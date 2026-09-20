38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди
Франциялик эркак болалигида Кот-д’Ивуарда унга ғамхўрлик қилган энагасини 38 йил давомида излаб, ниҳоят топгани ҳақида хорижий нашрлар хабар берди.
Маълумотларга кўра, эркакнинг отаси бир неча йил аввал иш юзасидан Кот-д’Ивуарда бўлган. Шу даврда Аиша исмли аёл унинг кичик ўғлига қараган ва унга меҳр билан ғамхўрлик қилган.
Кейинчалик оила Францияга қайтиб кетган ва улар ўртасидаги алоқа узилган. Бироқ эркак болалигида ўзига ғамхўрлик қилган аёлни йиллар давомида унутмаган. У 38 йил ўтиб, энагасини топишга муваффақ бўлган.
Хабарларга кўра, у Кот-д’Ивуарга бориб, Аиша билан учрашган. Унга миннатдорлик сифатида 10 миллион CFA франки берган, янги автомобиль совға қилган ва умрининг охиригача ойлик тўлов олишини таъминлаган.
Аиша ушбу маблағнинг бир қисмини уйини таъмирлаш ва набираларининг таълимига сарфлашни режалаштираётгани айтилмоқда.
Изоҳлар 0
…