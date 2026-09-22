"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилди

·5·Жамият
"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилди

Тиббий хизматларни реклама қилишда истеъмолчиларни чалғитиши мумкин бўлган ваъдалар кўпайгани сабабли Рақобат қўмитаси тадбиркорларни огоҳлантирди. Айниқса, даволаш натижасини кафолатлайдиган ёки хизматни мутлақ хавфсиз деб кўрсатадиган рекламаларга эътибор қаратилмоқда.

Қўмита сўнгги пайтларда тиббий хизматлар рекламасида қуйидаги каби иборалар учраётганини қайд этди:

"Касалликдан бир умрга халос қиламиз";

"Мутлақо хавфсиз";

"3 кунда даволаймиз";

"Ҳеч қандай ножўя таъсири йўқ".

Муҳим жиҳат: даволаш натижасини кафолатлаш ёки тиббий хизматни "мутлақо хавфсиз" деб реклама қилиш қонунчиликка зид бўлиши мумкин. Рақобат қўмитаси тадбиркорларни тиббий хизматларга оид реклама материалларини амалдаги қонунчилик талабларига мослаштиришга чақирди.

Чунки рекламадаги аниқ ваъда ёки кафолат истеъмолчида хизмат натижаси ҳақида нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин.

Тиббий хизмат танлашда рекламадаги "тез", "100 фоиз", "мутлақо хавфсиз" каби ваъдаларга эмас, хизмат ҳақидаги ишончли маълумотларга эътибор қаратиш муҳим.

Рақобат қўмитаси эса тадбиркорларни истеъмолчиларни чалғитиши мумкин бўлган рекламалардан воз кечишга чақирди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)Бугун, 09:11Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиНаманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиКеча, 19:37Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиКеча, 17:50Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиСурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиКеча, 15:57Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКеча, 12:59Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди