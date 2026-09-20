15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)

·7·Дунё
15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)

Сурияда 15 йил давомида уй девори ортида яшириб келинган юзлаб китоблар қайта топилди. Абу Билол исмли эркак 2011 йилда хавфсизлик вазияти оғирлашган пайтда қимматли кутубхонасини сақлаб қолиш мақсадида китобларни уйидаги девор ортига беркитган. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.

Маълум қилинишича, Абу Билол китобларни яширгач, уларнинг устидан бетон девор қурган ва кейинчалик оиласи билан Сурияни тарк этган. У 15 йилга яқин вақт ўтиб, уйига қайтгач, деворни болға ёрдамида бузган.

Девор ортидан юзлаб китоб ва журналлар, диний адабиётлар, қўлёзмалар, Қуръон ўқишга оид гувоҳномалар ҳамда шахсий ҳужжатлар топилган. Манбаларга кўра, кутубхонанинг катта қисми йиллар давомида ёпиқ жойда турганига қарамай, яхши ҳолатда сақланиб қолган.

Мазкур лаҳзалар Абу Билолнинг ўғли, ёзувчи ва фаол Билал Аллун томонидан видеога олиниб, ижтимоий тармоқларга жойланган. Видеода эркак деворни бузиб, йиллар давомида яширинган китобларини бирма-бир чиқараётгани акс этган.

Қайд этилишича, кутубхона Абу Билол учун шунчаки китоблар тўплами эмас, балки йиллар давомида асраб келган қимматли мероси бўлган. Унинг 15 йилдан сўнг яна китоблари билан учрашгани ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотган.

Абу БилолБилал АллунСурияAl Jazeera
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиБугун, 13:38«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!Бугун, 13:17«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдидБугун, 12:48Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 12:42«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёнотиБугун, 11:47Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?