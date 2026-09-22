"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилди
Тиббий хизматларни реклама қилишда истеъмолчиларни чалғитиши мумкин бўлган ваъдалар кўпайгани сабабли Рақобат қўмитаси тадбиркорларни огоҳлантирди. Айниқса, даволаш натижасини кафолатлайдиган ёки хизматни мутлақ хавфсиз деб кўрсатадиган рекламаларга эътибор қаратилмоқда.
Қўмита сўнгги пайтларда тиббий хизматлар рекламасида қуйидаги каби иборалар учраётганини қайд этди:
"Касалликдан бир умрга халос қиламиз";
"Мутлақо хавфсиз";
"3 кунда даволаймиз";
"Ҳеч қандай ножўя таъсири йўқ".
Муҳим жиҳат: даволаш натижасини кафолатлаш ёки тиббий хизматни "мутлақо хавфсиз" деб реклама қилиш қонунчиликка зид бўлиши мумкин. Рақобат қўмитаси тадбиркорларни тиббий хизматларга оид реклама материалларини амалдаги қонунчилик талабларига мослаштиришга чақирди.
Чунки рекламадаги аниқ ваъда ёки кафолат истеъмолчида хизмат натижаси ҳақида нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин.
Тиббий хизмат танлашда рекламадаги "тез", "100 фоиз", "мутлақо хавфсиз" каби ваъдаларга эмас, хизмат ҳақидаги ишончли маълумотларга эътибор қаратиш муҳим.
Рақобат қўмитаси эса тадбиркорларни истеъмолчиларни чалғитиши мумкин бўлган рекламалардан воз кечишга чақирди.
Изоҳлар 0
…