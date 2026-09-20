«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида

·18·Спорт
«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иван Бошкович бошқарувидаги «Бунёдкор»
  • «Бухоро» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мураббийнинг клубга қайтганидан кейинги илк ғалабасини нишонлади.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа оғир руҳий ва жисмоний босимдан чиқиб кетмоқда ва Суперлигада қолиш учун охиригача курашади.
  • «Бухоро»га қарши ўйинда биринчи таймдаги прагматик режа иш берди, иккинчи таймда эса 5 та ўзгариш ва ёш футболчиларнинг жасорати ўйин суръатини ушлаб қолишга ёрдам берди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида пойтахтнинг «ЖАР» стадионида ҳақиқий ирода ва руҳий тўқнашув бўлиб ўтди. Ўз майдонида кучли бешлик вакили — «Бухоро» жамоасини қабул қилган «Бунёдкор» клуби мухлисларига 2:1 ҳисобидаги узоқ кутилган, олтинга тенг ғалабани туҳфа этди. Мазкур муваффақият жамоа бошқарувига қайтган черногориялик мутахассис Иван Бошкович учун илк триумф сифатида тарихга кирди.

Ўйиндан кейинги анжуманда ҳиссиётларини яширмаган мураббий жамоанинг оғир руҳий ва жисмоний босимдан чиқиб кетаётгани, академия ёшларининг катта эркаклардек курашгани, прагматик футбол ва 20 кунлик танаффусдан сўнг «Пахтакор»га қарши бўладиган пойтахт дербиси ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди: «Бунёдкор жароҳатланган ҳолатда бўлиши мумкин, лекин биз ҳали тирикмиз ва Суперлигада қолиш учун охиригача курашамиз!».

Хўш, тажрибали «Бухоро»ни саросимага солган тактик режа нимадан иборат эди, икки аниқ зарбадан икки гол урилиши тақдирми ёки қаттиқ меҳнат самараси ва «қалдирғочлар» чемпионлик учун даъвогар «шерлар»ни ҳам тўхтатишга тайёрми?

«Характер, иккинчи тўплар ва ғалаба руҳи»: Иван Бошковичнинг очиқ иқрорлари

Матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи томонидан билдирилган асосий фикрлар ва муҳим тезислар:

  • Биринчи таймдаги режа иш берди: Мураббийлар штаби «Бухоро»нинг узун узатмалар ва ҳаводаги курашларга таянишини олдиндан билиб, иккинчи тўп («подбор») учун майдон марказида зичлик яратди ва бўлим давомида икки тўп киритиб вазифани бажарди;

  • Ёшларнинг жасорати ва 5 та ўзгариш: Иккинчи таймда интенсивлик бироз пасайганига қарамай, 5 та тактик алмаштириш орқали ўйин суръати ушлаб қолинди; ҳимоядаги ёш футболчилар яккама-якка курашларда рақибнинг тажрибали юлдузларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Жамоавий энергия ва меҳнат самараси: Бошкович вазиятлардан фойдаланиш фоизи юқори бўлганини клуб атрофида тўпланган муҳит — академия болалари, раҳбарият ва мухлисларнинг бирлашиб берган ижобий энергияси ҳамда ҳалол меҳнат билан изоҳлади;

  • «Биз ҳали тирикмиз» баёноти: Клубдаги мураккаб давр вақтинчалик экани, Суперлигадаги ўринни сақлаб қолиш ва хавфли зонадан узоқлашиш учун кураш тўхтамаслиги қатъий таъкидланди;

  • «Пахтакор»га қарши тайёргарлик: Олдиндаги 20 кунлик ФИФА кунлари танаффусида терма жамоалардан қайтадиган ёшлар билан юқори интенсивликдаги машғулотлар ўтказилиб, ҳар қандай грандга, жумладан «Пахтакор»га қарши ҳам жасорат билан курашишга ваъда берилди.

Суперлига. Иван Бошкович бошқарувидаги «Бунёдкор»нинг асосий кўрсаткичлари

«Бухоро» устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг асосий омиллари ва режаси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

«Бухоро»га қарши тактик ёндашув

«Пахтакор» билан бўлажак баҳс режаси

Учрашув ҳисоби ва натижа

2 : 1 (узоқ кутилган илк ғалаба)

23-турдаги Тошкент дербиси

Асосий тактик урғу

Узун узатмаларни тўсиш, иккинчи тўпларга эгалик

Агрессив прессинг ва рақиб ўйинини бузиш

Таркиб ҳолати ва ёшлар

Академия тарбияланувчиларининг якка курашлардаги устунлиги

Таркибнинг 90% қисми турли термалардан қайтиши

Мураббийнинг асосий талаби

Фақат тўп билан эмас, тўпсиз ҳам саводли ҳимояланиш

Қўрқмасдан, жасорат ва интизом билан майдонга чиқиш

Эгалланган поғона

22 очко жамғариб, 13-ўринга кўтарилиш

Хавфли ҳудуддан батамом узоқлашиш

Тактик таҳлил: Экспертлар Бошковичнинг прагматик футболи ҳақида

Ўзбек футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича хулосалари:

  • «Яхши футбол» тушунчасига янгича қараш: Бошкович таъкидлаганидек, замонавий футбол фақат тўпни чиройли назорат қилиш эмас, балки рақибга бўш ҳудуд ва вақт бермаслик, узатмалар йўлини ёпиш ва рақибнинг кучли томонларини бузишдан иборатдир;

  • Масъулият ва руҳий ўсиш: Академиядан эндигина асосий таркибга қўшилган ёш футболчилар Суперлига босимига дош беришни ва катталар футболидаги якка курашларни ютишни ўрганмоқда, бу эса жамоага қўшимча куч бағишлайди;

  • Вақт ва тикланиш омили: 20 кунлик танаффус «Бунёдкор» учун айни муддао бўлди — мураббий жисмоний жиҳатдан панда бераётган жиҳатларни тўлиқ тиклаб олиш ва тактик ишланмаларни синовдан ўтказиш имконига эга;

  • Дербига огоҳлантириш: Бошкович шогирдлари олдинроқ пешқадам «Насаф» ва «Локомотив»га қарши кўрсатган қаршилигини инобатга олсак, бўлажак баҳсда чемпионликка даъвогар «Пахтакор» учун жуда оғир ва ноқулай рақибга айланиши аниқ.

Иван Бошковичнинг қайтиши ва ушбу муҳим ғалаба «Бунёдкор» лагерига нафақат уч очко, балки йўқолиб бораётган ўзига бўлган ишонч ва жанговар руҳни ҳам қайтарди.

Сизнингча, Иван Бошкович бошчилигидаги ёш «Бунёдкор» олдиндаги 20 кунлик танаффусдан унумли фойдаланиб, кейинги турда «Пахтакор»дан ҳам очко тортиб олишга қодирми? «Қалдирғочлар» жорий мавсум якунида Суперлигадаги ўз ўрнини сақлаб қола олади деб ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим матбуот анжумани таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

БунёдкорБухороИван БошковичПахтакор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг