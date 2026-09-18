Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қорақалпоғистонда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ташаббуси билан Кегейли туманида 12,5 миллиард сўмлик имтиёзли маблағ ҳисобига 5 гектар майдонда намунавий иссиқхона мажмуаси қурилди.
- Ушбу лойиҳа Ижтимоий реестрда турган 50 та эҳтиёжманд оиланинг доимий иш ўрни ва мустақил бизнес платформасига айланди, ҳар бир оилага 10 сотихдан иссиқхона майдони ажратилиб, уларга лидер тадбиркор томонидан 2 йил давомида деҳқончилик ўргатилади ва маҳсулотлари боз…
Қорақалпоғистон Республикасида аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш, эҳтиёжманд қатламни замонавий тадбиркорликка жалб этиш орқали камбағалликдан чиқариш борасидаги ислоҳотлар амалий натижалар кўрсата бошлади. Президент Шавкат Мирзиёев ҳудудга ташрифи доирасида Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ташаббуси билан Кегейли туманида барпо этилган намунавий иссиқхона мажмуаси фаолияти билан бевосита танишди. Мазкур лойиҳа шунчаки қишлоқ хўжалиги объекти эмас, балки аҳолига даромад келтирувчи тўлиқ занжирли ижтимоий-иқтисодий экотизимдир: 12,5 миллиард сўмлик имтиёзли маблағ ҳисобига 5 гектар майдонда қурилган замонавий енгил типдаги иссиқхона Ижтимоий реестрда турган 50 та эҳтиёжманд оиланинг доимий иш ўрни ва мустақил бизнес платформасига айланди.
Танлаб олинган ҳар бир хонадонга 10 сотихдан иссиқхона майдони ажратилиб, комплексга бириктирилган лидер тадбиркор уларни 2 йил давомида деҳқончилик илмига ўқитади, маҳсулотини эса бозор нархида тўлиқ сотиб олади. Бундан ташқари, хонадонларга қўшимча даромад учун Бразилиядан махсус келтирилган сермаҳсул «Фаворит» наслли ўрдаклар тарқатилиб, ҳудуд 100 кВтлик муқобил қуёш энергияси билан таъминланди.
Хўш, Кегейлидаги ушбу «лидер тадбиркор ва шогирд оила» механизми қандай натижа бермоқда, йилига 1 минг кишини ўқитадиган агромарказ қишлоқ ҳаётини қандай ўзгартиради ва лойиҳанинг бутун мамлакатга татбиқ этилиши қандай самара беради?
«12,5 миллиард сўм, 5 гектар ва 50 та оила»: Лойиҳанинг муҳим рақамлари ва имкониятлари
Кегейли туманидаги замонавий иссиқхона мажмуаси тафсилотлари:
12,5 миллиард сўмлик сармоя: Мажмуани барпо этишга йўналтирилган имтиёзли молиялаштириш орқали 5 гектар майдонда замонавий енгил конструкцияли иссиқхоналар қад ростлади;
Ижтимоий реестрдаги 50 оилага 10 сотихдан ер: Ҳар бир оилага тайёр иссиқхона ажратилиб, уларга кафолатли иш ўрни ва шахсий даромад манбаи яратилди;
Лидер тадбиркор ва 2 йиллик ўқув: Инвестор оилаларни 2 йил давомида илғор агротехнологияларга ўқитади ва улар тажриба орттиргач, ўз томорқаларида мустақил иссиқхона очишларига кўмаклашади;
Кафолатли бозор: Етиштирилган ҳосил лидер тадбиркор томонидан тўғридан-тўғри бозор нархида сотиб олинади, яъни деҳқон харидор ёки бозор қидириб сарсон бўлмайди;
Йилига 1000 нафар мутахассис: Комплекс қошида йилига минг нафар фуқарони иссиқхона ва деҳқончилик касбларига ўқитиш тизими йўлга қўйилди.
«Зовурдаги ўрдакхона ва Бразилия насллари»: Қўшимча даромад манбалари
Оилаларнинг бюджетини кўпайтиришга қаратилган қўшимча инновацион ечимлар:
350 метрлик зовурда 500 бош ўрдак: Иссиқхона яқинидан оқиб ўтувчи табиий зовурдан унумли фойдаланиб, 500 бош қушга мўлжалланган махсус сув паррандачилиги инфратузилмаси яратилди;
«Фаворит» наслли ўрдаклар: Ҳар бир оилага Бразилиядан олиб келинган юқори гўштдор ва тухумдор «Фаворит» зотли 10 бошдан парранда тарқатилди ҳамда уларни парваришлаш технологияси ўргатилмоқда;
100 киловаттлик қуёш станцияси: Мажмуа ҳудудида ўрнатилган муқобил қуёш панеллари иссиқхонанинг кундалик барча электр эҳтиёжларини автоном тарзда қоплайди ва ресурсларни тежайди.
Ижтимоий-иқтисодий таҳлил: Экспертлар нима демоқда?
Иқтисодчилар ва мутахассисларнинг лойиҳа бўйича хулосалари:
«Боқимандалик эмас, тадбиркорлик» фалсафаси: Оилаларга фақат нафақа ёки моддий ёрдам бериш эмас, балки уларга ер, билим ва кафолатли харид тизимини бериш орқали чинакам мустақил мулкдорлар синфи шакллантирилмоқда;
Хусусий секторнинг ижтимоий масъулияти: Лидер тадбиркорнинг аҳолини ўқитиши ва уларнинг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшиши давлат ва бизнеснинг ўзаро ишончига асосланган самарали ҳамкорлик намунасидир;
Оролбўйида янги даромад стандартлари: Қуёш энергияси, интенсив деҳқончилик ва паррандачиликнинг бир нуқтада уйғунлаштирилиши ҳудудда сув ва электр танқислиги шароитида ҳам барқарор даромад топиш мумкинлигини кўрсатди.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Кегейлидаги танишуви бундай амалий лойиҳалар эндиликда Қорақалпоғистоннинг барча туманлари ва юртимизнинг барча ҳудудлари бўйлаб кенг оммалаштирилишидан далолат беради.
Сизнингча, эҳтиёжманд оилаларга тайёр иссиқхона бериб, етиштирган маҳсулотини сотиб олиш тизими мамлакатимизда камбағалликни тўлиқ бартараф этишга қанчалик ёрдам беради? Қорақалпоғистоннинг бошқа ҳудудларида яна қайси йўналишларни лидер тадбиркорлар ёрдамида ривожлантириш керак деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимиздаги ушбу илғор ижтимоий-иқтисодий ташаббус шарҳини барча яқинларингиз ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…