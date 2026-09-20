UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!
АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида аралаш жанг санъати бўйича йилнинг энг кутилган ва муросасиз мусобақаларидан бири — UFC 331 турнири бўлиб ўтди. Оқшомнинг иккинчи марказий беллашуви (co-main event) мақомида октагонга кўтарилган промоушеннинг енгил вазндаги бош юлдузларидан бири Арман Царукян бразилиялик хавфли нокаутчи Маурисио Руффига қарши баҳс олиб борди. Мухлислар узоқ ва чўзилувчан тактик тўқнашувни кутишган бўлса-да, Царукян масалани дастлабки 5 дақиқаликнинг ўзидаёқ ҳал қилди.
Биринчи раунд якунланишига бир неча сония қолганида рақибига қарши агрессив босимни кучайтирган Арман яқин масофадан йўлланган даҳшатли ва аниқ тирсак зарбаси билан Руффини чуқур нокаут ҳолатига туширди. Мазкур ёрқин ва чақмоқдек ғалабадан сўнг Царукян чемпионлик камари учун мутлақ биринчи даъвогар эканини бутун дунёга яна бир бор исботлади.
Хўш, Арманнинг бу қадар тезкор ва совуққон финиши ортида қандай тактика ётган эди, Руффи қайси лаҳзада хатога йўл қўйди ва ушбу муваффақият енгил вазн тоифасидаги чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади?
«Сўнгги сониялардаги тирсак зарбаси ва совуққон финиш»: Баҳс хроникаси
Лос-Анжелесдаги оқшомнинг энг ёрқин жанг тафсилотлари:
Илк дақиқалардаги разведка: Жанг бошида ҳар икки спортчи масофани ушлаб, зарбалар алмашинуви орқали бир-бирининг заиф томонларини қидирди;
Босимнинг кескин оширилиши: Раунд якуни яқинлашган сари Царукян темпни ошириб, бразилиялик рақибини октагон тўри томон сиқиб борди;
Ҳал қилувчи тирсак зарбаси: 1-раунд тугашига саноқли сониялар қолганида Арман кутилмаган масофа қисқартириш билан рақиб жағига даҳшатли тирсак зарбасини йўллади;
Глухой нокаут: Зарбадан сўнг Руффи мувозанатни йўқотиб полга қулади ва ҳакам жангни дарҳол тўхтатишга мажбур бўлди;
1-раунддаги ғалаба: Арман Царукян расман нокаут орқали навбатдаги муҳим ғалабасини тантана қилди.
UFC 331: Co-main event расмий қайдномаси ва натижаси
Лос-Анжелесда кечган марказий жанг протоколи:
Мусобақа / Жанг мақоми
Иштирокчилар
Натижа ва якунлаш усули
Раунд ва вақт
UFC 331 (Co-main event)
Арман Царукян — Маурисио Руффи
Царукяннинг нокаут билан ғалабаси (тирсак зарбаси)
1-раунд (раунд сўнггида)
Арман Царукян: Промоушен юлдузи, енгил вазн тоифаси етакчиларидан бири, чемпионлик камарига асосий даъвогар;
Маурисио Руффи: Бразилиялик кучли зарбага эга зарбдор жангчи, илк раунддаги нокаут оқибатида мағлуб бўлди.
ММА таҳлили: Мутахассислар Царукяннинг ғалабаси ҳақида
Халқаро яккакураш экспертлари ва таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Курашчининг страйкерлик маҳорати: Авваллари асосан партер ва курашга таянган Царукяннинг тик турган ҳолатдаги зарба техникаси энг юқори элита даражасига чиққани яна бир бор исботланди;
Тайминг ва масофа ҳисси: Тирсак зарбасини айнан раунд сўнгидаги психологик бўшашиш лаҳзасида амалга ошириш Арманнинг жанг ичидаги юқори интеллектидан далолат беради;
Руффининг ҳимоядаги қўпол хатоси: Бразилиялик жангчи яқин масофага киришда қўлларини тушириб, клилинч ҳолатига тайёр эмаслиги қурбонига айланди;
Чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри йўл: Бундай кўргазмали ва тезкор нокаут UFC раҳбариятини кейинги жангда Царукянга фақат чемпионлик жангини тақдим этишга мажбур қилади.
Лос-Анжелесдаги ушбу даҳшатли нокаут Арман Царукяннинг дивизионда ҳар қандай рақибни исталган услубда мағлуб эта олишини кўрсатган чинакам мастер-класс бўлди.
Сизнингча, Арман Царукян ушбу маҳорати ва тезкор нокаутлари билан енгил вазн тоифаси чемпионини тахтдан тушира оладими? Маурисио Руффининг ушбу мағлубияти унинг UFC юқори поғоналари сари юришига қанчалик жиддий зарба бўлди деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC 331 турниридаги ушбу шов-шувли нокаут шарҳини барча ММА ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…