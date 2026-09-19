Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан "Реал"нинг тўпни олиб қўйгандан сўнг тезкор қарши ҳужумга ўтиш босқичида анча хавфлироқ ва вертикалроқ эканини тан олди.
- У "Реал"ни бошқараётган Жозе Моуриньюга нисбатан чексиз ҳурмати борлигини ва ҳатто унинг шахсий "мухлиси" эканини самимий эътироф этди.
- Симеоне жамоасига беҳуда тўп йўқотмаслик ва рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича қатъий кўрсатма берди.
Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг қайноқ, муросасиз ва кутилган тўқнашувларидан бири — машҳур Мадрид дербиси олдидан ҳарорат энг юқори чўққисига чиқди. 7-турнинг марказий жангида «Атлетико» ва «Реал» клублари шаҳар ҳукмронлиги учун яна бир бор аёвсиз жангга киришади. 20 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:15 да старт оладиган ушбу супертўқнашув олдидан «матрасчилар»нинг тажрибали устози Диего Симеоне Испаниянинг нуфузли AS нашрига кенг кўламли интервью бериб, рақибнинг кучи ва тактик устунликларини очиқ-ойдин тан олди.
Аргентиналик мутахассис «Реал»нинг тўпни олиб қўйгандан сўнг тезкор қарши ҳужумга ўтиш босқичида анча хавфлироқ ва вертикалроқ эканини алоҳида урғулади: «Рақиб биздан кўра ҳужумга ўтиш фазасида яхшироқ, уларнинг услуби вертикалроқ. Таркибда юқори савияли ижрочилар жамланган ва улар бундай имкониятлардан фойдаланишни жуда яхши билишади». Шунингдек, Симеоне «Реал»ни бошқараётган афсонавий мураббий Жозе Моуринью шахсиятига тўхталиб, унга нисбатан чексиз ҳурмати борлигини, ҳатто унинг шахсий «мухлиси» эканини самимий эътироф этди.
Хўш, Симеоненинг бу баёноти рақибни чалғитишга қаратилган руҳий ҳийлами ёки ҳақиқий тан олиш, Моуринью бошчилигидаги «Қироллик клуби» «Метрополитано»да ўз вертикал футболини ўтказа оладими ва Мадрид дербиси Ла Лига чемпионлик пойгасини қай томонга буриб юборади?
«Вертикал футбол ва тўп йўқотиш хавфи»: Симеоненинг тактик хавотири
«Атлетико» устози матбуот анжуманида қайд этган асосий тактик нуқталар:
«Реал»нинг чақмоқдек қарши ҳужумлари: Қироллик клубининг асосий қуроли — ҳимоядан ҳужумга сониялар ичида ўтиш ва рақибнинг очиқ қолган зоналарини яксон қилиш;
Майдон марказидаги интизом талаби: Симеоне жамоасига беҳуда тўп йўқотмаслик ва рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича қатъий кўрсатма берди: «Тўп йўқотишларимиз туфайли улар ўзларини қулай ҳис қилмасликлари шарт»;
Мувозанат ва тартиб: «Атлетико» ўйин темпини жиловлаб, тўп назоратини сақлаш ва «Реал» юлдузларини катта тезлик олишдан маҳрум қилишга урғу беради;
Беллашув вақти ва жойи: 20 сентябрь, Мадрид — баҳс Тошкент вақти билан 19:15 да бошланади.
«Мен унинг мухлисиман!»: Симеоне ва Моуринью ўртасидаги тарихий ҳурмат
Икки буюк мураббий ўртасидаги психологик муносабатлар:
Жозе Моуринью феномени: Симеоне «Реал» устозининг фаолиятини юқори баҳолаб, унга бўлган ҳурматини яширмади: «Кўп йиллар аввалги воқеаларга чуқур кириб боришни истамайман. Мен Моуриньюнинг мухлисиман ва уни қанчалик қадрлашимни у яхши билади»;
Эски рақобатнинг янги нафаси: Иккала мураббий ўртасидаги қарама-қаршилик футбол тарихидаги энг эҳтиросли ва тактик даҳолар жанги сифатида эътироф этилган;
Халқаро этика: Ҳар икки мураббийнинг бир-бирини ҳурмат қилиши ўйин олдидан ортиқча жанжаллар эмас, балки майдондаги соф спорт курашига эътибор қаратишга ёрдам беради.
Тактик таҳлил: Экспертлар нима демоқда?
Испаниялик футбол шарҳловчилари ва мутахассисларнинг кутилмалари:
Икки хил фалсафа тўқнашуви: Симеоненинг қаттиқ ҳимоя ва прагматик блоки Моуриньюнинг совуққон вертикал ҳужумлари ҳамда юқори прессинги билан юзма-юз келади;
Стандарт вазиятлар аҳамияти: Бундай муросасиз дербиларда ўйин тақдирини кўпинча битта бурчак тўпи, жарима зарбаси ёки ҳимоячининг хатоси ҳал қилиб қўяди;
Турнир жадвалидаги зарба: 7-турда қўлга киритилган 3 очко ғолиб жамоа учун нафақат шаҳар мақомини, балки Ла Лига пешқадамлиги йўлидаги улкан психологик устунликни таъминлайди.
20 сентябрь оқшомида кечадиган Мадрид дербиси Диего Симеоне ва Жозе Моуринью шахсияти туфайли замонавий футбол тактикасининг навбатдаги шоҳ асарига айланиши кутилмоқда.
Сизнингча, 20 сентябрь кунги Мадрид дербисида қайси мураббийнинг тактикаси устун келади: Диего Симеоненинг мудофаа қўрғоними ёки Жозе Моуринью қўл остидаги «Реал»нинг тезкор ҳужумлари? Баҳсда қайси жамоанинг ғалабасини кутяпсиз ва тахминингиз қандай ҳисоб билан якунланади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербиси олдидан ушбу қайноқ таҳлилий шарҳни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…