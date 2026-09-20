Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди

·11·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди, уларнинг асосий ўзига хос хусусияти орқа панелга ўрнатилган ва имкониятлари кенгайтирилган «универсал орқа экран» ҳисобланади.
  • Ушбу орқа дисплей сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган функсиялар, жумладан, тухум пишириш таймери ва рецептлар бўйича тавсиялар каби интерактив иловаларни намойиш эта олади.

Xiaomi компанияси бўлажак тақдимотидан уч кун олдин ўзининг янги авлод флагман смартфонлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max қурилмаларининг расмий тасвирларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур узоқ кутилган қурилмалар қора ва оқ ранглардаги корпусларда тақдим этилиб, илғор технологиялари ва ўзига хос дизайни билан эътиборни тортмоқда. Янги флагманларнинг тўлиқ тақдимоти 23-сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 га белгиланган бўлиб, компания мобил бозорида яна бир муҳим қадам ташламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфонларнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида орқа панелга ўрнатилган қўшимча экран сақланиб қолди ва янги авлодда унинг имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Xiaomi ушбу ечимни «универсал орқа экран» деб атамоқда. Йирик камера блокига интеграция қилинган мазкур дисплей нафақат вақт, билдиришномалар ва тасвирларни, балки турли интерактив иловалар ҳамда виджетларни ҳам намойиш этишга қодир.

Сунъий интеллект ва кенгайтирилган имкониятлар

Янги авлод қурилмаларида Xiaomi сунъий интеллект ёрдамида яратиладиган функцияларни иккинчи экранга муваффақиятли татбиқ этди. Хусусан, компания тақдимот материалларида тухум пишириш таймери, сув истеъмолини назорат қилиш, инглиз тилидаги сўзларни ёдлаш учун махсус карточкалар ҳамда рецептлар бўйича тавсиялар айнан шу орқа экранда қандай ишлашини кўрсатиб берди.

Компаниянинг таъкидлашича, ўтган йилги сериянинг орқа дисплейи фойдаланувчилар орасида жуда оммалашган. Ҳозирги кунда фойдаланувчилар ундаги илова карточкалари билан кунига 4 миллион мартадан ортиқ ўзаро алоқага киришади, ҳар куни ўрнатиладиган янги фон расмлари сони эса 3,5 миллиондан ошади.

Илғор камера ва техник тавсифлар

Ixbt.com хабарига кўра, Xiaomi 18 Pro смартфонлари 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган янги флагман мобил платформаси билан жиҳозланади. Гарчи компания аниқ тафсилотларни ошкор этмаган бўлса-да, гап Qualcomm'нинг энг юқори чўққисидаги янги СоК чипи ҳақида кетаётгани деярли аниқ. Смартфонларнинг имкониятларида камераларга алоҳида урғу берилган бўлиб, у иккита 200 мегапикселли сенсорларга эга кучли Леика тизими билан таъминланади.

Қурилмалар Супер Pixel технологиясига эга янги авлод экрани ва M11 ёруғлик тизими билан жиҳозланади. Дисплей атрофидаги рамка эса рекорд даражада қисқартирилиб, атиги 0,99 миллиметрни ташкил қилади. Шунингдек, корпус сезиларли даражада қайта ишланиб, кучли юмшатилган бурчакларга эга янги металл рамкага эга бўлди.

Батарея сиғими ва инновацион технологиялар

Смартфонларнинг аккумулятор сиғими ҳам аввалги авлодларга нисбатан сезиларли даражада ошгани эътиборга молик. Xiaomi 18 Pro модели 7000 мА·ч сиғимга эга махсус Жиншажианг батареяси билан таъминланса, янада илғор Xiaomi 18 Pro Max версияси нақ 8500 мА·ч аккумуляторни олади.

Ушбу замонавий аккумуляторларда кремний миқдори 32 фоизгача бўлган технологиядан фойдаланилган. Бу эса батареянинг жисмоний ўлчамларини мутаносиб равишда катталаштирмасдан туриб, унинг сиғимини сезиларли даражада ошириш имконини берди.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонЛеикаТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиБугун, 11:57Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди