2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2025-йил охирига келиб, биомедицина соҳасидаги илмий нашрларнинг 89 фоизи сунъий интеллект ёрдамида таҳрирланган ёки ёзилган бўлиши кутилмоқда.
- Ушбу кўрсаткич, айниқса, мақолаларнинг муҳокама (68%) ва аннотация (67%) қисмларида сезиларли бўлади, методика қисмлари эса энг кам (32%) таъсирланади.
Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган янги статистик методика биомедикал соҳадаги илмий нашрларда катта тил моделлари (LLM) иштирокини аниқ баҳолаш имконини берди. ixbt.com маълумотига кўра, 2025-йил якунига қадар очиқ достондаги барча биомедикал мақолаларнинг 89 фоизи сунъий интеллект ёрдамида таҳрирлангани ёки ёзилгани маълум бўлди. Ушбу кўрсаткич аввалги тадқиқотлардаги пастки чегара баҳоларидан кескин фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ёндашув ПубМед Централ базасидан 2017–2025-йиллар оралиғида чоп этилган 1 миллион 194 мингдан ортиқ тўлиқ матнли илмий мақолаларни чуқур таҳлил қилишга асосланган. Мутахассислар 2022-йил охирида ChatGPT пайдо бўлганидан кейин ишлатилиши кескин ошган 379 та хизмат ва услубий созламалардаги сўзлар частотасини ўрганиб чиқишди. Ҳар бир маркер-сўз учун контрфактик тренд қурилиб, 2018–2022-йиллардаги маълумотлар 2023–2025-йилларга экстраполяция қилинди.
Илмий мақолаларнинг қайси қисмлари кўпроқ таҳрирланмоқда?Тадқиқот натижаларига кўра, сунъий интеллект матннинг турли қисмларида турлича частотада ишлатилиши аниқланган. Мақолаларнинг муҳокама қисми 2025-йил декабрь ҳолатига кўра 68 фоиз кўрсаткич билан энг юқори натижани қайд этди. Аннотациялар эса 67 фоиз улуш билан иккинчи ўринда турди.
Шу билан бирга, методика қисмлари энг кам таъсирланган соҳа бўлиб қолди — уларнинг кўрсаткичи 32 фоизни ташкил этди. Бироқ ушбу бўлимнинг тўлиқ матни таҳлил қилинганда кўрсаткич 54 фоизгача кўтарилди. Бу шуни кўрсатадики, олимлар сунъий интеллектдан асосан процедураларни тавсифлаш учун эмас, балки натижаларни талқин қилишда кўпроқ фойдаланмоқда.
Географик тафовутлар ва тилдаги ўзгаришларТадқиқот муаллифлари мамлакатлар кесимида ҳам сезиларли фарқлар мавжудлигини аниқлашди. 2025-йилда LLM технологияларидан фойдаланиш бўйича Жанубий Корея (85%), Хитой (82%) ва Тайван (80%) етакчилик қилмоқда. Энг паст кўрсаткич Буюк Британияда қайд этилиб, 28 фоизни ташкил этди.
Асосан инглиз тилида сўзлашувчи мамлакатлар кўрсаткичи қолган дунё билан солиштирилганда 37 фоизга қарши 72 фоизлик тафовутни кўрсатди. Ноинглиз тилли мамлакатлар олимларининг матнларида маркер-сўзларнинг частотаси 2023-йилгача сезиларли даражада паст бўлган бўлса, 2025-йилга келиб инглиз тилида она тилидек сўзлашувчилар даражасига етиб олди.
Олинган бу рақамлар Вилей нашриёти ўртага ташлаган сўровнома натижалари билан ҳам яхши мос келади. Хусусан, 2025-йил ўрталарида ўтказилган сўровда респондентларнинг 70 фоиздан ортиғи қораларни ёзишда LLM ёрдамидан фойдаланганини тасдиқлаган эди.
Бироқ тадқиқотчилар академик ҳамжамиятни юзага келаётган хатарлар ҳақида огоҳлантирмоқда. Бир томондан, тил моделлари ноинглиз тилидаги тадқиқотчилар учун тил тўсиғини камайтирса, иккинчи томондан, уйдирма ҳаволалар пайдо бўлиши, илмий тилнинг бир хиллашуви ва ёзиш ҳамда танқидий фикрлаш ўртасидаги алоқанинг заифлашуви каби хавфларни келтириб чиқармоқда.
Изоҳлар 0
…