UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!

·4·Спорт
UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!

АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида аралаш жанг санъати бўйича йилнинг энг кутилган ва муросасиз мусобақаларидан бири — UFC 331 турнири бўлиб ўтди. Оқшомнинг иккинчи марказий беллашуви (co-main event) мақомида октагонга кўтарилган промоушеннинг енгил вазндаги бош юлдузларидан бири Арман Царукян бразилиялик хавфли нокаутчи Маурисио Руффига қарши баҳс олиб борди. Мухлислар узоқ ва чўзилувчан тактик тўқнашувни кутишган бўлса-да, Царукян масалани дастлабки 5 дақиқаликнинг ўзидаёқ ҳал қилди.

Биринчи раунд якунланишига бир неча сония қолганида рақибига қарши агрессив босимни кучайтирган Арман яқин масофадан йўлланган даҳшатли ва аниқ тирсак зарбаси билан Руффини чуқур нокаут ҳолатига туширди. Мазкур ёрқин ва чақмоқдек ғалабадан сўнг Царукян чемпионлик камари учун мутлақ биринчи даъвогар эканини бутун дунёга яна бир бор исботлади.

Хўш, Арманнинг бу қадар тезкор ва совуққон финиши ортида қандай тактика ётган эди, Руффи қайси лаҳзада хатога йўл қўйди ва ушбу муваффақият енгил вазн тоифасидаги чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади?

«Сўнгги сониялардаги тирсак зарбаси ва совуққон финиш»: Баҳс хроникаси

Лос-Анжелесдаги оқшомнинг энг ёрқин жанг тафсилотлари:

  • Илк дақиқалардаги разведка: Жанг бошида ҳар икки спортчи масофани ушлаб, зарбалар алмашинуви орқали бир-бирининг заиф томонларини қидирди;

  • Босимнинг кескин оширилиши: Раунд якуни яқинлашган сари Царукян темпни ошириб, бразилиялик рақибини октагон тўри томон сиқиб борди;

  • Ҳал қилувчи тирсак зарбаси: 1-раунд тугашига саноқли сониялар қолганида Арман кутилмаган масофа қисқартириш билан рақиб жағига даҳшатли тирсак зарбасини йўллади;

  • Глухой нокаут: Зарбадан сўнг Руффи мувозанатни йўқотиб полга қулади ва ҳакам жангни дарҳол тўхтатишга мажбур бўлди;

  • 1-раунддаги ғалаба: Арман Царукян расман нокаут орқали навбатдаги муҳим ғалабасини тантана қилди.

UFC 331: Co-main event расмий қайдномаси ва натижаси

Лос-Анжелесда кечган марказий жанг протоколи:

Мусобақа / Жанг мақоми

Иштирокчилар

Натижа ва якунлаш усули

Раунд ва вақт

UFC 331 (Co-main event)

Арман Царукян — Маурисио Руффи

Царукяннинг нокаут билан ғалабаси (тирсак зарбаси)

1-раунд (раунд сўнггида)

  • Арман Царукян: Промоушен юлдузи, енгил вазн тоифаси етакчиларидан бири, чемпионлик камарига асосий даъвогар;

  • Маурисио Руффи: Бразилиялик кучли зарбага эга зарбдор жангчи, илк раунддаги нокаут оқибатида мағлуб бўлди.

ММА таҳлили: Мутахассислар Царукяннинг ғалабаси ҳақида

Халқаро яккакураш экспертлари ва таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Курашчининг страйкерлик маҳорати: Авваллари асосан партер ва курашга таянган Царукяннинг тик турган ҳолатдаги зарба техникаси энг юқори элита даражасига чиққани яна бир бор исботланди;

  • Тайминг ва масофа ҳисси: Тирсак зарбасини айнан раунд сўнгидаги психологик бўшашиш лаҳзасида амалга ошириш Арманнинг жанг ичидаги юқори интеллектидан далолат беради;

  • Руффининг ҳимоядаги қўпол хатоси: Бразилиялик жангчи яқин масофага киришда қўлларини тушириб, клилинч ҳолатига тайёр эмаслиги қурбонига айланди;

  • Чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри йўл: Бундай кўргазмали ва тезкор нокаут UFC раҳбариятини кейинги жангда Царукянга фақат чемпионлик жангини тақдим этишга мажбур қилади.

Лос-Анжелесдаги ушбу даҳшатли нокаут Арман Царукяннинг дивизионда ҳар қандай рақибни исталган услубда мағлуб эта олишини кўрсатган чинакам мастер-класс бўлди.

Сизнингча, Арман Царукян ушбу маҳорати ва тезкор нокаутлари билан енгил вазн тоифаси чемпионини тахтдан тушира оладими? Маурисио Руффининг ушбу мағлубияти унинг UFC юқори поғоналари сари юришига қанчалик жиддий зарба бўлди деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC 331 турниридаги ушбу шов-шувли нокаут шарҳини барча ММА ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

UFC 331Арман ЦарукянМаурисио РуффиЛос-Анжелес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг