Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)

·50·Маданият
Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)

Хонанда Жасур Умиров Instagram саҳифасига жойлаган видеоси орқали 19 сентябрь куни қизи Садиянинг туғилган куни эканини маълум қилди. Шу тариқа хонанданинг қизи 1 ёшни қарши олди.

Жасур Умиров видео остига “Туғилган куни бугун”, дея изоҳ қолдирган.

Маълум бўлишича, хонанданинг уч нафар фарзанди бор. У 2 сентябрь куни учинчи бор ота бўлганини ва оиласида яна бир қиз фарзанд дунёга келганини маълум қилган эди. Бироқ хонанда иккинчи қизининг исмини ҳозирча ошкор қилмаган.

Жасур Умировнинг катта фарзанди ўғил бўлиб, унинг исми Ҳалид. Садия эса хонанданинг катта қизи ҳисобланади.

Хонанданинг қизини 1 ёшга тўлгани билан табриклаган мухлислар изоҳларда Садияга самимий тилакларини йўлламоқда.

Хонанда Жасур УмировСадияInstagram19 сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Бугун, 12:17Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиБугун, 11:31Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Бугун, 11:10Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Бугун, 09:28Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Кеча, 21:48Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Кеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ