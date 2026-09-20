Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)
Раққоса Паризода кеча, 19 сентябрь куни ўзи учун икки карра байрам эканини маълум қилди. У айни санада туғилган кунини нишонлаган бўлса, бундан 16 йил аввал ҳам шу куни турмуш қурган.
Санъаткор ушбу қувончли саналар муносабати билан ижтимоий тармоқдаги саҳифасида носталжик видео билан бўлишди. У видеога изоҳ қолдириб, кеча унинг ҳаётидаги икки муҳим сана бир кунга тўғри келишини таъкидлаган.
“Носталгия. Бугун тўй кунимизга 16 йил бўлибди. Бугун иккита қўша байрам — туғилган куним ва тўй кунимиз”, — дея ёзган Паризода.
Шундай қилиб, раққоса кеча 39 ёшини қарши олган бўлса, оилавий ҳаётининг 16 йиллигини ҳам нишонлади. Паризоданинг кузатувчилари эса уни ҳар икки сана билан табриклаб, самимий тилакларини билдиришмоқда.
Изоҳлар 0
…