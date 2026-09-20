Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси

·38·Техно
Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА•соат сиғимли улкан аккумулятори ва IP69K стандартини қўллаб-қувватловчи ўта чидамли корпуси билан бозорда эътиборни тортишга ҳозирланмоқда.
  • Қурилма 108 мегапикселли асосий камерага эга бўлиб, унинг экранининг пик ёрқинлиги 10 000 нитгача етиши кутилмоқда.
  • Смартфон 80 ваттли симли қувватлаш технологияси ҳамда 27 ваттли тескари қувватлаш функсияси билан таъминланган.

Таниқли технология бренди ўзининг янги Honor X9e Pro смартфони тақдимоти олдидан унинг ташқи кўриниши ва асосий имкониятларини ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма ўта йирик аккумулятор ва ўта чидамли корпуси билан бозорда эътиборни тортишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, янги гаджет тўртта жозибали рангда сотувга чиқарилади. Харидорлар Давн Голд, Миднигҳт Блакк, Реддиш Браун ҳамда Роял Пурпле деб номланган ранг вариантларидан бирини танлашлари мумкин бўлади.

Мустаҳкамлик ва сувдан ҳимоя

Смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг экстремал шароитларга бардош бера олишидир. Компания қурилманинг сув ва чангдан ҳимояси юқори даражада эканини тасдиқлаб, IP68, IP69 ва IP69K стандартларини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Ҳатто иссиқ сувга ботириш синовлари ҳам кўрсатиб турибдики, аппарат оғир эксплуатация шароитларига тайёр.

Шунингдек, корпуснинг тушиб кетиш зарбаларига қарши кучайтирилган муҳофазаси ҳам мавжуд. Орқа панелда иккита модулдан иборат камера блоки жойлашган бўлиб, унинг асосий датчиги 108 мегапикселли аниқликни тақдим этади. Иккинчи қўшимча сенсорнинг техник хусусиятлари эса ҳозирча сир сақланмоқда.

Экран ва улкан қувват манбаи

Қурилманинг яна бир таъсирчан хусусияти сифатида унинг экранини келтириш мумкин. Инсайдерлар ва компания маълумотига кўра, дисплейнинг пик ёрқинлиги 10 000 нитгача етиши кутилмоқда, бу эса қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.

Honor X9e Pro моделининг юраги бу шубҳасиз унинг 11 000 мА•соат сиғимли улкан аккумулятори бўлади. Батареяни тезкор тўлдириш учун 80 ваттли симли қувват олиш технологияси тақдим этилган. Қўшимча равишда, 27 ватт қувватдаги тескари қувватлаш функцияси орқали бошқа гаджетларни ҳам заряд қилиш имконияти мавжуд.

Смартфон ҳақидаги қолган барча тафсилотлар, жумладан процессор модели, хотира ҳажми, экран параметрлари ва нархи жорий йилнинг 24-сентябрь куни бўлиб ўтадиган расмий тақдимотда тўлиқ ошкор қилинади.

HonorHonor X9e ProСмартфонТехнологияAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиБугун, 16:55iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтдиБугун, 16:28Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиЕр юзида кислород қачон тугаши ҳисобландиБугун, 15:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиБугун, 14:51Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди