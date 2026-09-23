HR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очди
Замонавий корпоратив дунёда иш ва шахсий ҳаёт мувозанати (work-life balance) ҳақидаги баҳслар қизғин давом этаётган бир пайтда, тажрибали HR мутахассисининг ижтимоий тармоқларда эълон қилган иқрори миллионлаб ходимлар ва раҳбарларни ҳайратда қолдирди. Мутахассис ўз компаниясида ходимларнинг илтимосига биноан тўрт кунлик иш ҳафтаси бўйича ўтказилган эксперимент қандай қилиб мислсиз муваффақиятга эришгани ва нега айнан шу муваффақият сабаб лойиҳа зудлик билан бекор қилинганини очиқлади. Тажриба давомида душанбадан пайшанбагача иш куни этиб белгиланган, ойлик маош ва умумий бажарилиши керак бўлган иш ҳажми эса ўзгаришсиз сақлаб қолинган эди.
Натижалар эса ҳайратланарли даражада ижобий бўлди: меҳнат унумдорлиги сезиларли ошди, жамоа аъзолари ўзларини бахтлироқ ва тетик ҳис қила бошлади, компаниядаги кадрлар алмашинуви (текучесть кадров) кескин камайди. Бироқ компания раҳбариятининг реакцияси ходимлар кутганидан мутлақо тескари чиқди. Корпоратив бошқарув тизими ушбу ютуқни кўриб шундай хулосага келди: «Агар ходимлар беш кунлик иш ҳажмини тўрт кунда бекаму кўст бажара олаётган бўлса, тасаввур қилинг, улар беш кун ишласа, қанчалик кўп фойда келтириши мумкин!». Шу тариқа, инсоният тарихидаги энг муваффақиятли тажрибалардан бири айнан корпоратив очкўзлик ва самарадорлик парадокси туфайли якунланди.
Хўш, нега йирик бизнес эгалари ходимларнинг бахтидан кўра уларнинг ресурсларини охиригача сиқиб чиқаришни афзал кўради, 4 кунлик иш ҳафтаси ходимларга қўшимча юк бўлиб қайтадими ва меҳнат бозоридаги бу яширин манипуляция қачон барҳам топади?
«Унумдорлик ютуғи, бахтли жамоа ва раҳбарият мантиғи»: Экспериментнинг 5 та асосий нуқтаси
HR мутахассиси ошкор қилган корпоратив сир ва тажриба тафсилотлари:
Ишонч билан бошланган синов: Компания ходимларнинг сўровига биноан душанбадан пайшанбагача бўлган 4 кунлик иш графигини синовдан ўтказди;
Маош ва юк камаймади: Ходимларнинг ойлик маоши тўлиқ сақланиб қолди, улар зиммасидаги вазифалар кўлами ҳам қисқартирилмади;
Рекорд натижалар қайд этилди: Иш самарадорлиги ошди, ходимларнинг руҳияти кўтарилди ва ишдан бўшаб кетиш ҳолатлари деярли йўқолди;
Парадоксал қарор: Раҳбарият барча кўрсаткичлар бўйича мукаммал чиққан ушбу тажрибани зудлик билан тўхтатишга буйруқ берди;
Бизнеснинг асл юзи фош бўлди: Раҳбарлар тўрт кунда беш кунлик ишни қилган одамлардан беш кун давомида янада кўпроқ меҳнат маҳсули ундириш мумкинлигини пайқаб қолди.
Иш ҳафтаси тажрибаси: Ходимлар орзуси ва бизнес манфаати тўқнашуви
4 кунлик график ва анъанавий 5 кунлик иш режими таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
4 кунлик иш ҳафтаси тажрибаси
Раҳбариятнинг хулосаси ва натижа
Иш вақти тартиби
Душанба – пайшанба (жума дам олиш)
Қайта 5 кунлик анъанавий графикка қайтиш
Меҳнат унумдорлиги
Сезиларли даражада юқорилади
«5 кунда бундан ҳам кўп ишлаш мумкин» мантиғи
Ойлик маош ва ҳажм
Маош сақланди, ҳажм тўлиқ бажарилди
Иш нормаларини сунъий ошириш хавфи пайдо бўлди
Жамоа руҳияти ва ҳолати
Бахтлироқ, стрессдан холи ва мотивацияли
Ходимлар потенциали максимал даражада сиқилади
Кадрлар оқими (алмашинув)
Мутлақо камайди, жамоа сақланди
Стандарт корпоратив назорат қайта тикланди
Эксперимент тақдири
Барча мезонлар бўйича муваффақиятли
«Жуда муваффақиятли бўлгани учун» бекор қилинди
Менежмент ва меҳнат психологияси экспертизаси: Нега кўпчилик компаниялар бунга йўл қўймайди?
Корпоратив бошқарув экспертлари ва HR таҳлилчиларининг хулосалари:
«Паркинсон қонуни»нинг салбий ишлаши: Иш унга ажратилган вақтни тўлдиришга мойил бўлади; тўрт кунлик график ходимларни беҳуда мажлислар, ижтимоий тармоқларда чалғиш ва вақтни ўлдиришдан воз кечишга мажбур қилади; раҳбарлар эса бу жиҳатни кўриб, «демак ходимлар аввал ҳам тўлиқ куч билан ишламаган экан» деган нотўғри хулосага келади;
Капиталистик иштаҳа ва максималлаштириш: Агар бизнес эгаси ходим 4 кунда 100 бирлик маҳсулот бера олишини кўрса, у ходимни дам олдиришни эмас, балки 5 кун ишлатиб ундан 125 бирлик фойда олишни кўзлайди; ходимнинг руҳий ҳолати кўпинча иккинчи ўринга суриб қўйилади;
«Эрта чарчаш» (Burnout) хавфининг эътиборсиз қолиши: Тўрт кунда беш кунлик ишни бажариш кўпинча юқори концентрация ва кучли зўриқиш талаб этади; агар раҳбарият беш кунлик графикда ҳам худди шундай шиддатни талаб қила бошласа, бу оммавий чарчаш, тушкунлик ва кадрларнинг бутунлай ишдан кетишига олиб келади;
Эскича назорат стереотиплари: Кўплаб консерватив раҳбарлар учун ходимнинг натижаси эмас, балки офисида неча соат ўтиргани муҳимроқ; замонавий натижага асосланган баҳолаш тизимига ўтолмаслик меҳнат бозори ривожига тўсиқ бўлмоқда.
Ушбу HR эксперименти бугунги кунда иш берувчи ва ёлланма ходим манфаатлари ўртасидаги энг нозик ва оғриқли ҳақиқатни юзага чиқарди.
Сизнингча, ходимларнинг ўз ишини тез ва сифатли бажариб, 4 кун ишлаши компанияга кўпроқ фойда келтирадими ёки раҳбарларнинг уларни 5 кун ишлатиб кўпроқ сиқиб чиқариши тўғрими? Сиз ўз иш жойингизда 4 кунлик графикни синаб кўришга тайёрмисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ходимлар ҳамда раҳбарлар учун кўзгу бўлувчи ушбу шов-шувли мақолани дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…