HR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очди

·6·Дунё
HR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очди

Замонавий корпоратив дунёда иш ва шахсий ҳаёт мувозанати (work-life balance) ҳақидаги баҳслар қизғин давом этаётган бир пайтда, тажрибали HR мутахассисининг ижтимоий тармоқларда эълон қилган иқрори миллионлаб ходимлар ва раҳбарларни ҳайратда қолдирди. Мутахассис ўз компаниясида ходимларнинг илтимосига биноан тўрт кунлик иш ҳафтаси бўйича ўтказилган эксперимент қандай қилиб мислсиз муваффақиятга эришгани ва нега айнан шу муваффақият сабаб лойиҳа зудлик билан бекор қилинганини очиқлади. Тажриба давомида душанбадан пайшанбагача иш куни этиб белгиланган, ойлик маош ва умумий бажарилиши керак бўлган иш ҳажми эса ўзгаришсиз сақлаб қолинган эди.

Натижалар эса ҳайратланарли даражада ижобий бўлди: меҳнат унумдорлиги сезиларли ошди, жамоа аъзолари ўзларини бахтлироқ ва тетик ҳис қила бошлади, компаниядаги кадрлар алмашинуви (текучесть кадров) кескин камайди. Бироқ компания раҳбариятининг реакцияси ходимлар кутганидан мутлақо тескари чиқди. Корпоратив бошқарув тизими ушбу ютуқни кўриб шундай хулосага келди: «Агар ходимлар беш кунлик иш ҳажмини тўрт кунда бекаму кўст бажара олаётган бўлса, тасаввур қилинг, улар беш кун ишласа, қанчалик кўп фойда келтириши мумкин!». Шу тариқа, инсоният тарихидаги энг муваффақиятли тажрибалардан бири айнан корпоратив очкўзлик ва самарадорлик парадокси туфайли якунланди.

Хўш, нега йирик бизнес эгалари ходимларнинг бахтидан кўра уларнинг ресурсларини охиригача сиқиб чиқаришни афзал кўради, 4 кунлик иш ҳафтаси ходимларга қўшимча юк бўлиб қайтадими ва меҳнат бозоридаги бу яширин манипуляция қачон барҳам топади?

«Унумдорлик ютуғи, бахтли жамоа ва раҳбарият мантиғи»: Экспериментнинг 5 та асосий нуқтаси

HR мутахассиси ошкор қилган корпоратив сир ва тажриба тафсилотлари:

  • Ишонч билан бошланган синов: Компания ходимларнинг сўровига биноан душанбадан пайшанбагача бўлган 4 кунлик иш графигини синовдан ўтказди;

  • Маош ва юк камаймади: Ходимларнинг ойлик маоши тўлиқ сақланиб қолди, улар зиммасидаги вазифалар кўлами ҳам қисқартирилмади;

  • Рекорд натижалар қайд этилди: Иш самарадорлиги ошди, ходимларнинг руҳияти кўтарилди ва ишдан бўшаб кетиш ҳолатлари деярли йўқолди;

  • Парадоксал қарор: Раҳбарият барча кўрсаткичлар бўйича мукаммал чиққан ушбу тажрибани зудлик билан тўхтатишга буйруқ берди;

  • Бизнеснинг асл юзи фош бўлди: Раҳбарлар тўрт кунда беш кунлик ишни қилган одамлардан беш кун давомида янада кўпроқ меҳнат маҳсули ундириш мумкинлигини пайқаб қолди.

Иш ҳафтаси тажрибаси: Ходимлар орзуси ва бизнес манфаати тўқнашуви

4 кунлик график ва анъанавий 5 кунлик иш режими таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

4 кунлик иш ҳафтаси тажрибаси

Раҳбариятнинг хулосаси ва натижа

Иш вақти тартиби

Душанба – пайшанба (жума дам олиш)

Қайта 5 кунлик анъанавий графикка қайтиш

Меҳнат унумдорлиги

Сезиларли даражада юқорилади

«5 кунда бундан ҳам кўп ишлаш мумкин» мантиғи

Ойлик маош ва ҳажм

Маош сақланди, ҳажм тўлиқ бажарилди

Иш нормаларини сунъий ошириш хавфи пайдо бўлди

Жамоа руҳияти ва ҳолати

Бахтлироқ, стрессдан холи ва мотивацияли

Ходимлар потенциали максимал даражада сиқилади

Кадрлар оқими (алмашинув)

Мутлақо камайди, жамоа сақланди

Стандарт корпоратив назорат қайта тикланди

Эксперимент тақдири

Барча мезонлар бўйича муваффақиятли

«Жуда муваффақиятли бўлгани учун» бекор қилинди

Менежмент ва меҳнат психологияси экспертизаси: Нега кўпчилик компаниялар бунга йўл қўймайди?

Корпоратив бошқарув экспертлари ва HR таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Паркинсон қонуни»нинг салбий ишлаши: Иш унга ажратилган вақтни тўлдиришга мойил бўлади; тўрт кунлик график ходимларни беҳуда мажлислар, ижтимоий тармоқларда чалғиш ва вақтни ўлдиришдан воз кечишга мажбур қилади; раҳбарлар эса бу жиҳатни кўриб, «демак ходимлар аввал ҳам тўлиқ куч билан ишламаган экан» деган нотўғри хулосага келади;

  • Капиталистик иштаҳа ва максималлаштириш: Агар бизнес эгаси ходим 4 кунда 100 бирлик маҳсулот бера олишини кўрса, у ходимни дам олдиришни эмас, балки 5 кун ишлатиб ундан 125 бирлик фойда олишни кўзлайди; ходимнинг руҳий ҳолати кўпинча иккинчи ўринга суриб қўйилади;

  • «Эрта чарчаш» (Burnout) хавфининг эътиборсиз қолиши: Тўрт кунда беш кунлик ишни бажариш кўпинча юқори концентрация ва кучли зўриқиш талаб этади; агар раҳбарият беш кунлик графикда ҳам худди шундай шиддатни талаб қила бошласа, бу оммавий чарчаш, тушкунлик ва кадрларнинг бутунлай ишдан кетишига олиб келади;

  • Эскича назорат стереотиплари: Кўплаб консерватив раҳбарлар учун ходимнинг натижаси эмас, балки офисида неча соат ўтиргани муҳимроқ; замонавий натижага асосланган баҳолаш тизимига ўтолмаслик меҳнат бозори ривожига тўсиқ бўлмоқда.

Ушбу HR эксперименти бугунги кунда иш берувчи ва ёлланма ходим манфаатлари ўртасидаги энг нозик ва оғриқли ҳақиқатни юзага чиқарди.

Сизнингча, ходимларнинг ўз ишини тез ва сифатли бажариб, 4 кун ишлаши компанияга кўпроқ фойда келтирадими ёки раҳбарларнинг уларни 5 кун ишлатиб кўпроқ сиқиб чиқариши тўғрими? Сиз ўз иш жойингизда 4 кунлик графикни синаб кўришга тайёрмисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ходимлар ҳамда раҳбарлар учун кўзгу бўлувчи ушбу шов-шувли мақолани дўстларингиз билан баҳам кўринг!

4 кунлик иш ҳафтасиHR экспериментикорпоратив бошқарувмеҳнат унумдорлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этди12 ёшли Pokémon блогери саратон билан курашдан сўнг вафот этдиКеча, 21:253,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солдиКеча, 21:03Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиКеча, 21:02Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Кеча, 20:5670 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғондиКеча, 20:15Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиКеча, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота