Мафтуна Холмуротовадан ижодий янгилик: "Муҳаббатим" номли янги премьера қўшиқ мухлислар эътиборида!
Хонанда Мафтуна Холмуротова мухлисларини янги ижодий янгилик билан хурсанд қилди. Санъаткор ўзининг "Муҳаббатим" номли янги қўшиғига ишланган клипни тақдим этганини ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.
Мафтуна Холмуротова янги таронасининг премьерасини кузатувчилари билан бўлишди. Хонанда қўшиқ учун суратга олинган клипни YouTube платформасида томоша қилиш ва ўз фикрларини қолдириш мумкинлигини ҳам таъкидлади.
"Муҳаббатим" — хонанданинг навбатдаги ижодий тақдимоти. Янги премьера хонанданинг мухлислари томонидан қизиқиш билан кутиб олинди. Ижтимоий тармоқдаги изоҳларда кузатувчилар Мафтуна Холмуротовага ижодий фаолиятида муваффақиятлар тилаб, янги қўшиқ бўйича ўз фикрларини ёзмоқда.
Хонанданинг янги клипи мухлислар учун унинг ижодидаги навбатдаги янгилик сифатида тақдим этилди.
Изоҳлар 0
…