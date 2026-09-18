Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди

·19·Техно
Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Смарт Дишвашер Буилт-ин 20-Сет-Топ номли янги идиш ювиш машинаси 20 та идиш тўплами ва 144 тагача ошхона анжомини сиғдира олади.
  • Қурилма 75 °К гача бўлган ҳароратда ишлаши, 70 дақиқада тезкор ювиш режимига эга бўлиши билан бирга, 99,99999% самарадорликда стерилизация қилади.
  • Xiaomi Mi Home иловаси орқали бошқариладиган ушбу модел Хитойда 4704 юандан сотила бошланди.

Xiaomi компанияси маиший техника бозорини яна бир илғор қурилма билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд ўта юқори сиғим ва инновацион функцияларни ўзида мужассам этган Mijia Смарт Дишвашер Буилт-ин 20-Сет-Топ номли тўлиқ инратиладиган идиш ювиш машинасини расман намойиш қилди. Мазкур қурилма уй хўжалигида вақтни тежаш ҳамда идишларни мукаммал тозалаш борасида янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва юқори унумдорлик

Янги қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг улкан сиғимидир. Модел бир йўла 20 та идиш тўпламини, шунингдек, 144 тагача ошхона анжомларини бемалол ўз ичига сиғдира олади. Бунинг учун унинг ишчи камераси ҳажми 156 литр қилиб белгиланган. Қурилма таъсирчан техник хусусиятларга эга бўлиб, у максимал босими 52 000 Па бўлган чўткасиз инвертер доимий ток двигател жиҳози билан таъминланган.

Сув пуркаш тизими ҳам мукаммаллаштирилган бўлиб, у қўшалоқ айланувчи пуркагичлар ва қўшимча уч каррали фарсункани ўз ичига олади. Бу эса идишларнинг ҳар бир бурчагини сув ва махсус воситалар билан бирдек ювиб чиқишини кафолатлайди. Шунингдек, тизим идишларнинг ифлосланиш даражасини автоматик равишда аниқлаб, энг мақбул ювиш дастурини ўзи танлайди.

Тезкор ювиш ва юқори даражадаги стерилизация

Қурилма 75 °К гача бўлган ҳароратда ишлаш имкониятига эга. Махсус тезкор режим эса барча жараённи бор-йўғи 70 дақиқада якунлаш имконини беради. Ювиш жараёнидан ташқари, ишлаб чиқарувчилар гигиенага ҳам алоҳида эътибор қаратишган: эълон қилинган маълумотларга кўра, идиш ювиш машинаси 99,99999% самарадорлик билан стерилизация қилиш хусусиятига эга.

Гигиена талабларидан келиб чиққан ҳолда, модел 115 °К ҳароратда ишлайдиган буғда қуритиш функцияси билан жиҳозланган. Бу эса намликни йўқотибгина қолмай, бактерияларнинг қолишига мутлақо имкон қолдирмайди.

Ақлли бошқарув ва замонавий дизайн

Mijia Смарт Дишвашер қурилмаси ҳаво узатиш тизими туфайли идишларни 240 соатгача тоза ва хавфсиз ҳолатда узоқ муддат сақлаш имконини тақдим этади. Ушбу тизим 99,9% самарадорликдаги антибактериал ишлов беришни кафолатлайди. Фойдаланувчилар қулайлиги учун тез-тез ишлатиладиган дастурларни тезкор ишга тушириш мақсадида сақлаб қўйиш имконияти ҳам кўзда тутилган.

Қурилмани бошқариш Xiaomi Mi Home иловаси ҳамда Xiaomi Сурге Смарт Коннект тизими ёрдамида амалга оширилади. Ташқи кўринишига келсак, янги идиш ювиш машинаси «Юлдузли қора» ва «Музли кристалл оқ» рангларида ишлаб чиқарилади. Камера ичидаги ёруғлик чироғи ҳамда ҳолат индикатори фойдаланиш жараёнини янада қулайлаштиради.

Хитой бозорида ушбу қурилманинг нархи 4704 юанкни ташкил этади. Шу билан бирга, айрим ҳудудлардаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда, уни 3999 юан эвазига харид қилиш мумкин.

XiaomiИдиш ювиш машинасиMijiaСмарт технологияларМаиший техника
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари борБугун, 18:23Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиБугун, 17:26Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиБугун, 16:23iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиiPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиБугун, 15:55Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиTecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди