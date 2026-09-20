Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди, уларнинг асосий ўзига хос хусусияти орқа панелга ўрнатилган ва имкониятлари кенгайтирилган «универсал орқа экран» ҳисобланади.
- Ушбу орқа дисплей сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган функсиялар, жумладан, тухум пишириш таймери ва рецептлар бўйича тавсиялар каби интерактив иловаларни намойиш эта олади.
Xiaomi компанияси бўлажак тақдимотидан уч кун олдин ўзининг янги авлод флагман смартфонлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max қурилмаларининг расмий тасвирларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур узоқ кутилган қурилмалар қора ва оқ ранглардаги корпусларда тақдим этилиб, илғор технологиялари ва ўзига хос дизайни билан эътиборни тортмоқда. Янги флагманларнинг тўлиқ тақдимоти 23-сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 га белгиланган бўлиб, компания мобил бозорида яна бир муҳим қадам ташламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфонларнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида орқа панелга ўрнатилган қўшимча экран сақланиб қолди ва янги авлодда унинг имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Xiaomi ушбу ечимни «универсал орқа экран» деб атамоқда. Йирик камера блокига интеграция қилинган мазкур дисплей нафақат вақт, билдиришномалар ва тасвирларни, балки турли интерактив иловалар ҳамда виджетларни ҳам намойиш этишга қодир.
Сунъий интеллект ва кенгайтирилган имкониятларЯнги авлод қурилмаларида Xiaomi сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган функцияларни иккинчи экранга муваффақиятли татбиқ этди. Хусусан, компания тақдимот материалларида тухум пишириш таймери, сув истеъмолини назорат қилиш, инглиз тилидаги сўзларни ёдлаш учун махсус карточкалар ҳамда рецептлар бўйича тавсиялар айнан шу орқа экранда қандай ишлашини кўрсатиб берди.
Компаниянинг таъкидлашича, ўтган йилги сериянинг орқа дисплейи фойдаланувчилар орасида жуда оммалашган. Ҳозирги кунда фойдаланувчилар ундаги илова карточкалари билан кунига 4 миллион мартадан ортиқ ўзаро алоқага киришади, ҳар куни ўрнатиладиган янги фон расмлари сони эса 3,5 миллиондан ошади.
Илғор камера ва техник тавсифларIxbt.com хабарига кўра, Xiaomi 18 Pro смартфонлари 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган янги флагман мобил платформаси билан жиҳозланади. Гарчи компания аниқ тафсилотларни ошкор этмаган бўлса-да, гап Qualcomm'нинг энг юқори чўққисидаги янги СоК чипи ҳақида кетаётгани деярли аниқ. Смартфонларнинг имкониятларида камераларга алоҳида урғу берилган бўлиб, у иккита 200 мегапикселли сенсорларга эга кучли Леика тизими билан таъминланади.
Қурилмалар Супер Pixel технологиясига эга янги авлод экрани ва M11 ёруғлик тизими билан жиҳозланади. Дисплей атрофидаги рамка эса рекорд даражада қисқартирилиб, атиги 0,99 миллиметрни ташкил қилади. Шунингдек, корпус сезиларли даражада қайта ишланиб, кучли юмшатилган бурчакларга эга янги металл рамкага эга бўлди.
Батарея сиғими ва инновацион технологияларСмартфонларнинг аккумулятор сиғими ҳам аввалги авлодларга нисбатан сезиларли даражада ошгани эътиборга молик. Xiaomi 18 Pro модели 7000 мА·ч сиғимга эга махсус Жиншажианг батареяси билан таъминланса, янада илғор Xiaomi 18 Pro Max версияси нақ 8500 мА·ч аккумуляторни олади.
Ушбу замонавий аккумуляторларда кремний миқдори 32 фоизгача бўлган технологиядан фойдаланилган. Бу эса батареянинг жисмоний ўлчамларини мутаносиб равишда катталаштирмасдан туриб, унинг сиғимини сезиларли даражада ошириш имконини берди.
Изоҳлар 0
…