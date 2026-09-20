Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Барселона иқтидори Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» соврини ва индивидуал кўрсаткичлар ҳақидаги танқидий фикрларига дипломатик тарзда муносабат билдирди. Англия терма жамоаси сардори ўзига қаратилган эҳтимолий ҳужумларга жавоб қайтариш ўрнига, рақиб футболчининг маҳоратини эътироф этишни афзал кўрди ва майдондаги ишига эътибор қаратишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога сабаб бўлган ҳолат Испания терма жамоаси ёш юлдузи Ламин Ямалнинг интервюларидан бирида «Олтин тўп» фақатгина 80 та гол урган футболчига берилмаслиги, соврин сайёранинг энг яхши умумий ўйинчисига насиб этиши кераклигини айтганидан кейин бошланди. Ушбу фикр кўпчилик томонидан мавсум давомида юқори натижалар кўрсатган Бавария ҳужумчиси Гарри Кейнга қаратилган тўғридан-тўғри ишора сифатида қабул қилинган эди.
ixbt.com маълумотига кўра, Гарри Кейн ўзининг 2025-26 йилги мавсумдаги ажойиб натижалари, жумладан, клуб ва терма жамоа сафидаги барча мусобақаларда 73 та гол ургани билан мазкур нуфузли мукофот учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Англиялик ҳужумчи ушбу баҳсли фикрларга Бундеслигадаги ўзининг юбилей — 100-голини урганидан сўнг муносабат билдирди.
Кейннинг дипломатияси ва Бавария раҳбариятининг кескин жавобиБавария Унион Берленга қарши кечган ўйинда 7:0 ҳисобида зафар қучди ва бу учрашувдан сўнг Гарри Кейн Ямалнинг сўзларини кескинлаштирмасликни маъқул кўрди. Англиялик футболчи ўзининг интервюсида вазминлик намойиш этди: "У буни қандай маънода айтганини билмайман. Ямал — ажойиб ўйинчи. У бошқалар қатори ажойиб мавсумни ўтказди".
Шунингдек, тажрибали ҳужумчи соврин учун кураш ҳали якунланмагани ва даъвогарлар кўп эканини таъкидлаб ўтди. Килиан Мбаппе, Родри ва жамоадоши Майкл Олисе каби футболчилар ҳам кучли рақобат олиб бораётганини қайд этди. "Ҳар ким ўз фикрини хоҳлаганча билдириш ҳуқуқига эга. Бу менга боғлиқ эмас", дея қўшимча қилди у.
БироқМюнхен клубининг раҳбарияти футболчича вазмин бўлмади ва вазиятга кескинроқ муносабат билдирди. Бавариянинг спорт бўйича директори Макс Эберл каталониялик ёш футболчининг баёнотига қарши чиқиб, қуйидагиларни айтди: "Энг яхши ўйинчилар — махсус кампанияларга муҳтож бўлмаганлардир".
Майкл Олисенинг имкониятлариМакс Эберл ўз сўзида клубнинг бошқа бир ҳужумкор футболчисини ҳам қўллаб-қувватлаб, унинг салоҳиятига юқори баҳо берди. Клуб раҳбарияти фикрича, жамоанинг бошқа етакчилари ҳам энг юқори эътирофга муносиб.
"Мен учун Майкл Олисе ҳам „Олтин тўп“га даъвогарлардан бири ҳисобланади. У дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири", деди Макс Эберл Барселона вакилининг сўзларига жавобан.
Хулоса қилиб айтганда, Гарри Кейн ўзини ўйлайдиган юлдуз эмаслигини ва эътиборини фақат майдондаги ўйинга қаратишини кўрсатди. Индивидуал совринлар атрофидаги бундай баҳс-мунозаралар эса футбол оламидаги қизғин рақобатни янада кучайтириб, мухлисларнинг қизиқишини оширмоқда.
Изоҳлар 0
…