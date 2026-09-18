2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор

·10·Техно
2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2025-йил охирига келиб, биомедицина соҳасидаги илмий нашрларнинг 89 фоизи сунъий интеллект ёрдамида таҳрирланган ёки ёзилган бўлиши кутилмоқда.
  • Ушбу кўрсаткич, айниқса, мақолаларнинг муҳокама (68%) ва аннотация (67%) қисмларида сезиларли бўлади, методика қисмлари эса энг кам (32%) таъсирланади.

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган янги статистик методика биомедикал соҳадаги илмий нашрларда катта тил моделлари (LLM) иштирокини аниқ баҳолаш имконини берди. ixbt.com маълумотига кўра, 2025-йил якунига қадар очиқ достондаги барча биомедикал мақолаларнинг 89 фоизи сунъий интеллект ёрдамида таҳрирлангани ёки ёзилгани маълум бўлди. Ушбу кўрсаткич аввалги тадқиқотлардаги пастки чегара баҳоларидан кескин фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ёндашув ПубМед Централ базасидан 2017–2025-йиллар оралиғида чоп этилган 1 миллион 194 мингдан ортиқ тўлиқ матнли илмий мақолаларни чуқур таҳлил қилишга асосланган. Мутахассислар 2022-йил охирида ChatGPT пайдо бўлганидан кейин ишлатилиши кескин ошган 379 та хизмат ва услубий созламалардаги сўзлар частотасини ўрганиб чиқишди. Ҳар бир маркер-сўз учун контрфактик тренд қурилиб, 2018–2022-йиллардаги маълумотлар 2023–2025-йилларга экстраполяция қилинди.

Илмий мақолаларнинг қайси қисмлари кўпроқ таҳрирланмоқда?

Тадқиқот натижаларига кўра, сунъий интеллект матннинг турли қисмларида турлича частотада ишлатилиши аниқланган. Мақолаларнинг муҳокама қисми 2025-йил декабрь ҳолатига кўра 68 фоиз кўрсаткич билан энг юқори натижани қайд этди. Аннотациялар эса 67 фоиз улуш билан иккинчи ўринда турди.

Шу билан бирга, методика қисмлари энг кам таъсирланган соҳа бўлиб қолди — уларнинг кўрсаткичи 32 фоизни ташкил этди. Бироқ ушбу бўлимнинг тўлиқ матни таҳлил қилинганда кўрсаткич 54 фоизгача кўтарилди. Бу шуни кўрсатадики, олимлар сунъий интеллектдан асосан процедураларни тавсифлаш учун эмас, балки натижаларни талқин қилишда кўпроқ фойдаланмоқда.

Географик тафовутлар ва тилдаги ўзгаришлар

Тадқиқот муаллифлари мамлакатлар кесимида ҳам сезиларли фарқлар мавжудлигини аниқлашди. 2025-йилда LLM технологияларидан фойдаланиш бўйича Жанубий Корея (85%), Хитой (82%) ва Тайван (80%) етакчилик қилмоқда. Энг паст кўрсаткич Буюк Британияда қайд этилиб, 28 фоизни ташкил этди.

Асосан инглиз тилида сўзлашувчи мамлакатлар кўрсаткичи қолган дунё билан солиштирилганда 37 фоизга қарши 72 фоизлик тафовутни кўрсатди. Ноинглиз тилли мамлакатлар олимларининг матнларида маркер-сўзларнинг частотаси 2023-йилгача сезиларли даражада паст бўлган бўлса, 2025-йилга келиб инглиз тилида она тилидек сўзлашувчилар даражасига етиб олди.

Олинган бу рақамлар Вилей нашриёти ўртага ташлаган сўровнома натижалари билан ҳам яхши мос келади. Хусусан, 2025-йил ўрталарида ўтказилган сўровда респондентларнинг 70 фоиздан ортиғи қораларни ёзишда LLM ёрдамидан фойдаланганини тасдиқлаган эди.

Бироқ тадқиқотчилар академик ҳамжамиятни юзага келаётган хатарлар ҳақида огоҳлантирмоқда. Бир томондан, тил моделлари ноинглиз тилидаги тадқиқотчилар учун тил тўсиғини камайтирса, иккинчи томондан, уйдирма ҳаволалар пайдо бўлиши, илмий тилнинг бир хиллашуви ва ёзиш ҳамда танқидий фикрлаш ўртасидаги алоқанинг заифлашуви каби хавфларни келтириб чиқармоқда.

Сунъий интеллектИлмий мақолаларChatGPTТадқиқотТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi 20 та идиш тўпламига мўлжалланган янги идиш ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 17:54Oppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиOppo янги КолорОС 17 операцион тизимини тақдим этдиБугун, 17:26Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиБугун, 16:23iPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиiPhone 18 Pro экранида янги яширин датчик пайдо бўлдиБугун, 15:55Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиGoogle Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилдиБугун, 15:27Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиTecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди