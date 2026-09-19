NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатади

·38·Техно
NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA 2026-йилда учта сунъий интеллектга эга роверни Ойга юбориб, КАДРЕ лойиҳаси доирасида уларнинг мустақил ҳамкорликдаги тадқиқотларини синовдан ўтказади.
  • Ушбу миссияда роверлар инсон аралашувисиз илмий вазифаларни бажаради ва ўзаро алоқа орқали ҳаракатланади.
  • Роверлар Ойнинг Реинер Гамма минтақасида жойлашиб, георадар ва камералар ёрдамида юзани ҳамда остки қатламларни ўрганади.

NASA космик агентлиги Ердан туриб тўғридан-тўғри бошқарувсиз Ой юзасини биргаликда ўрганувчи КАДРE (Кооперативе Аутономоус Дистрибутед Роботик Эхплоратион) лойиҳасини амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион миссия доирасида учта автоном ровер 2026-йилда Ернинг табиий йўлдошига йўл олади ва инсон аралашувисиз мустақил равишда илмий вазифаларни бажаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги миссиянинг асосий мақсади бир нечта кичик аппаратларнинг сунъий интеллект ва ўзаро алоқа ёрдамида Ердаги операторларнинг доимий буйруқларисиз мувофиқлашган ҳолда ҳаракатланишини синовдан ўтказишдир. Ҳар бир кичик робот махсус қуёш панеллари, замонавий камералар ҳамда мустақил равишда қарор қабул қилиш имконини берувчи кучли ҳисоблаш тизими билан жиҳозланмоқда.

Ойда мустақил ҳаракатланиш ва вазифаларни тақсимлаш

Режаларга кўра, учта ровер Ойнинг кўринадиган томонидаги Ўсмонлар океани ҳудудида жойлашган Реинер Гамма минтақасига қўнади. Шундан сўнг улар камералар ва георадар ёрдамида Ой юзаси ҳамда унинг остидаги қатламларни чуқур тадқиқ этишни бошлайди. Қурилмалар қачон ҳаракатланиш, қайси йўналишни танлаш ва тўсиқларни қандай четлаб ўтишни ўзлари мустақил ҳал қилади.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, операторлар роботларга фақат «маълум бир ҳудудни тадқиқ қилиш» каби умумий вазифани юклайди, холос. Шундан кейин роверлар мавжуд ресурслар ва шароитдан келиб чиққан ҳолда ҳудуд ҳамда иш ҳажмини ўзаро тақсимлаб олади. Ҳар бир аппарат ўзига хавфсиз йўл чизиб, бошқа қурилмалар билан базавий станция орқали маълумот алмашади.

Экстремал шароитлар ва техник ечимлар

Ойда атмосфера қатлами мавжуд эмаслиги сабабли қурилмалар кучли қуёш нурланишига дуч келади, кундузги ҳарорат эса сиртда 114 даражагача кўтарилиши мумкин. Бундан ташқари, мустақил навигация учун зарур бўлган ҳисоб-китоблар ҳам қўшимча иссиқлик чиқаради. Шу боис муҳандислар роверлар ишлашини махсус 30 дақиқали сиклларга бўлиб чиққан.

Фаолият давридан сўнг аппаратлар қизиб кетмаслик учун вақтинча ўчади, совиб олади ва қуёш нури ёрдамида аккумуляторларини қувватлайди. Қайта ишга тушгач, улар яна ўзаро алоқага чиқиб, ишни давом эттиради. 14 кунга мўлжалланган ушбу қисқа муддатли миссия ҳақиқий ой шароитида гуруҳ бўлиб ишлаш қобилиятини тўлиқ текширувдан ўтказишга хизмат қилади.

Мазкур лойиҳа NASAнинг аввалги Марс дастурларидаги ютуқларига асосланади. Жумладан, Perseverance марсоходининг 90 фоиздан ортиқ ҳаракатлари аллақачон автоном тарзда бажарилади, бироқ умумий йўналиш ҳали ҳам ерлик мутахассислар томонидан белгиланади. Ойда эса КАДРE янги босқичга кўтарилиб, бир нечта қурилма биргаликда нафақат йўл топиши, балки умумий илмий вазифани ўзаро бўлишиб бажариши керак бўлади.

NASAОйРоверТехнологияФан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиБугун, 17:11Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиАстрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиБугун, 16:23Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиБугун, 15:52iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиЖисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиБугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади