Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси мухлислари интиқлик билан кутган катта футбол мавсуми янги куч билан қайтмоқда. Бош мураббийлар штаби навбатдаги ўқув-машғулот йиғинига жалб этилган футболчиларнинг кенгайтирилган расмий рўйхатини оммага тақдим этди. Мазкур йиғин доирасида вакилларимиз қитъанинг энг жиддий ва номдор рақибларига қарши учта муҳим ўртоқлик учрашувида саф тортади: ҳамюртларимиз 24 сентябрь куни Эронга қарши майдонга тушса, 1 октябрда Сурия билан баҳслашади ва 6 октябрь санасида Осиёнинг азалий грандларидан бири — Жанубий Корея миллий жамоаси билан куч синашади.
Эълон қилинган таркиб мухлислар орасида катта қизиқиш ва қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Сабаби қайдномада миллий чемпионат етакчилари билан бирга Европанинг етакчи клубларида порлаётган чарм тўп усталари — Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»), Аббосбек Файзуллаев («Башакшеҳир»), Муҳаммадали Ўринбоев («Антверпен») ва терма жамоа тўпурари Элдор Шомуродов сингари легионерлар мустаҳкам ўрин олган.
Хўш, бу учта синовли учрашув Ўзбекистон миллий жамоасининг тактик салоҳиятини қандай даражада очиб беради, янги чақирилган истеъдодлар асосий таркибдан жой олишга тайёрми ва ушбу спарринг баҳслари Осиё ҳамда жаҳон майдонларидаги мақсадларга эришишда қандай стратегик аҳамиятга эга?
«Эрон, Сурия ва Жанубий Корея»: Ўртоқлик баҳслари тақвими ва таркиб хроникаси
Бўлажак муҳим учрашувлар графиги ва миллий жамоанинг асосий тафсилотлари:
Сентябрь ва октябрдаги синовлар: 24 сентябрда Эрон, 1 октябрда Сурия ва 6 октябрда Жанубий Кореяга қарши ўйинлар бўлиб ўтади;
Легионерлар қудрати: Англиянинг «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов, Белгиянинг «Антверпен» вакили Муҳаммадали Ўринбоев, Швейцариянинг «Лугано» клубидан Беҳрузжон Каримов ҳамда Туркияда фаолият юритаётган Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг жалб этилиши таркибнинг юқори даражасини таъминлайди;
Дарвоза чизиғи рақобати: «Насаф»нинг икки вакили (Абдувоҳид Неъматов ва Самандар Муратбаев), «Пахтакор» посбони Владимир Назаров ва «Динамо Самарқанд»дан Эдем Неманов дарвоза учун кураш олиб боради;
Яримҳимоядаги янги номлар: Жасур Жалолиддинов, Диёр Холматов, Одилжон Ҳамробеков ва Руслан Жиянов сингари креатив яримҳимоячилар қаторига маҳаллий клубларда порлаётган ёшлар жалб қилинган;
Ҳужум маркази: Сўнгги турларда сермаҳсул ўйин кўрсатаётган Ҳусаин Норчаев («Навбаҳор») ва Азизбек Амонов («Динамо Самарқанд») жамоа тўпурарлари сафида муҳим синовдан ўтади.
Ўзбекистон миллий жамоасининг кенгайтирилган қайдномаси
Амплуалар ва футболчиларнинг клублар бўйича тўлиқ тақсимоти:
Позициялар
Чақирилган футболчилар
Тўп сураётган клублари ва мамлакатлар
Дарвозабонлар
А. Неъматов, С. Муратбаев, В. Назаров, Э. Неманов
«Насаф», «Пахтакор», «Динамо Самарқанд»
Ҳимоячилар (легионерлар)
А. Ҳусанов, М. Маҳамаджонов, Б. Каримов, Ж. Ўрозов
«Манчестер Сити» (Англия), «Динамо Махачқалъа» (Россия), «Лугано» (Швейцария), «Рубин» (Россия)
Ҳимоячилар (маҳаллий)
Н. Абдуғаниев, М. Абдумажидов, М. Ҳакимов, Ҳ. Алижонов, Ш. Насруллаев, Ғ. Ризақулов
«Нефтчи», «Пахтакор», «Бунёдкор», «Қизилқум»
Яримҳимоячилар (легионерлар)
У. Раҳмоналиев, А. Ғаниев, О. Ҳамробеков, А. Файзуллаев
«Сабаҳ» (Озарбайжон), «Банияс» (БАА), «Трактор» (Эрон), «Башакшеҳир» (Туркия)
Яримҳимоячилар (маҳаллий)
Д. Ҳамдамов, А. Мозговой, Ж. Жалолиддинов, Р. Жиянов, С. Баҳромов, Ш. Эсанов, А. Холмуродов, А. Тўлқинбеков, Б. Ўктамов, Д. Холматов
«Пахтакор», «Сўғдиёна», «Навбаҳор», «Насаф», «Бухоро», «ОКМК», «Бунёдкор», «Сурхон»
Ҳужумчилар
Э. Шомуродов, М. Ўринбоев, А. Амонов, Ҳ. Норчаев
«Башакшеҳир» (Туркия), «Антверпен» (Белгия), «Динамо Самарқанд», «Навбаҳор»
Футбол таҳлили: Экспертлар кутилаётган ўйинлар ва таркиб ҳақида
Спорт мутахассислари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:
Рақиблар даражасининг юқорилиги: Эрон ва Жанубий Кореяга қарши ўйинлар — Осиёнинг энг олий савияли жамоаларига қарши тактик шайликни текшириш учун энг идеал платформа ҳисобланади;
Легионерлар ва маҳаллий ўйинчилар синтези: Европа грандлари сафидаги Ҳусанов ва Ўринбоев каби ёш юлдузларнинг тажрибали Шомуродов ва Ҳамробеков билан уйғунлиги миллий жамоанинг асосий кучига айланиши кутилмоқда;
Мураббийлар штаби учун тактик ротация: Кенгайтирилган таркиб ва 3 та расмий ўртоқлик учрашуви барча номзодларга ўз имкониятларини намойиш этиш ҳамда янги комбинацияларни синаб кўриш шароитини яратади;
Ғалаба руҳияти ва рейтинг очколари: Ушбу учрашувларда қайд этиладиган ижобий натижалар миллий терма жамоанинг FIFA рейтингидаги позициясини яхшилаш ва қитъа чемпионатлари саралаши олдидан жамоа ишончини ошириш учун жуда зарур.
Бўлажак уч ўйин Ўзбекистон миллий жамоасининг янги авлоди қандай кучга эга эканини бутун қитъага намойиш этиш учун ажойиб имконият бўлади.
Сизнингча, Ўзбекистон миллий жамоаси Эрон ва Жанубий Кореяга қарши кечадиган синовли ўйинларда ғалаба қозона оладими? Эълон қилинган ушбу таркибда қайси футболчининг асосий таркибга киришини кўпроқ кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг муҳим қайдномаси таҳлилини барча мухлис дўстларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…