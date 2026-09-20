«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» клуби 19 ёшли ҳимоячиси Хави Эспарт билан 2030 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади.
- Бу келишув футболчининг маошини сезиларли даражада оширишни ҳам кўзда тутади.
- Эспарт жорий мавсум Ла Лиганинг 5 та ўйинида 1 та гол ва 2 та голли узатма билан ажралиб турди, унинг трансфер баҳоси эса 5 миллион еврога баҳоланмоқда.
- Клубнинг бу қарори ёш истеъдодларни сақлаб қолиш ва уларнинг ривожланишига инвестиция қилиш стратегиясининг бир қисмидир.
Каталониянинг «Барселона» клуби ўз келажаги бўлган ёш истеъдодларни сақлаб қолиш ва узоқ муддатли стратегик режаларини амалга ошириш йўлида муҳим қадам ташлади. «Кўк-анорранглилар»нинг 19 ёшли истиқболли ҳимоячиси Хави Эспарт клуб билан янги меҳнат шартномасини имзолашга тўлиқ розилик билдирди. Бу ҳақда жаҳон футболининг энг ишончли инсайдери, таниқли журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилди.
Янги келишувга биноан, томонлар ўртасидаги ҳамкорлик 2030 йилнинг ёзига қадар давом этади ва шартноманинг янгиланган бандларига кўра, ёш ҳимоячининг маоши ҳам сезиларли даражада оширилади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилнинг июнигача мўлжалланган бўлишига қарамай, клуб раҳбарияти унинг ушбу мавсумдаги ёрқин ўйинини инобатга олиб, муддатни яна икки йилга узайтиришга қарор қилди. Ушбу мавсум Ла Лиганинг дастлабки 5 та учрашувида майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамасдан 1 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган Эспартнинг трансфер баҳоси ҳозирда 5 миллион еврони ташкил этмоқда.
Хўш, «Барселона»нинг ушбу тезкор қарори ортида қандай мақсад ётибди, Хави Эспарт асосий таркибнинг доимий етакчисига айлана оладими ва унга бошқа Европа грандларидан қизиқиш бормиди?
«5 та ўйинда 3 та самарали ҳаракат ва 2030 йилгача битим»: Муҳим фактлар
Хави Эспартнинг «Барселона» билан янги шартномасига оид асосий тафсилотлар:
Фабрицио Романонинг тасдиғи: Инсайдер томонлар ўзаро тўлиқ келишувга эришгани ва тез орада расмий имзолаш маросими бўлиб ўтишини эълон қилди;
2030 йилгача муддат: Янги битим 19 ёшли ҳимоячини яна тўрт йил давомида Каталония клубида қолишини кафолатлайди (аввалги шартнома 2028 йилгача эди);
Молиявий шартларнинг яхшиланиши: Кўрсатган юқори ўйини эвазига Эспартнинг клубдаги маоши оширилиши белгиланди;
Юқори сермаҳсуллик: Ёш ҳимоячи жорий мавсум Ла Лигада атиги 5 та баҳсда қатнашиб, 1 та гол урди ва 2 та голли пас берди;
Трансфер баҳоси: Айни пайтда футболчининг бозор қиймати 5 миллион еврога баҳоланмоқда, бироқ янги шартномадан сўнг бу кўрсаткич бир неча баробар ошиши кутилмоқда.
Хави Эспартнинг «Барселона»даги кўрсаткичлари ва шартнома тафсилотлари
Футболчининг янги келишуви ва майдондаги натижалари қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Аввалги шартнома шартлари
Янги келишув шартлари (2026 йил)
Амал қилиш муддати
2028 йил июнь ойигача
2030 йилнинг ёзига қадар
Молиявий ҳолат
Ёшлар жамоаси базавий маоши
Сезиларли даражада оширилган маош
Жорий мавсумдаги ўйинлари
—
Ла Лигада 5 та учрашув
Гол ва голли узатмалар
—
1 та гол, 2 та ассист (3 очколик улуш)
Ҳозирги трансфер қиймати
—
5 миллион евро
Амплуаси ва ёши
Ҳимоячи, 19 ёш
Ҳимоячи, асосий таркиб номзоди
Футбол таҳлили: Экспертлар Хави Эспартнинг янги битими ҳақида
Спорт таҳлилчилари ва Испания футболи экспертларининг хулосалари:
«Ла Масия» анъанасининг давоми: «Барселона» академияси яна бир юқори иқтидорни асосий жамоага етказиб берди ва клубнинг уни узоқ муддатга боғлаб қўйиши тўғри молиявий стратегиядир;
Замонавий қанот ҳимоячиси сифати: 5 та учрашувда 3 та самарали ҳаракатни амалга ошириш замонавий ҳужумкор ҳимоячилар учун камёб кўрсаткич бўлиб, Эспартнинг универсаллигини кўрсатади;
Бошқа грандларнинг эҳтимолий «ови»ни тўхтатиш: Шартномани 2030 йилгача узайтириш орқали клуб футболчини Англия Премьер-лигаси ёки бошқа бой клубларнинг таъсиридан ҳимоя қилди;
Ишонч кредити: Маошнинг оширилиши 19 ёшли ўйинчига қўшимча мотивация бериб, жамоанинг асосий ҳимоя чизиғидаги рақобатни кескин кучайтиради.
«Барселона»нинг ушбу қарори клуб ўз ёшларига ишонишда давом этаётганини ва Хави Эспарт яқин йилларда жаҳон футболининг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, 19 ёшли Хави Эспарт «Барселона»нинг асосий таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, жаҳон юлдузига айлана оладими? Унинг 5 та ўйиндаги 1 та голи ва 2 та узатмаси тасодиф эмасми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари учун ушбу хушхабар таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…