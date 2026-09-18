Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур турк актёри Арас Булут Ийнемли гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш, ноқонуний сақлаш ва тарқатишда гумонланиб ҳибсга олинди.
- Ушбу рейд доирасида яна 18 нафар таниқли санъаткор, блогер ва жамоат арбоблари ҳам қўлга олинди.
- Агар тарқатиш айблови ўз тасдиғини топса, Ийнемли ва бошқа юлдузларни бир неча йиллик қамоқ жазоси кутиши мумкин.
Турк актёри Арас Булут Ийнемли.
Турк кинематографияси ва шоу-бизнес олами сўнгги йиллардаги энг йирик ва шов-шувли жиноий можаро марказида қолди. Ўзбекистонда ҳам миллионлаб мухлислар қалбидан чуқур жой олган «Чуқур» (Çukur) сериалидаги Ямач Қўчовали, «Ичкарида» (İçerde) картинасидаги Умут ҳамда «Муҳташам юз йил» (Muhteşem Yüzyıl) тарихий сериалидаги Шаҳзода Боязид образлари билан дунёга танилган машҳур турк актёри Арас Булут Ийнемли полиция томонидан ҳибсга олинди.
Тарқалган тезкор маълумотларга кўра, истеъдодли актёр гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш, ноқонуний сақлаш ҳамда тарқатишда (сотишда) гумон қилинмоқда. Энг даҳшатлиси, бу биргина актёр билан чекланиб қолмаган — Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан мамлакат бўйлаб ўтказилган кенг кўламли махсус рейдлар давомида Арас Булут билан бир қаторда яна 18 нафар таниқли санъаткор, машҳур блогер ва жамоат арбоблари қўлга олинган.
Хўш, турк киносининг бош юлдузи қандай қилиб қора бозор ва криминал занжирга аралашиб қолди, унга нисбатан неча йиллик қамоқ жазоси хавф солмоқда ва ушбу можаро машҳур юлдузларнинг кино саноатидаги фаолиятига якун ясайдими?
«Истеъмол, сақлаш ва тарқатиш»: Ийнемлига қўйилаётган оғир айбловлар
Истанбул полицияси ва махсус бўлинмалар томонидан ўтказилган рейдларнинг асосий тафсилотлари:
Оғир жиноий моддалар: Туркия Жиноят кодексига биноан, тақиқланган моддаларни сақлашдан ташқари уларни тарқатишда айбдор деб топилган шахсларга ўта қаттиқ жазо чоралари — узоқ йиллик қамоқ жазолари кўзда тутилган;
18 нафар машҳур бир тўлқинда: Рейд давомида шоу-бизнеснинг яна 18 нафар юзи қўлга олиниб, уларнинг турар жойлари ва офисларида тинтув ишлари олиб борилган;
Кенг қамровли операция: Мазкур қўлга олиш тасодифий эмас, балки полициянинг махсус наркотикларга қарши кураш бошқармаси томонидан бир неча ойлик яширин кузатув ва оператив тергов ҳаракатларининг натижасидир;
Экспертиза жараёни: Айни пайтда барча гумонланувчилардан қон ва соч намуналари олиниб, уларнинг тиббий кўрикдан ўтиш жараёни қатъий назорат остида кетмоқда.
Экран рекордларидан панжара ортига: Ийнемли карьерасидаги кутилмаган қулаш
30 дан ортиқ йирик лойиҳаларда бош ролларни ижро этган юлдузнинг мураккаб вазияти:
Экрандаги қаҳрамон, ҳаётдаги айбланувчи: «Чуқур» сериалида маҳаллани наркотик ва криминалдан ҳимоя қилган афсонавий қаҳрамонни гавдалантирган актёрнинг ҳаётда айнан шу жиноятда айбланиши мухлислар учун ҳақиқий шок бўлди;
Реклама ва кино контрактларининг бекор бўлиши: Можаро фонида йирик халқаро брендлар ва телеканаллар актёр иштирокидаги шартномаларни бир томонлама тўхтатиш ҳақида ўйламоқда;
Турк киносаноатидаги прецедент: Авваллари ҳам бир нечта турк актёрлари гиёҳванд моддалар билан қўлга олинган, аммо «тарқатиш» гумони билан бундай йирик тоифадаги бош рол ижрочисининг ҳибсга олиниши кам кузатилган ҳолатдир.
Ҳуқуқий ва ижтимоий таҳлил: Экспертлар нима дейди?
Халқаро медиа ва туркиялик адвокатларнинг таҳлилий баҳоси:
Қонун олдида барча баробар: Ҳукумат шоу-бизнесдаги юлдузларни аяб ўтирмаслигини, бутун жамиятни заҳарлаётган тармоқларга қарши курашда шахснинг машҳурлиги ҳеч қандай дахлсизлик бермаслигини амалда кўрсатмоқда;
Ёшларга салбий таъсир: Миллионлаб ёшларнинг кумирига айланган актёрларнинг бундай иллатларга боғланиб қолиши тарбиявий жиҳатдан жамиятда жиддий хавотир уйғотмоқда;
Келгуси тақдир: Агар тарқатиш айблови ўз исботини топса, Арас Булут Ийнемли ва бошқа юлдузларни бир неча йиллик реал қамоқ муддати кутиши мумкин.
Экранида адолат ва куч тимсоли бўлган таниқли актёрнинг гиёҳвандлик чангалига тушиб қолиши ҳаётда энг катта бойлик ва шуҳрат ҳам инсонни ноқонуний қадамлар оқибатидан қутқариб қололмаслигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, миллионлаб ёшлар ҳавас билан қарайдиган бундай машҳур актёрларнинг гиёҳвандлик жиноятларига аралашиб қолишига асосий сабаб нима: шуҳрат босимими ёки назоратсизлик? Агар айбловлар ўз тасдиғини топса, унга нисбатан суд жазоси қандай бўлиши керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия кино оламидаги ушбу кутилмаган можаро таҳлилини барча сериал ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…