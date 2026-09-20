«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 61 ёшли доктор Хидеки Вада қаламига мансуб «Саксон ёш тўсиғини енгиш» китоби бесцеллерга айланиб, 500 000 дан зиёд нусхада сотилди.
- Китобда муаллиф кексаликни ҳаётнинг мазмунли даври сифатида кўришни таклиф этади ва 60 ёшдан кейинги давр учун 44 та ҳаётий қоидани ишлаб чиққан.
- Бу тавсиялар соғлом, қувноқ ва бахтли умр кечириш фалсафасини очиб беради.
Японияда қариялар саломатлиги ва психологияси бўйича етакчи мутахассис, 61 ёшли доктор Хидеки Ваданинг «Саксон ёш тўсиғини енгиш» номли янги китоби чинакам шов-шувга сабаб бўлиб, дунё миқёсидаги бестселлерга айланмоқда. Дўкон пештахталарига чиқиши билан 500 000 дан зиёд нусхада сотилиб кетган ушбу асар яқин ойларда 1 миллионлик рекорд маррани забт этиши кутилмоқда.
Муаллиф кексаликка маҳкумлик ёки оғир юк сифатида эмас, балки инсон ҳаётидаги энг мазмунли, содда ва хотиржам неъмат деб қарашни таклиф қилади. Кўп йиллик илмий ва тиббий тажрибани ўзида жамлаган доктор Вада 60 ёшдан кейинги давр учун 44 та ҳаётий қоидани ишлаб чиқди. Бу тавсиялар инсонни ортиқча чекловлардан халос этиб, соғлом, қувноқ ва бахтли умр кечиришнинг мутлақо янги фалсафасини очади.
Хўш, япон шифокори нима учун дориларни ҳаддан ташқари кўп ичишга қарши чиқмоқда, кексаликда ортиқча вазндан қўрқмаслик сири нимада ва 80 ёш тўсиғидан қандай қилиб хотиржам ўтиш мумкин?
«Дориларни камайтиринг ва кўпроқ кулинг»: Доктор Ваданинг олтин қоидалари
Япониялик психолог илгари сурган энг муҳим ва ҳаётий тавсиялар:
Жисмоний ҳаракат ва тоза ҳаво: Ҳар куни очиқ ҳавода сайр қилинг, танангизни сустлаштирманг ва ёзда кондиционер ишлаётган хонада ҳам етарли миқдорда сув ичишни унутманг;
Мия фаолияти ва овқатланиш: Таомни яхшилаб чайнаб енг — оғиз ва жағ ҳаракати мия фаолиятини тўғридан-тўғри фаоллаштиради; хотира ёш туфайли эмас, балки ақлий фаолиятсизлик оқибатида сусаяди;
Тиббий меъёрларга ҳаддан ташқари боғланиб қолмаслик: Зарур бўлмаса, қон босими ёки қанд миқдорини сунъий равишда кескин туширишга уринманг, дори-дармонларни ҳаддан зиёд кўп қабул қилманг ва касаллик билан доимий курашиш ўрнига, у билан бирга осойишта яшашни ўрганинг;
Руҳий эркинлик ва одам танлаш: Сизни хурсанд қиладиган таомлардан воз кечманг — бир оз вазн ортиши зарар қилмайди; ёқтирмаган одамлар билан мулоқотни тўхтатинг ва дилингиздаги гапни ошкора айтишдан чўчиманг;
Доимий ўрганиш ва шукроналик: Янги билимларни олишни тўхтатиш — бу чинакам қариликнинг бошланишидир; табассум ва оптимизм эса ҳар қандай доридан кучлироқдир.
«Саксон ёш тўсиғини енгиш»: Ҳаёт тарзининг қиёсий таҳлили
Доктор Хидеки Вада қарашлари ва анъанавий янглиш тасаввурлар таққоси:
Ҳаёт тарзи мезонлари
Анъанавий нотўғри ёндашув
Доктор Хидеки Вада фалсафаси
Қариликка муносабат
Ҳаётнинг тугаши, кучсизлик ва оғир юк
Соддалик, хотиржамлик ва улкан ҳаётий неъмат
Овқатланиш ва вазн
Қаттиқ парҳезлар ва ҳар бир калорияни санаш
Севган таомлардан баҳра олиш, кичик вазндан қўрқмаслик
Даволаниш тизими
Дорилар билан барча кўрсаткичларни пасайтириш
Табиий мувозанат, танага мослашиш ва дориларни чеклаш
Ижтимоий ҳаёт
Уйга қамалиб олиш, телевизорга боғланиб қолиш
Очиқ ҳавода сайр, севган машғулотлар ва саёҳат
Хотира муаммолари
«Ёшим ўтиб қолди» деб тан олиш
Доимий ўқиш, ўрганиш ва янгиликларга интилиш
Психологик таҳлил: Экспертлар япон феномени ҳақида
Геронтологлар ва руҳшуносларнинг узоқ умр кўриш борасидаги асосий хулосалари:
Ички хотиржамлик ва ёлғизлик: Доктор Вада таъкидлаганидек, ёлғизлик — бу ҳар доим ҳам ҳувиллаб қолиш эмас, балки инсон ўзи билан ёлғиз қолиб, ички дунёсини тинглайдиган муҳим хотиржамликдир;
Кексаларга ҳайрат билан боқиш: Ёш бўлиш осон, чунки ҳаммамиз ёш бўлганмиз; ҳақиқий маҳорат — йиллар синовидан ўтиб, эрта тонгда сайр қилаётган, озода ва нафис кийинган, кўзларида ҳаёт қувончи сўнмаган инсон бўлиб қолишдир;
Стрессдан холи фикрлаш: 60 ёшдан кейинги даврда «бировлар нима дейди» деган хаёлдан қутулиш, фикрни ўзгартиришдан уялмай, ўзи билан самимий яшаш инсон умрини ўнлаб йилларга узайтиради.
«Саксон ёш тўсиғини енгиш» асари ҳар бир инсонга бахт мураккаб формулаларда эмас, балки оддий ҳаракат, табассум ва ҳаётни борича қабул қилишда эканини исботлайди.
Сизнингча, 60 ёшдан кейин қаттиқ тиббий парҳезларни четга суриб, севган таомларни ейиш ва эркин яшаш узоқ умр кўришга ёрдам берадими ёки тиббий чекловларга қатъий амал қилган маъқулми? Орамиздаги ҳаётга бўлган меҳрини йўқотмаган фаол қарияларимиз ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз тажрибангиз ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу ноёб донолик ва соғлом турмуш сирларини ота-онангиз, яқинларингиз ва қадрдон дўстларингизга албатта улашинг!
Изоҳлар 0
…