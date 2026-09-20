Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди

·0·Спорт
Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Барселона иқтидори Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» соврини ва индивидуал кўрсаткичлар ҳақидаги танқидий фикрларига дипломатик тарзда муносабат билдирди. Англия терма жамоаси сардори ўзига қаратилган эҳтимолий ҳужумларга жавоб қайтариш ўрнига, рақиб футболчининг маҳоратини эътироф этишни афзал кўрди ва майдондаги ишига эътибор қаратишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога сабаб бўлган ҳолат Испания терма жамоаси ёш юлдузи Ламин Ямалнинг интервюларидан бирида «Олтин тўп» фақатгина 80 та гол урган футболчига берилмаслиги, соврин сайёранинг энг яхши умумий ўйинчисига насиб этиши кераклигини айтганидан кейин бошланди. Ушбу фикр кўпчилик томонидан мавсум давомида юқори натижалар кўрсатган Бавария ҳужумчиси Гарри Кейнга қаратилган тўғридан-тўғри ишора сифатида қабул қилинган эди.

ixbt.com маълумотига кўра, Гарри Кейн ўзининг 2025-26 йилги мавсумдаги ажойиб натижалари, жумладан, клуб ва терма жамоа сафидаги барча мусобақаларда 73 та гол ургани билан мазкур нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Англиялик ҳужумчи ушбу баҳсли фикрларга Бундеслигадаги ўзининг юбилей — 100-голини урганидан сўнг муносабат билдирди.

Кейннинг дипломатияси ва Бавария раҳбариятининг кескин жавоби

Бавария Унион Берленга қарши кечган ўйинда 7:0 ҳисобида зафар қучди ва бу учрашувдан сўнг Гарри Кейн Ямалнинг сўзларини кескинлаштирмасликни маъқул кўрди. Англиялик футболчи ўзининг интервюсида вазминлик намойиш этди: "У буни қандай маънода айтганини билмайман. Ямал — ажойиб ўйинчи. У бошқалар қатори ажойиб мавсумни ўтказди".

Шунингдек, тажрибали ҳужумчи соврин учун кураш ҳали якунланмагани ва даъвогарлар кўп эканини таъкидлаб ўтди. Килиан Мбаппе, Родри ва жамоадоши Майкл Олисе каби футболчилар ҳам кучли рақобат олиб бораётганини қайд этди. "Ҳар ким ўз фикрини хоҳлаганча билдириш ҳуқуқига эга. Бу менга боғлиқ эмас", дея қўшимча қилди у.

БироқМюнхен клубининг раҳбарияти футболчича вазмин бўлмади ва вазиятга кескинроқ муносабат билдирди. Бавариянинг спорт бўйича директори Макс Эберл каталониялик ёш футболчининг баёнотига қарши чиқиб, қуйидагиларни айтди: "Энг яхши ўйинчилар — махсус кампанияларга муҳтож бўлмаганлардир".

Майкл Олисенинг имкониятлари

Макс Эберл ўз сўзида клубнинг бошқа бир ҳужумкор футболчисини ҳам қўллаб-қувватлаб, унинг салоҳиятига юқори баҳо берди. Клуб раҳбарияти фикрича, жамоанинг бошқа етакчилари ҳам энг юқори эътирофга муносиб.

"Мен учун Майкл Олисе ҳам „Олтин тўп“га даъвогарлардан бири ҳисобланади. У дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири", деди Макс Эберл Барселона вакилининг сўзларига жавобан.

Хулоса қилиб айтганда, Гарри Кейн ўзини ўйлайдиган юлдуз эмаслигини ва эътиборини фақат майдондаги ўйинга қаратишини кўрсатди. Индивидуал совринлар атрофидаги бундай баҳс-мунозаралар эса футбол оламидаги қизғин рақобатни янада кучайтириб, мухлисларнинг қизиқишини оширмоқда.

Гарри КейнЛамин ЯмалОлтин ТопБаварияфутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиЛамин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиБугун, 14:11Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиБугун, 12:51Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиБугун, 11:36«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг