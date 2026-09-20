BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқда
Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси BYD компанияси Европа бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли стратегияни амалга оширмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, узоқ истиқболда хитойлик гигант ушбу минтақада учта автомобил йиғиш корхонаси ҳамда тяговые аккумуляаторлар ишлаб чиқарувчи алоҳида заводга эга бўлишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам бренднинг глобал автомобилсозлик бозоридаги таъсирини янада ошириб, Европадаги анъанавий автоконцернлар учун жиддий рақобат муҳитини яратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
BYD компаниясининг Европа бўйича маслаҳатчиси ва собиқ Fiat Chrysler топ-менежери Алфредо Алтавилланинг маълум қилишича, бренднинг илк Европа заводи Венгриянинг Сегед шаҳрида аллақачон бунёд этилган. Айни пайтда мазкур корхонада синов тариқасида ишлаб чиқариш жараёнлари бошлаб юборилган бўлиб, жорий йилнинг ноябрь ёки декабрь ойларида тўлақонли йирик серияли ишлаб чиқаришга ўтиш кўзда тутилган. Венгриядаги корхонанинг йиллик лойиҳавий қуввати 200 минг донагача автомобилни ташкил этиши кутилмоқда.
Европада иккинчи завод учун жой изланмоқдаМаҳаллийлаштирилган ишлаб чиқариш жараёни BYD учун нафақат Европа бозорига етказиб бериш ҳажмини ошириш, балки маҳаллий талаблар ва стандартларга тўлақонли мослашиш ҳамда Хитойдан импорт қилинадиган автомобилларга бўлган қарамликни камайтириш имконини беради. Шу мақсадда компания ҳозирги кунда иккинчи йирик Европа заводи учун мос майдон танлаш устида иш олиб бормоқда.
Алфредо Алтавилланинг сўзларига кўра, BYD мазкур масала бўйича якуний қарорни 2026-йил охирига қадар қабул қилишни ният қилган. Айни пайтда Испания, Франция ва Италия ҳукуматлари ҳамда маҳаллий автомобилсозлик компаниялари билан фаол музокаралар олиб борилмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи фақат нолдан завод қуриш билан чекланиб қолмай, балки ҳозирги кунда тўлиқ қувват билан ишламаётган мавжуд автомобил заводларини сотиб олиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда.
Халқаро экспансия ва бозор динамикасиИккинчи автозавод жойлашуви аниқлангач, BYD учинчи йирик йиғиш корхонаси ёки аккумулятор заводини қуриш лойиҳаларидан қайси бири устуворлигини ҳал қилиши керак бўлади. Аввалроқ компания Туркиянинг Маниса шаҳрида ҳам йирик корхона қуришини эълон қилган эди. Тахминан 150 минг автомобил қувватига эга бўлиши кутилган бу заводни дастлаб 2026-йил охирида ишга тушириш режалаштирилган, бироқ ҳозирда мазкур объект қурилиши номаълум муддатга қолдирилган.
Бундай жадал халқаро экспансия BYD савдо тузилмасидаги ўзгаришлар фонида юз бермоқда. Тақдим этилган маълумотларга кўра, 2026-йилда компаниянинг ички Хитой бозоридаги савдолари 32,7 фоизга қисқариб, 1,505 миллион автомобилни ташкил этган. Шу билан бирга, ташқи бозорларга экспорт ҳажми тез суръатлар билан ўсмоқда. Йил якунларига кўра, BYD Хитойдан ташқарида 1,9 миллиондан 2 миллионгача автомобил сотишни режалаштирмоқда.
Европадаги тўлақонли ишлаб чиқариш базасининг яратилиши компаниянинг дунёдаги энг йирик автомобил бозорларидан бирида янада барқарор ўсишини таъминлаши шарт. Қизиғи шундаки, BYDнинг бу фаол Европа экспансияси Европанинг энг йирик автоишлаб чиқарувчиси бўлган Volkswagen шиддатли турғунликни бошдан кечираётган ва бизнесни қайта тузиш бўйича йирик режа доирасида тўртта заводини ёпиб, қарийб 100 минг ходимини қисқартираётган бир даврга тўғри келмоқда.
Изоҳлар 0
…