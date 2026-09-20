BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқда

·3·Авто
BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқда

Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси BYD компанияси Европа бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли стратегияни амалга оширмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, узоқ истиқболда хитойлик гигант ушбу минтақада учта автомобил йиғиш корхонаси ҳамда тяговые аккумуляаторлар ишлаб чиқарувчи алоҳида заводга эга бўлишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам бренднинг глобал автомобилсозлик бозоридаги таъсирини янада ошириб, Европадаги анъанавий автоконцернлар учун жиддий рақобат муҳитини яратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

BYD компаниясининг Европа бўйича маслаҳатчиси ва собиқ Fiat Chrysler топ-менежери Алфредо Алтавилланинг маълум қилишича, бренднинг илк Европа заводи Венгриянинг Сегед шаҳрида аллақачон бунёд этилган. Айни пайтда мазкур корхонада синов тариқасида ишлаб чиқариш жараёнлари бошлаб юборилган бўлиб, жорий йилнинг ноябрь ёки декабрь ойларида тўлақонли йирик серияли ишлаб чиқаришга ўтиш кўзда тутилган. Венгриядаги корхонанинг йиллик лойиҳавий қуввати 200 минг донагача автомобилни ташкил этиши кутилмоқда.

Европада иккинчи завод учун жой изланмоқда

Маҳаллийлаштирилган ишлаб чиқариш жараёни BYD учун нафақат Европа бозорига етказиб бериш ҳажмини ошириш, балки маҳаллий талаблар ва стандартларга тўлақонли мослашиш ҳамда Хитойдан импорт қилинадиган автомобилларга бўлган қарамликни камайтириш имконини беради. Шу мақсадда компания ҳозирги кунда иккинчи йирик Европа заводи учун мос майдон танлаш устида иш олиб бормоқда.

Алфредо Алтавилланинг сўзларига кўра, BYD мазкур масала бўйича якуний қарорни 2026-йил охирига қадар қабул қилишни ният қилган. Айни пайтда Испания, Франция ва Италия ҳукуматлари ҳамда маҳаллий автомобилсозлик компаниялари билан фаол музокаралар олиб борилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи фақат нолдан завод қуриш билан чекланиб қолмай, балки ҳозирги кунда тўлиқ қувват билан ишламаётган мавжуд автомобил заводларини сотиб олиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда.

Халқаро экспансия ва бозор динамикаси

Иккинчи автозавод жойлашуви аниқлангач, BYD учинчи йирик йиғиш корхонаси ёки аккумулятор заводини қуриш лойиҳаларидан қайси бири устуворлигини ҳал қилиши керак бўлади. Аввалроқ компания Туркиянинг Маниса шаҳрида ҳам йирик корхона қуришини эълон қилган эди. Тахминан 150 минг автомобил қувватига эга бўлиши кутилган бу заводни дастлаб 2026-йил охирида ишга тушириш режалаштирилган, бироқ ҳозирда мазкур объект қурилиши номаълум муддатга қолдирилган.

Бундай жадал халқаро экспансия BYD савдо тузилмасидаги ўзгаришлар фонида юз бермоқда. Тақдим этилган маълумотларга кўра, 2026-йилда компаниянинг ички Хитой бозоридаги савдолари 32,7 фоизга қисқариб, 1,505 миллион автомобилни ташкил этган. Шу билан бирга, ташқи бозорларга экспорт ҳажми тез суръатлар билан ўсмоқда. Йил якунларига кўра, BYD Хитойдан ташқарида 1,9 миллиондан 2 миллионгача автомобил сотишни режалаштирмоқда.

Европадаги тўлақонли ишлаб чиқариш базасининг яратилиши компаниянинг дунёдаги энг йирик автомобил бозорларидан бирида янада барқарор ўсишини таъминлаши шарт. Қизиғи шундаки, BYDнинг бу фаол Европа экспансияси Европанинг энг йирик автоишлаб чиқарувчиси бўлган Volkswagen шиддатли турғунликни бошдан кечираётган ва бизнесни қайта тузиш бўйича йирик режа доирасида тўртта заводини ёпиб, қарийб 100 минг ходимини қисқартираётган бир даврга тўғри келмоқда.

BYDАвтомобилХитойЕвропаЗавод
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Бугун, 09:19Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиToyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиКеча, 23:51Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Паризода 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонламоқда (видео)Кеча, 21:28ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаКеча, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиКеча, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18.09, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди