Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди

·7·Техно
Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди

Шимолий Каролина штати университети тадқиқотчилари материалшунослик соҳасида кутилмаган ютуққа эришиб, ўта паст иссиқлик ўтказувчанлигини юқори қаттиқлик билан муваффақиятли бирлаштирган юпқа плёнкали материални ишлаб чиқишди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги ишланма иссиқликни стандарт силикондан тахминан беш баравар ёмонроқ ўтказади, бироқ механик жиҳатдан ундан минглаб марта мустаҳкамроқ экани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий физика қоидаларига кўра, қаттиқ материаллар ва металлар одатда иссиқликни яхши ўтказади, самарали иссиқлик изоляторлари эса мўрт тузилишга ёки говакли структурага эга бўлади. Бироқ янги яратилган материал мутлақо говакли эмаслиги ва ўзининг ғайриоддий физик хусусиятлари билан мутахассисларнинг эътиборини тортди. Хона ҳароратида унинг иссиқлик ўтказувчанлиги атиги 0,04 В/(м·К) атрофида баҳоланмоқда, силиконда эса бу кўрсаткич 0,2 В/(м·К) атрофида бўлади.

Ноёб молекуляр тузилиш сирли хусусиятларни таъминлади

Мутахассислар бундай натижага икки ўлчовли гибрид органо-ноорганик перовскитлар асосида эришдилар. Бундай материалларнинг тузилиши алмашиниб келадиган органик ва ноорганик кристалл қатламлардан иборат бўлади. Олимлар анъанавий углерод занжирларини махсус танлаб олинган бензол ҳалқалари билан алмаштириш орқали материалнинг молекуляр меъморчилигини бутунлай ўзгартириб юборишди.

Олиб борилган кимёвий ўзгаришлар иссиқлик энергиясини материал бўйлаб ташийдиган тебранишларнинг тарқалишини самарали равишда тўхтатди. Шу билан бирга, кристалли структуранинг юқори қаттиқлиги тўлиқ сақланиб қолди. Натижада азотбензол-этиламмониум-свец-йодли бирикма асосида яратилган юпқа плёнка механик ва иссиқлик хусусиятларининг ноёб уйғунлигини намойиш этди.

Амалиётда қўллаш истиқболлари ва келажакдаги режалар

Мазкур технологиянинг яна бир муҳим афзаллиги сифатида уни кенг миқёсда қўллаш имконияти келтирилмоқда. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, янги материални юпқа қатлам шаклида катта юзаларга суртиш ёки муҳим қисмлар учун ишончли ҳимоя қопламаси сифатида ишлатиш мумкин. Келгусида бу каби қопламалар микроэлектроника соҳасида алоҳида компонентларни иссиқлик манбаларидан самарали изоляция қилишда асқотиши кутилмоқда.

Шунингдек, ишлаб чиқувчилар ушбу технология аэрокосмик саноатда ва қаттиқлик, иссиқлик изоляцияси ҳамда паст вазн бирдек талаб этиладиган бошқа мураккаб тизимларда ҳам қўл келишини тахмин қилмоқдалар. Бироқ материални реал саноат ишлаб чиқаришига жорий этиш учун ҳали олдинда кўп ишлар турибди.

Олимлар олдида ихтиронинг чидамлилиги, хусусиятларининг барқарорлиги, ишлаб чиқариш қиймати ҳамда турли эксплуатация шароитларида ўзини қандай тутишини чуқур текшириб кўриш вазифаси турибди. Қолаверса, таркибида қўрғошин мавжудлиги келгусида бундай материалдан айрим соҳаларда фойдаланишни чеклаб қўйиши мумкинлиги ҳам таъкидланмоқда.

ТехнологияМатериалшуносликИлм-фанИнновацияТадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиБугун, 11:57Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиИлм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиБугун, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди