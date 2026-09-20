«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!

·28·Спорт
«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» клуби 19 ёшли ҳимоячиси Хави Эспарт билан 2030 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади.
  • Бу келишув футболчининг маошини сезиларли даражада оширишни ҳам кўзда тутади.
  • Эспарт жорий мавсум Ла Лиганинг 5 та ўйинида 1 та гол ва 2 та голли узатма билан ажралиб турди, унинг трансфер баҳоси эса 5 миллион еврога баҳоланмоқда.
  • Клубнинг бу қарори ёш истеъдодларни сақлаб қолиш ва уларнинг ривожланишига инвестиция қилиш стратегиясининг бир қисмидир.

Каталониянинг «Барселона» клуби ўз келажаги бўлган ёш истеъдодларни сақлаб қолиш ва узоқ муддатли стратегик режаларини амалга ошириш йўлида муҳим қадам ташлади. «Кўк-анорранглилар»нинг 19 ёшли истиқболли ҳимоячиси Хави Эспарт клуб билан янги меҳнат шартномасини имзолашга тўлиқ розилик билдирди. Бу ҳақда жаҳон футболининг энг ишончли инсайдери, таниқли журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.

Янги келишувга биноан, томонлар ўртасидаги ҳамкорлик 2030 йилнинг ёзига қадар давом этади ва шартноманинг янгиланган бандларига кўра, ёш ҳимоячининг маоши ҳам сезиларли даражада оширилади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган бўлишига қарамай, клуб раҳбарияти унинг ушбу мавсумдаги ёрқин ўйинини инобатга олиб, муддатни яна икки йилга узайтиришга қарор қилди. Ушбу мавсум Ла Лиганинг дастлабки 5 та учрашувида майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамасдан 1 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган Эспартнинг трансфер баҳоси ҳозирда 5 миллион еврони ташкил этмоқда.

Хўш, «Барселона»нинг ушбу тезкор қарори ортида қандай мақсад ётибди, Хави Эспарт асосий таркибнинг доимий етакчисига айлана оладими ва унга бошқа Европа грандларидан қизиқиш бормиди?

«5 та ўйинда 3 та самарали ҳаракат ва 2030 йилгача битим»: Муҳим фактлар

Хави Эспартнинг «Барселона» билан янги шартномасига оид асосий тафсилотлар:

  • Фабрицио Романонинг тасдиғи: Инсайдер томонлар ўзаро тўлиқ келишувга эришгани ва тез орада расмий имзолаш маросими бўлиб ўтишини эълон қилди;

  • 2030 йилгача муддат: Янги битим 19 ёшли ҳимоячини яна тўрт йил давомида Каталония клубида қолишини кафолатлайди (аввалги шартнома 2028 йилгача эди);

  • Молиявий шартларнинг яхшиланиши: Кўрсатган юқори ўйини эвазига Эспартнинг клубдаги маоши оширилиши белгиланди;

  • Юқори сермаҳсуллик: Ёш ҳимоячи жорий мавсум Ла Лигада атиги 5 та баҳсда қатнашиб, 1 та гол урди ва 2 та голли пас берди;

  • Трансфер баҳоси: Айни пайтда футболчининг бозор қиймати 5 миллион еврога баҳоланмоқда, бироқ янги шартномадан сўнг бу кўрсаткич бир неча баробар ошиши кутилмоқда.

Хави Эспартнинг «Барселона»даги кўрсаткичлари ва шартнома тафсилотлари

Футболчининг янги келишуви ва майдондаги натижалари қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Аввалги шартнома шартлари

Янги келишув шартлари (2026 йил)

Амал қилиш муддати

2028 йил июнь ойигача

2030 йилнинг ёзига қадар

Молиявий ҳолат

Ёшлар жамоаси базавий маоши

Сезиларли даражада оширилган маош

Жорий мавсумдаги ўйинлари

Ла Лигада 5 та учрашув

Гол ва голли узатмалар

1 та гол, 2 та ассист (3 очколик улуш)

Ҳозирги трансфер қиймати

5 миллион евро

Амплуаси ва ёши

Ҳимоячи, 19 ёш

Ҳимоячи, асосий таркиб номзоди

Футбол таҳлили: Экспертлар Хави Эспартнинг янги битими ҳақида

Спорт таҳлилчилари ва Испания футболи экспертларининг хулосалари:

  • «Ла Масия» анъанасининг давоми: «Барселона» академияси яна бир юқори иқтидорни асосий жамоага етказиб берди ва клубнинг уни узоқ муддатга боғлаб қўйиши тўғри молиявий стратегиядир;

  • Замонавий қанот ҳимоячиси сифати: 5 та учрашувда 3 та самарали ҳаракатни амалга ошириш замонавий ҳужумкор ҳимоячилар учун камёб кўрсаткич бўлиб, Эспартнинг универсаллигини кўрсатади;

  • Бошқа грандларнинг эҳтимолий «ови»ни тўхтатиш: Шартномани 2030 йилгача узайтириш орқали клуб футболчини Англия Премьер-лигаси ёки бошқа бой клубларнинг таъсиридан ҳимоя қилди;

  • Ишонч кредити: Маошнинг оширилиши 19 ёшли ўйинчига қўшимча мотивация бериб, жамоанинг асосий ҳимоя чизиғидаги рақобатни кескин кучайтиради.

«Барселона»нинг ушбу қарори клуб ўз ёшларига ишонишда давом этаётганини ва Хави Эспарт яқин йилларда жаҳон футболининг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Сизнингча, 19 ёшли Хави Эспарт «Барселона»нинг асосий таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, жаҳон юлдузига айлана оладими? Унинг 5 та ўйиндаги 1 та голи ва 2 та узатмаси тасодиф эмасми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари учун ушбу хушхабар таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

БарселонаХави ЭспартФабрицио Романо2030 йилгача шартнома
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилдиБугун, 16:02Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Бугун, 15:57Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиБугун, 15:34Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиЛамин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиБугун, 14:11Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиБугун, 12:51Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиБугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг