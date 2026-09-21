Шаҳзода Муҳаммедова нега ўзи яратган либосига улкан бантик тақди? Кўпчилик қизиқтирган саволга жавоб берди
Актриса ва дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова янги ижодий либосидаги катта пушти бантик нега айнан шундай ҳажмда танлангани ҳақидаги мухлислар саволига жавоб берди. Унинг таъкидлашича, бантикнинг катталиги тасодифий эмас — у айнан эътибор тортиш ва либосга ўзига хослик бериш учун шундай яратилган.
Шаҳзода аввалги постидан сўнг кўплаб мухлислар либосдаги бантикнинг ҳажмига эътибор қаратганини айтди. Айримлар ундан нега бантикни кичикроқ қилмаганини сўраган.
"Олдинроқ либосларимга кичкина, камтарона бантик тикканимда, уни ҳеч ким пайқамаган ҳам эди", — дея ёзди у.
Дизайнернинг фикрича, бугунги модада оддийликдан кўра ноодатий ва кўзга ташланадиган деталлар кўпроқ эътибор уйғотмоқда. Шаҳзода катта ҳажмдаги элементлар замонавий юқори мода йўналишларида ҳам учрашини таъкидлади. Унинг учун бантик шунчаки безак эмас, балки гламоур, креативлик ва жасорат рамзи.
У кийимлари оддий мато сифатида қолиб кетмасдан, одамда қандайдир эмоция уйғотишини исташини билдирди.
Шаҳзода Муҳаммедованинг айтишича, мухлисларнинг бантик ҳажмини муҳокама қилгани унинг дизайнерлик ғояси ўз мақсадига етганини кўрсатади.
"Агар бу бантик сизни тўхташга, фикр билдиришга мажбур қилган бўлса, демак, менинг дизайнерлик ғоям юз фоиз ишлади", — дея изоҳ берди у.
У катта пушти бантикни ўзининг «креатив манифести» деб атади.
Изоҳлар 0
…