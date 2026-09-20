38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди

·61·Дунё
38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди

Франциялик эркак болалигида Кот-д’Ивуарда унга ғамхўрлик қилган энагасини 38 йил давомида излаб, ниҳоят топгани ҳақида хорижий нашрлар хабар берди.

Маълумотларга кўра, эркакнинг отаси бир неча йил аввал иш юзасидан Кот-д’Ивуарда бўлган. Шу даврда Аиша исмли аёл унинг кичик ўғлига қараган ва унга меҳр билан ғамхўрлик қилган.

Кейинчалик оила Францияга қайтиб кетган ва улар ўртасидаги алоқа узилган. Бироқ эркак болалигида ўзига ғамхўрлик қилган аёлни йиллар давомида унутмаган. У 38 йил ўтиб, энагасини топишга муваффақ бўлган.

Хабарларга кўра, у Кот-д’Ивуарга бориб, Аиша билан учрашган. Унга миннатдорлик сифатида 10 миллион CFA франки берган, янги автомобиль совға қилган ва умрининг охиригача ойлик тўлов олишини таъминлаган.

Аиша ушбу маблағнинг бир қисмини уйини таъмирлаш ва набираларининг таълимига сарфлашни режалаштираётгани айтилмоқда.

Франциялик эркакКот-д’ИвуарАиша10 миллион CFA франки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиБугун, 16:2315 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)Бугун, 15:52Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиБугун, 13:38«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!Бугун, 13:17«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдидБугун, 12:48Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?