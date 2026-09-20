«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида

·5·Спорт
«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» сафарда «Севиля» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Ла Лиганинг 7-туридан сўнг 21 очко билан пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Ушбу ўйинда Рафиня ҳет-трик қайд этиб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
  • Бош мураббий Ханси Фликнинг таъкидлашича, «Севиля» стадионидаги ғалаба идеал натижа бўлиб, Рафинянинг ўйини унинг учун ажабланарли эмас.

Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган марказий қарама-қаршиликда пешқадам «Барселона» сафарда ашаддий ва ноқулай рақиб — «Севилья» клуби устидан 3:1 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани тантана қилди. Севильядаги муҳташам «Рамон Санчес Писхуан» стадионида кечган ва бош ҳакам Хуан Мартинес Мунуэра томонидан бошқарилган шиддатли баҳс каталонияликларнинг бразилиялик етакчиси Рафиньянинг ҳақиқий бенефисига айланди. Аввалроқ ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юборган «кўк-анорранглилар» Рафиньянинг бенуқсон ҳет-триги эвазига вазиятни тўлиқ ўз фойдасига буриб юборди.

Ушбу ғалабадан сўнг 7 та ўйинда юз фоизлик натижа қайд этиб, 21 очко билан яккапешқадамлигини мустаҳкамлаган «Барселона» устози Ханси Флик Marca нашрига берган интервьюсида ўйин ва қаҳрамон шогирди ҳақида ҳаяжонли фикрларни билдирди: «Бу идеал натижа! Бу ерда ғалаба қозонганимиздан жуда хурсандман. Рафиньянинг бундай ўйини мени умуман ажаблантирмайди».

Хўш, немис мутахассисининг ишончи жамоани қандай қилиб тўхтатиб бўлмас машинага айлантирди, Рафиньянинг бу даражадаги юқори спорт формаси сири нимада ва 10 октябрь куни «Хетафе»га қарши кутилаётган навбатдаги тўқнашув олдидан каталонияликларнинг чемпионлик режаси қандай кўриниш олмоқда?

«Идеал ғалаба ва Рафинья бенефиси»: Флик баёноти ва баҳс лаҳзалари

Ханси Фликнинг Севильядаги триумфдан сўнг билдирган асосий фикрлари:

  • «Рамон Санчес Писхуан»даги оғир синов: Мураббий Севилья сафари ҳар доим психологик ва тактик жиҳатдан мураккаб бўлишини, шу боис ортга қайтиш билан қўлга киритилган 3:1 ҳисоби мукаммал натижа эканини таъкидлади;

  • Рафиньянинг маҳоратига чексиз ишонч: Бош мураббий шогирдининг учта гол ургани уни асло ҳайратга солмаганини очиқлади — чунки бразилиялик вингер ҳар бир машғулотда ва ўйинда шундай юқори савияни кўрсатиб келмоқда;

  • Юз фоизлик сериянинг давоми: Етти учрашувдан сўнг 21 очко — Флик каталонияликлар руҳиятида ғолиблик менталитетини тўлиқ шакллантириб улгурди;

  • «Севилья»нинг қаршилиги: Мезбонларнинг 13 очко билан кучли бешликда бораётгани баҳснинг қанчалик оғир кечганини кўрсатиб берди.

Ла Лига 7-тури. «Севилья» — «Барселона» тўқнашуви қайдномаси

Севильядаги марказий учрашувнинг расмий маълумотлари ва турнир ҳолати:

Мусобақа ва босқич

Учрашув ва якуний ҳисоб

Асосий қаҳрамон ва воқеалар

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ла Лига, 7-тур

Севилья 1 : 3 Барселона

Рафинья (ҳет-трик), Фофана (гол)

«Барселона» — 21 очко (1-ўрин) / «Севилья» — 13 очко (5-ўрин)

  • Стадион ва шаҳар: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания);

  • Бош ҳакам: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте);

  • Кейинги уй учрашуви: 10 октябрь куни «Барселона» ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилади.

Тактик таҳлил: Экспертлар Флик ва Рафинья тандеми ҳақида

Испания футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:

  • Рафиньянинг янги қиёфаси: Флик келиши билан бразилиялик футболчи нафақат қанотда югурувчи, балки жарима майдони марказида вазиятларни совуққонлик билан якунловчи ҳақиқий тўпурарга айланди;

  • «Писхуан» босимига жавоб: «Барселона» биринчи бўлиб тўп ўтказиб юборган бўлса-да, саросимага тушмади — немис мутахассисининг қатъий прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган модели рақиб мудофаасини очиқчасига эзиб ташлади;

  • Кураш давом этади: 21 очколик мутлақ кўрсаткич мавсум бошидаёқ Мадрид грандларига нисбатан катта босим юкламоқда;

  • «Хетафе»га қарши тайёргарлик: 10 октябрь кунги уй беллашуви олдидан Флик жамоасининг жисмоний ҳолати максимал даражада экани кўринмоқда.

Ханси Фликнинг дадил баёнотлари ва Рафиньянинг феноменал ўйини «Барселона»нинг жорий мавсумда чемпионликни ҳеч кимга бермаслик ниятида эканини яққол намоён қилди.

Сизнингча, Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона» 100 фоизлик ғалабали серияни мавсум охиригача давом эттира оладими ёки 10 октябрдаги «Хетафе» баҳси кутилмаган тўсиқ бўлиши мумкинми? Рафиньянинг ҳет-триклари уни бу йилги Ла Лиганинг энг яхши ўйинчисига айлантира олади деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги ушбу шиддатли баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

БарселонаСевильяХанси ФликРафинья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг