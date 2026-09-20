Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА•соат сиғимли улкан аккумулятори ва IP69K стандартини қўллаб-қувватловчи ўта чидамли корпуси билан бозорда эътиборни тортишга ҳозирланмоқда.
- Қурилма 108 мегапикселли асосий камерага эга бўлиб, унинг экранининг пик ёрқинлиги 10 000 нитгача етиши кутилмоқда.
- Смартфон 80 ваттли симли қувватлаш технологияси ҳамда 27 ваттли тескари қувватлаш функсияси билан таъминланган.
Таниқли технология бренди ўзининг янги Honor X9e Pro смартфони тақдимоти олдидан унинг ташқи кўриниши ва асосий имкониятларини ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма ўта йирик аккумулятор ва ўта чидамли корпуси билан бозорда эътиборни тортишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги гаджет тўртта жозибали рангда сотувга чиқарилади. Харидорлар Давн Голд, Миднигҳт Блакк, Реддиш Браун ҳамда Роял Пурпле деб номланган ранг вариантларидан бирини танлашлари мумкин бўлади.
Мустаҳкамлик ва сувдан ҳимояСмартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг экстремал шароитларга бардош бера олишидир. Компания қурилманинг сув ва чангдан ҳимояси юқори даражада эканини тасдиқлаб, IP68, IP69 ва IP69K стандартларини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Ҳатто иссиқ сувга ботириш синовлари ҳам кўрсатиб турибдики, аппарат оғир эксплуатация шароитларига тайёр.
Шунингдек, корпуснинг тушиб кетиш зарбаларига қарши кучайтирилган муҳофазаси ҳам мавжуд. Орқа панелда иккита модулдан иборат камера блоки жойлашган бўлиб, унинг асосий датчиги 108 мегапикселли аниқликни тақдим этади. Иккинчи қўшимча сенсорнинг техник хусусиятлари эса ҳозирча сир сақланмоқда.
Экран ва улкан қувват манбаиҚурилманинг яна бир таъсирчан хусусияти сифатида унинг экранини келтириш мумкин. Инсайдерлар ва компания маълумотига кўра, дисплейнинг пик ёрқинлиги 10 000 нитгача етиши кутилмоқда, бу эса қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.
Honor X9e Pro моделининг юраги бу шубҳасиз унинг 11 000 мА•соат сиғимли улкан аккумулятори бўлади. Батареяни тезкор тўлдириш учун 80 ваттли симли қувват олиш технологияси тақдим этилган. Қўшимча равишда, 27 ватт қувватдаги тескари қувватлаш функцияси орқали бошқа гаджетларни ҳам заряд қилиш имконияти мавжуд.
Смартфон ҳақидаги қолган барча тафсилотлар, жумладан процессор модели, хотира ҳажми, экран параметрлари ва нархи жорий йилнинг 24-сентябрь куни бўлиб ўтадиган расмий тақдимотда тўлиқ ошкор қилинади.
Изоҳлар 0
…