Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)

·30·Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қорақалпоғистонда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ташаббуси билан Кегейли туманида 12,5 миллиард сўмлик имтиёзли маблағ ҳисобига 5 гектар майдонда намунавий иссиқхона мажмуаси қурилди.
  • Ушбу лойиҳа Ижтимоий реестрда турган 50 та эҳтиёжманд оиланинг доимий иш ўрни ва мустақил бизнес платформасига айланди, ҳар бир оилага 10 сотихдан иссиқхона майдони ажратилиб, уларга лидер тадбиркор томонидан 2 йил давомида деҳқончилик ўргатилади ва маҳсулотлари боз…

Қорақалпоғистон Республикасида аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш, эҳтиёжманд қатламни замонавий тадбиркорликка жалб этиш орқали камбағалликдан чиқариш борасидаги ислоҳотлар амалий натижалар кўрсата бошлади. Президент Шавкат Мирзиёев ҳудудга ташрифи доирасида Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ташаббуси билан Кегейли туманида барпо этилган намунавий иссиқхона мажмуаси фаолияти билан бевосита танишди. Мазкур лойиҳа шунчаки қишлоқ хўжалиги объекти эмас, балки аҳолига даромад келтирувчи тўлиқ занжирли ижтимоий-иқтисодий экотизимдир: 12,5 миллиард сўмлик имтиёзли маблағ ҳисобига 5 гектар майдонда қурилган замонавий енгил типдаги иссиқхона Ижтимоий реестрда турган 50 та эҳтиёжманд оиланинг доимий иш ўрни ва мустақил бизнес платформасига айланди.

Танлаб олинган ҳар бир хонадонга 10 сотихдан иссиқхона майдони ажратилиб, комплексга бириктирилган лидер тадбиркор уларни 2 йил давомида деҳқончилик илмига ўқитади, маҳсулотини эса бозор нархида тўлиқ сотиб олади. Бундан ташқари, хонадонларга қўшимча даромад учун Бразилиядан махсус келтирилган сермаҳсул «Фаворит» наслли ўрдаклар тарқатилиб, ҳудуд 100 кВтлик муқобил қуёш энергияси билан таъминланди.

Хўш, Кегейлидаги ушбу «лидер тадбиркор ва шогирд оила» механизми қандай натижа бермоқда, йилига 1 минг кишини ўқитадиган агромарказ қишлоқ ҳаётини қандай ўзгартиради ва лойиҳанинг бутун мамлакатга татбиқ этилиши қандай самара беради?

Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)

«12,5 миллиард сўм, 5 гектар ва 50 та оила»: Лойиҳанинг муҳим рақамлари ва имкониятлари

Кегейли туманидаги замонавий иссиқхона мажмуаси тафсилотлари:

  • 12,5 миллиард сўмлик сармоя: Мажмуани барпо этишга йўналтирилган имтиёзли молиялаштириш орқали 5 гектар майдонда замонавий енгил конструкцияли иссиқхоналар қад ростлади;

  • Ижтимоий реестрдаги 50 оилага 10 сотихдан ер: Ҳар бир оилага тайёр иссиқхона ажратилиб, уларга кафолатли иш ўрни ва шахсий даромад манбаи яратилди;

  • Лидер тадбиркор ва 2 йиллик ўқув: Инвестор оилаларни 2 йил давомида илғор агротехнологияларга ўқитади ва улар тажриба орттиргач, ўз томорқаларида мустақил иссиқхона очишларига кўмаклашади;

  • Кафолатли бозор: Етиштирилган ҳосил лидер тадбиркор томонидан тўғридан-тўғри бозор нархида сотиб олинади, яъни деҳқон харидор ёки бозор қидириб сарсон бўлмайди;

  • Йилига 1000 нафар мутахассис: Комплекс қошида йилига минг нафар фуқарони иссиқхона ва деҳқончилик касбларига ўқитиш тизими йўлга қўйилди.

Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)

«Зовурдаги ўрдакхона ва Бразилия насллари»: Қўшимча даромад манбалари

Оилаларнинг бюджетини кўпайтиришга қаратилган қўшимча инновацион ечимлар:

  • 350 метрлик зовурда 500 бош ўрдак: Иссиқхона яқинидан оқиб ўтувчи табиий зовурдан унумли фойдаланиб, 500 бош қушга мўлжалланган махсус сув паррандачилиги инфратузилмаси яратилди;

  • «Фаворит» наслли ўрдаклар: Ҳар бир оилага Бразилиядан олиб келинган юқори гўштдор ва тухумдор «Фаворит» зотли 10 бошдан парранда тарқатилди ҳамда уларни парваришлаш технологияси ўргатилмоқда;

  • 100 киловаттлик қуёш станцияси: Мажмуа ҳудудида ўрнатилган муқобил қуёш панеллари иссиқхонанинг кундалик барча электр эҳтиёжларини автоном тарзда қоплайди ва ресурсларни тежайди.

Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)

Ижтимоий-иқтисодий таҳлил: Экспертлар нима демоқда?

Иқтисодчилар ва мутахассисларнинг лойиҳа бўйича хулосалари:

  • «Боқимандалик эмас, тадбиркорлик» фалсафаси: Оилаларга фақат нафақа ёки моддий ёрдам бериш эмас, балки уларга ер, билим ва кафолатли харид тизимини бериш орқали чинакам мустақил мулкдорлар синфи шакллантирилмоқда;

  • Хусусий секторнинг ижтимоий масъулияти: Лидер тадбиркорнинг аҳолини ўқитиши ва уларнинг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшиши давлат ва бизнеснинг ўзаро ишончига асосланган самарали ҳамкорлик намунасидир;

  • Оролбўйида янги даромад стандартлари: Қуёш энергияси, интенсив деҳқончилик ва паррандачиликнинг бир нуқтада уйғунлаштирилиши ҳудудда сув ва электр танқислиги шароитида ҳам барқарор даромад топиш мумкинлигини кўрсатди.

Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Кегейлидаги танишуви бундай амалий лойиҳалар эндиликда Қорақалпоғистоннинг барча туманлари ва юртимизнинг барча ҳудудлари бўйлаб кенг оммалаштирилишидан далолат беради.

Сизнингча, эҳтиёжманд оилаларга тайёр иссиқхона бериб, етиштирган маҳсулотини сотиб олиш тизими мамлакатимизда камбағалликни тўлиқ бартараф этишга қанчалик ёрдам беради? Қорақалпоғистоннинг бошқа ҳудудларида яна қайси йўналишларни лидер тадбиркорлар ёрдамида ривожлантириш керак деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиздаги ушбу илғор ижтимоий-иқтисодий ташаббус шарҳини барча яқинларингиз ва дўстларингизга улашинг!

Кегейли иссиқхона мажмуасиШавкат МирзиёевФаворитЛидер тадбиркор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Бугун, 18:08Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Бугун, 17:54Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиЎзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиБугун, 11:54Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Кеча, 17:08Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Кеча, 17:05Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Ўзбекистонга сайёҳлар оқими 21 %дан зиёд ўсди: Энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?Кеча, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?