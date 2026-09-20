«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Иван Бошкович бошқарувидаги «Бунёдкор»
- «Бухоро» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мураббийнинг клубга қайтганидан кейинги илк ғалабасини нишонлади.
- Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа оғир руҳий ва жисмоний босимдан чиқиб кетмоқда ва Суперлигада қолиш учун охиригача курашади.
- «Бухоро»га қарши ўйинда биринчи таймдаги прагматик режа иш берди, иккинчи таймда эса 5 та ўзгариш ва ёш футболчиларнинг жасорати ўйин суръатини ушлаб қолишга ёрдам берди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида пойтахтнинг «ЖАР» стадионида ҳақиқий ирода ва руҳий тўқнашув бўлиб ўтди. Ўз майдонида кучли бешлик вакили — «Бухоро» жамоасини қабул қилган «Бунёдкор» клуби мухлисларига 2:1 ҳисобидаги узоқ кутилган, олтинга тенг ғалабани туҳфа этди. Мазкур муваффақият жамоа бошқарувига қайтган черногориялик мутахассис Иван Бошкович учун илк триумф сифатида тарихга кирди.
Ўйиндан кейинги анжуманда ҳиссиётларини яширмаган мураббий жамоанинг оғир руҳий ва жисмоний босимдан чиқиб кетаётгани, академия ёшларининг катта эркаклардек курашгани, прагматик футбол ва 20 кунлик танаффусдан сўнг «Пахтакор»га қарши бўладиган пойтахт дербиси ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди: «Бунёдкор жароҳатланган ҳолатда бўлиши мумкин, лекин биз ҳали тирикмиз ва Суперлигада қолиш учун охиригача курашамиз!».
Хўш, тажрибали «Бухоро»ни саросимага солган тактик режа нимадан иборат эди, икки аниқ зарбадан икки гол урилиши тақдирми ёки қаттиқ меҳнат самараси ва «қалдирғочлар» чемпионлик учун даъвогар «шерлар»ни ҳам тўхтатишга тайёрми?
«Характер, иккинчи тўплар ва ғалаба руҳи»: Иван Бошковичнинг очиқ иқрорлари
Матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи томонидан билдирилган асосий фикрлар ва муҳим тезислар:
Биринчи таймдаги режа иш берди: Мураббийлар штаби «Бухоро»нинг узун узатмалар ва ҳаводаги курашларга таянишини олдиндан билиб, иккинчи тўп («подбор») учун майдон марказида зичлик яратди ва бўлим давомида икки тўп киритиб вазифани бажарди;
Ёшларнинг жасорати ва 5 та ўзгариш: Иккинчи таймда интенсивлик бироз пасайганига қарамай, 5 та тактик алмаштириш орқали ўйин суръати ушлаб қолинди; ҳимоядаги ёш футболчилар яккама-якка курашларда рақибнинг тажрибали юлдузларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Жамоавий энергия ва меҳнат самараси: Бошкович вазиятлардан фойдаланиш фоизи юқори бўлганини клуб атрофида тўпланган муҳит — академия болалари, раҳбарият ва мухлисларнинг бирлашиб берган ижобий энергияси ҳамда ҳалол меҳнат билан изоҳлади;
«Биз ҳали тирикмиз» баёноти: Клубдаги мураккаб давр вақтинчалик экани, Суперлигадаги ўринни сақлаб қолиш ва хавфли зонадан узоқлашиш учун кураш тўхтамаслиги қатъий таъкидланди;
«Пахтакор»га қарши тайёргарлик: Олдиндаги 20 кунлик ФИФА кунлари танаффусида терма жамоалардан қайтадиган ёшлар билан юқори интенсивликдаги машғулотлар ўтказилиб, ҳар қандай грандга, жумладан «Пахтакор»га қарши ҳам жасорат билан курашишга ваъда берилди.
Суперлига. Иван Бошкович бошқарувидаги «Бунёдкор»нинг асосий кўрсаткичлари
«Бухоро» устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг асосий омиллари ва режаси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Бухоро»га қарши тактик ёндашув
«Пахтакор» билан бўлажак баҳс режаси
Учрашув ҳисоби ва натижа
2 : 1 (узоқ кутилган илк ғалаба)
23-турдаги Тошкент дербиси
Асосий тактик урғу
Узун узатмаларни тўсиш, иккинчи тўпларга эгалик
Агрессив прессинг ва рақиб ўйинини бузиш
Таркиб ҳолати ва ёшлар
Академия тарбияланувчиларининг якка курашлардаги устунлиги
Таркибнинг 90% қисми турли термалардан қайтиши
Мураббийнинг асосий талаби
Фақат тўп билан эмас, тўпсиз ҳам саводли ҳимояланиш
Қўрқмасдан, жасорат ва интизом билан майдонга чиқиш
Эгалланган поғона
22 очко жамғариб, 13-ўринга кўтарилиш
Хавфли ҳудуддан батамом узоқлашиш
Тактик таҳлил: Экспертлар Бошковичнинг прагматик футболи ҳақида
Ўзбек футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича хулосалари:
«Яхши футбол» тушунчасига янгича қараш: Бошкович таъкидлаганидек, замонавий футбол фақат тўпни чиройли назорат қилиш эмас, балки рақибга бўш ҳудуд ва вақт бермаслик, узатмалар йўлини ёпиш ва рақибнинг кучли томонларини бузишдан иборатдир;
Масъулият ва руҳий ўсиш: Академиядан эндигина асосий таркибга қўшилган ёш футболчилар Суперлига босимига дош беришни ва катталар футболидаги якка курашларни ютишни ўрганмоқда, бу эса жамоага қўшимча куч бағишлайди;
Вақт ва тикланиш омили: 20 кунлик танаффус «Бунёдкор» учун айни муддао бўлди — мураббий жисмоний жиҳатдан панда бераётган жиҳатларни тўлиқ тиклаб олиш ва тактик ишланмаларни синовдан ўтказиш имконига эга;
Дербига огоҳлантириш: Бошкович шогирдлари олдинроқ пешқадам «Насаф» ва «Локомотив»га қарши кўрсатган қаршилигини инобатга олсак, бўлажак баҳсда чемпионликка даъвогар «Пахтакор» учун жуда оғир ва ноқулай рақибга айланиши аниқ.
Иван Бошковичнинг қайтиши ва ушбу муҳим ғалаба «Бунёдкор» лагерига нафақат уч очко, балки йўқолиб бораётган ўзига бўлган ишонч ва жанговар руҳни ҳам қайтарди.
Сизнингча, Иван Бошкович бошчилигидаги ёш «Бунёдкор» олдиндаги 20 кунлик танаффусдан унумли фойдаланиб, кейинги турда «Пахтакор»дан ҳам очко тортиб олишга қодирми? «Қалдирғочлар» жорий мавсум якунида Суперлигадаги ўз ўрнини сақлаб қола олади деб ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим матбуот анжумани таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…