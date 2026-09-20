«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» сафарда «Севиля» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Ла Лиганинг 7-туридан сўнг 21 очко билан пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Ушбу ўйинда Рафиня ҳет-трик қайд этиб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
- Бош мураббий Ханси Фликнинг таъкидлашича, «Севиля» стадионидаги ғалаба идеал натижа бўлиб, Рафинянинг ўйини унинг учун ажабланарли эмас.
Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган марказий қарама-қаршиликда пешқадам «Барселона» сафарда ашаддий ва ноқулай рақиб — «Севилья» клуби устидан 3:1 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани тантана қилди. Севильядаги муҳташам «Рамон Санчес Писхуан» стадионида кечган ва бош ҳакам Хуан Мартинес Мунуэра томонидан бошқарилган шиддатли баҳс каталонияликларнинг бразилиялик етакчиси Рафиньянинг ҳақиқий бенефисига айланди. Аввалроқ ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юборган «кўк-анорранглилар» Рафиньянинг бенуқсон ҳет-триги эвазига вазиятни тўлиқ ўз фойдасига буриб юборди.
Ушбу ғалабадан сўнг 7 та ўйинда юз фоизлик натижа қайд этиб, 21 очко билан яккапешқадамлигини мустаҳкамлаган «Барселона» устози Ханси Флик Marca нашрига берган интервьюсида ўйин ва қаҳрамон шогирди ҳақида ҳаяжонли фикрларни билдирди: «Бу идеал натижа! Бу ерда ғалаба қозонганимиздан жуда хурсандман. Рафиньянинг бундай ўйини мени умуман ажаблантирмайди».
Хўш, немис мутахассисининг ишончи жамоани қандай қилиб тўхтатиб бўлмас машинага айлантирди, Рафиньянинг бу даражадаги юқори спорт формаси сири нимада ва 10 октябрь куни «Хетафе»га қарши кутилаётган навбатдаги тўқнашув олдидан каталонияликларнинг чемпионлик режаси қандай кўриниш олмоқда?
«Идеал ғалаба ва Рафинья бенефиси»: Флик баёноти ва баҳс лаҳзалари
Ханси Фликнинг Севильядаги триумфдан сўнг билдирган асосий фикрлари:
«Рамон Санчес Писхуан»даги оғир синов: Мураббий Севилья сафари ҳар доим психологик ва тактик жиҳатдан мураккаб бўлишини, шу боис ортга қайтиш билан қўлга киритилган 3:1 ҳисоби мукаммал натижа эканини таъкидлади;
Рафиньянинг маҳоратига чексиз ишонч: Бош мураббий шогирдининг учта гол ургани уни асло ҳайратга солмаганини очиқлади — чунки бразилиялик вингер ҳар бир машғулотда ва ўйинда шундай юқори савияни кўрсатиб келмоқда;
Юз фоизлик сериянинг давоми: Етти учрашувдан сўнг 21 очко — Флик каталонияликлар руҳиятида ғолиблик менталитетини тўлиқ шакллантириб улгурди;
«Севилья»нинг қаршилиги: Мезбонларнинг 13 очко билан кучли бешликда бораётгани баҳснинг қанчалик оғир кечганини кўрсатиб берди.
Ла Лига 7-тури. «Севилья» — «Барселона» тўқнашуви қайдномаси
Севильядаги марказий учрашувнинг расмий маълумотлари ва турнир ҳолати:
Мусобақа ва босқич
Учрашув ва якуний ҳисоб
Асосий қаҳрамон ва воқеалар
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ла Лига, 7-тур
Севилья 1 : 3 Барселона
Рафинья (ҳет-трик), Фофана (гол)
«Барселона» — 21 очко (1-ўрин) / «Севилья» — 13 очко (5-ўрин)
Стадион ва шаҳар: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания);
Бош ҳакам: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте);
Кейинги уй учрашуви: 10 октябрь куни «Барселона» ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилади.
Тактик таҳлил: Экспертлар Флик ва Рафинья тандеми ҳақида
Испания футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг хулосалари:
Рафиньянинг янги қиёфаси: Флик келиши билан бразилиялик футболчи нафақат қанотда югурувчи, балки жарима майдони марказида вазиятларни совуққонлик билан якунловчи ҳақиқий тўпурарга айланди;
«Писхуан» босимига жавоб: «Барселона» биринчи бўлиб тўп ўтказиб юборган бўлса-да, саросимага тушмади — немис мутахассисининг қатъий прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган модели рақиб мудофаасини очиқчасига эзиб ташлади;
Кураш давом этади: 21 очколик мутлақ кўрсаткич мавсум бошидаёқ Мадрид грандларига нисбатан катта босим юкламоқда;
«Хетафе»га қарши тайёргарлик: 10 октябрь кунги уй беллашуви олдидан Флик жамоасининг жисмоний ҳолати максимал даражада экани кўринмоқда.
Ханси Фликнинг дадил баёнотлари ва Рафиньянинг феноменал ўйини «Барселона»нинг жорий мавсумда чемпионликни ҳеч кимга бермаслик ниятида эканини яққол намоён қилди.
Сизнингча, Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона» 100 фоизлик ғалабали серияни мавсум охиригача давом эттира оладими ёки 10 октябрдаги «Хетафе» баҳси кутилмаган тўсиқ бўлиши мумкинми? Рафиньянинг ҳет-триклари уни бу йилги Ла Лиганинг энг яхши ўйинчисига айлантира олади деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги ушбу шиддатли баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…