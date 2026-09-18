Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Смарт Дишвашер Буилт-ин 20-Сет-Топ номли янги идиш ювиш машинаси 20 та идиш тўплами ва 144 тагача ошхона анжомини сиғдира олади.
- Қурилма 75 °К гача бўлган ҳароратда ишлаши, 70 дақиқада тезкор ювиш режимига эга бўлиши билан бирга, 99,99999% самарадорликда стерилизация қилади.
- Xiaomi Mi Home иловаси орқали бошқариладиган ушбу модел Хитойда 4704 юандан сотила бошланди.
Xiaomi компанияси маиший техника бозорини яна бир илғор қурилма билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, бренд ўта юқори сиғим ва инновацион функцияларни ўзида мужассам этган Mijia Смарт Дишвашер Буилт-ин 20-Сет-Топ номли тўлиқ инратиладиган идиш ювиш машинасини расман намойиш қилди. Мазкур қурилма уй хўжалигида вақтни тежаш ҳамда идишларни мукаммал тозалаш борасида янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва юқори унумдорликЯнги қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг улкан сиғимидир. Модел бир йўла 20 та идиш тўпламини, шунингдек, 144 тагача ошхона анжомларини бемалол ўз ичига сиғдира олади. Бунинг учун унинг ишчи камераси ҳажми 156 литр қилиб белгиланган. Қурилма таъсирчан техник хусусиятларга эга бўлиб, у максимал босими 52 000 Па бўлган чўткасиз инвертер доимий ток двигател жиҳози билан таъминланган.
Сув пуркаш тизими ҳам мукаммаллаштирилган бўлиб, у қўшалоқ айланувчи пуркагичлар ва қўшимча уч каррали фарсункани ўз ичига олади. Бу эса идишларнинг ҳар бир бурчагини сув ва махсус воситалар билан бирдек ювиб чиқишини кафолатлайди. Шунингдек, тизим идишларнинг ифлосланиш даражасини автоматик равишда аниқлаб, энг мақбул ювиш дастурини ўзи танлайди.
Тезкор ювиш ва юқори даражадаги стерилизацияҚурилма 75 °К гача бўлган ҳароратда ишлаш имкониятига эга. Махсус тезкор режим эса барча жараённи бор-йўғи 70 дақиқада якунлаш имконини беради. Ювиш жараёнидан ташқари, ишлаб чиқарувчилар гигиенага ҳам алоҳида эътибор қаратишган: эълон қилинган маълумотларга кўра, идиш ювиш машинаси 99,99999% самарадорлик билан стерилизация қилиш хусусиятига эга.
Гигиена талабларидан келиб чиққан ҳолда, модел 115 °К ҳароратда ишлайдиган буғда қуритиш функцияси билан жиҳозланган. Бу эса намликни йўқотибгина қолмай, бактерияларнинг қолишига мутлақо имкон қолдирмайди.
Ақлли бошқарув ва замонавий дизайнMijia Смарт Дишвашер қурилмаси ҳаво узатиш тизими туфайли идишларни 240 соатгача тоза ва хавфсиз ҳолатда узоқ муддат сақлаш имконини тақдим этади. Ушбу тизим 99,9% самарадорликдаги антибактериал ишлов беришни кафолатлайди. Фойдаланувчилар қулайлиги учун тез-тез ишлатиладиган дастурларни тезкор ишга тушириш мақсадида сақлаб қўйиш имконияти ҳам кўзда тутилган.
Қурилмани бошқариш Xiaomi Mi Home иловаси ҳамда Xiaomi Сурге Смарт Коннект тизими ёрдамида амалга оширилади. Ташқи кўринишига келсак, янги идиш ювиш машинаси «Юлдузли қора» ва «Музли кристалл оқ» рангларида ишлаб чиқарилади. Камера ичидаги ёруғлик чироғи ҳамда ҳолат индикатори фойдаланиш жараёнини янада қулайлаштиради.
Хитой бозорида ушбу қурилманинг нархи 4704 юанкни ташкил этади. Шу билан бирга, айрим ҳудудлардаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда, уни 3999 юан эвазига харид қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…