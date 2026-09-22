Шаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтди

·0·Маданият
Шаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтди

Турмуш қурганига кўп бўлмаган туркиялик хонанда Вейсел Дулгер ва хоразмлик санъаткор Шаҳло Салаева меҳмон бўлган суҳбатда тўй хизматлари нархи ҳамда бир-бирининг характери ҳақида қизиқарли саволларга жавоб берди.

Улардан “Тўйга таклиф қилишса, Вейсел ака билан бирга неча пулга борасизлар?” деб сўралди.

Шаҳло Салаева ҳудудга қараб нарх ўзгаришини айтиб, Ҳазораспдаги тўйга бирга 2,5 минг долларга боришлари мумкинлигини таъкидлади.

“Энди жойига қараб. Масалан, Ҳазораспга 2,5 минг долларга келардик”, — деди хонанда.

“2,5 минг долларга бирга борсангизлар, тўй ўтадими?” дея аниқлик киритилди.

“Бирга, тўлиқ тўйни бирга олиб борамиз”, — дея жавоб берди Шаҳло Салаева.

Суҳбат давомида хонандалардан бир-бирининг ўзига ёқадиган ва ёқмайдиган характерлари ҳақида ҳам сўрашди.

Шаҳло Салаева Вейсел Дулгернинг барча характери ёқишини айтди.

“Мен унинг барча характерини ёқтираман, ҳурмат қиламан, яхши кўраман. Ёқмайдиган характери йўқ, ҳаммаси ёқади”, — деди у. "Сигарет чекишичи?" деган саволга "Ҳа, ўша ёқмайди" дея қисқа жавоб берди.

Шундан сўнг Вейсел Дулгерга “Шаҳло опанинг сизга ёқмайдиган характери борми?” дея савол берилди.

“Йўқ. Унинг ҳаммасини ёқтираман. Албатта, камчиликлари ҳам, яхши томонлари ҳам бор. Ахир, турмуш қурганмиз ва баъзи нарсаларни кўрмаганга олишга тўғри келади. Уни барча жиҳатлари билан севаман”, — деди туркиялик хонанда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мафтуна Холмуротовадан ижодий янгилик: "Муҳаббатим" номли янги премьера қўшиқ мухлислар эътиборида!Мафтуна Холмуротовадан ижодий янгилик: "Муҳаббатим" номли янги премьера қўшиқ мухлислар эътиборида!Бугун, 13:36Жанубий кореялик машҳур актриса Парк Шин-ҳе иккинчи бор она бўлди!Жанубий кореялик машҳур актриса Парк Шин-ҳе иккинчи бор она бўлди!Бугун, 13:19“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)“80 йил, 80 баҳор, 80 ёз”: Саидкомил Умаров узоқ умр кўриш сирини айтди (видео)Бугун, 13:11Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)Бугун, 11:41Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаБугун, 10:07Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)Кеча, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ