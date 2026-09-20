Колумбияда ит эгасини босқинчидан ҳимоя қилди
Колумбиянинг Богота шаҳрида икки нафар босқинчи мотоциклда келиб, кўчада кетаётган эркакни таламоқчи бўлган. Бироқ жабрланувчининг ити ҳужумга аралашиб, жиноятчилар режасини барбод қилган. Бу ҳақда Infobae хабар берди.
Воқеа 9 сентябрь куни Примеро-де-Майо ҳудудида содир бўлгани айтилмоқда. Хавфсизлик камераси тасвирларида икки киши мотоциклда келгани, улардан бири транспорт воситасидан тушиб, эркакка яқинлашгани кўринади. Босқинчи пичоқ билан қўрқитиб, унинг мобиль телефонини талаб қилган.
Шу пайт жабрланувчининг бироз олдинда кетаётган ити ортига қайтиб, босқинчига ташланган. Видеода ҳайвон гумонланувчини тишлагани ва уни ортга чекинишга мажбур қилгани кўринади.
Итнинг аралашувидан сўнг босқинчи шериги кутиб турган мотоцикл томон югурган. Икки гумонланувчи воқеа жойидан қочиб кетган.
Мазкур ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан кенг муҳокама қилинган.
Изоҳлар 0
…