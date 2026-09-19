Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирди

·35·Спорт
Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан "Реал"нинг тўпни олиб қўйгандан сўнг тезкор қарши ҳужумга ўтиш босқичида анча хавфлироқ ва вертикалроқ эканини тан олди.
  • У "Реал"ни бошқараётган Жозе Моуриньюга нисбатан чексиз ҳурмати борлигини ва ҳатто унинг шахсий "мухлиси" эканини самимий эътироф этди.
  • Симеоне жамоасига беҳуда тўп йўқотмаслик ва рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича қатъий кўрсатма берди.

Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг қайноқ, муросасиз ва кутилган тўқнашувларидан бири — машҳур Мадрид дербиси олдидан ҳарорат энг юқори чўққисига чиқди. 7-турнинг марказий жангида «Атлетико» ва «Реал» клублари шаҳар ҳукмронлиги учун яна бир бор аёвсиз жангга киришади. 20 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:15 да старт оладиган ушбу супертўқнашув олдидан «матрасчилар»нинг тажрибали устози Диего Симеоне Испаниянинг нуфузли AS нашрига кенг кўламли интервью бериб, рақибнинг кучи ва тактик устунликларини очиқ-ойдин тан олди.

Аргентиналик мутахассис «Реал»нинг тўпни олиб қўйгандан сўнг тезкор қарши ҳужумга ўтиш босқичида анча хавфлироқ ва вертикалроқ эканини алоҳида урғулади: «Рақиб биздан кўра ҳужумга ўтиш фазасида яхшироқ, уларнинг услуби вертикалроқ. Таркибда юқори савияли ижрочилар жамланган ва улар бундай имкониятлардан фойдаланишни жуда яхши билишади». Шунингдек, Симеоне «Реал»ни бошқараётган афсонавий мураббий Жозе Моуринью шахсиятига тўхталиб, унга нисбатан чексиз ҳурмати борлигини, ҳатто унинг шахсий «мухлиси» эканини самимий эътироф этди.

Хўш, Симеоненинг бу баёноти рақибни чалғитишга қаратилган руҳий ҳийлами ёки ҳақиқий тан олиш, Моуринью бошчилигидаги «Қироллик клуби» «Метрополитано»да ўз вертикал футболини ўтказа оладими ва Мадрид дербиси Ла Лига чемпионлик пойгасини қай томонга буриб юборади?

«Вертикал футбол ва тўп йўқотиш хавфи»: Симеоненинг тактик хавотири

«Атлетико» устози матбуот анжуманида қайд этган асосий тактик нуқталар:

  • «Реал»нинг чақмоқдек қарши ҳужумлари: Қироллик клубининг асосий қуроли — ҳимоядан ҳужумга сониялар ичида ўтиш ва рақибнинг очиқ қолган зоналарини яксон қилиш;

  • Майдон марказидаги интизом талаби: Симеоне жамоасига беҳуда тўп йўқотмаслик ва рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича қатъий кўрсатма берди: «Тўп йўқотишларимиз туфайли улар ўзларини қулай ҳис қилмасликлари шарт»;

  • Мувозанат ва тартиб: «Атлетико» ўйин темпини жиловлаб, тўп назоратини сақлаш ва «Реал» юлдузларини катта тезлик олишдан маҳрум қилишга урғу беради;

  • Беллашув вақти ва жойи: 20 сентябрь, Мадрид — баҳс Тошкент вақти билан 19:15 да бошланади.

«Мен унинг мухлисиман!»: Симеоне ва Моуринью ўртасидаги тарихий ҳурмат

Икки буюк мураббий ўртасидаги психологик муносабатлар:

  • Жозе Моуринью феномени: Симеоне «Реал» устозининг фаолиятини юқори баҳолаб, унга бўлган ҳурматини яширмади: «Кўп йиллар аввалги воқеаларга чуқур кириб боришни истамайман. Мен Моуриньюнинг мухлисиман ва уни қанчалик қадрлашимни у яхши билади»;

  • Эски рақобатнинг янги нафаси: Иккала мураббий ўртасидаги қарама-қаршилик футбол тарихидаги энг эҳтиросли ва тактик даҳолар жанги сифатида эътироф этилган;

  • Халқаро этика: Ҳар икки мураббийнинг бир-бирини ҳурмат қилиши ўйин олдидан ортиқча жанжаллар эмас, балки майдондаги соф спорт курашига эътибор қаратишга ёрдам беради.

Тактик таҳлил: Экспертлар нима демоқда?

Испаниялик футбол шарҳловчилари ва мутахассисларнинг кутилмалари:

  • Икки хил фалсафа тўқнашуви: Симеоненинг қаттиқ ҳимоя ва прагматик блоки Моуриньюнинг совуққон вертикал ҳужумлари ҳамда юқори прессинги билан юзма-юз келади;

  • Стандарт вазиятлар аҳамияти: Бундай муросасиз дербиларда ўйин тақдирини кўпинча битта бурчак тўпи, жарима зарбаси ёки ҳимоячининг хатоси ҳал қилиб қўяди;

  • Турнир жадвалидаги зарба: 7-турда қўлга киритилган 3 очко ғолиб жамоа учун нафақат шаҳар мақомини, балки Ла Лига пешқадамлиги йўлидаги улкан психологик устунликни таъминлайди.

20 сентябрь оқшомида кечадиган Мадрид дербиси Диего Симеоне ва Жозе Моуринью шахсияти туфайли замонавий футбол тактикасининг навбатдаги шоҳ асарига айланиши кутилмоқда.

Сизнингча, 20 сентябрь кунги Мадрид дербисида қайси мураббийнинг тактикаси устун келади: Диего Симеоненинг мудофаа қўрғоними ёки Жозе Моуринью қўл остидаги «Реал»нинг тезкор ҳужумлари? Баҳсда қайси жамоанинг ғалабасини кутяпсиз ва тахминингиз қандай ҳисоб билан якунланади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербиси олдидан ушбу қайноқ таҳлилий шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Мадрид дербисиДиего СимеонеЖозе МоуриньюЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топдиУсмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топдиБугун, 16:54Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиКилиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиБугун, 13:36FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиБугун, 12:51UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг