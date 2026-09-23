Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этди

·5·Техно
Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этди

Гавай оролларида бўлиб ўтган Snapdragon Суммит 2026 тадбирида Qualcomm компанияси келгуси авлод флагман смартфонлари учун мўлжалланган иккита янги однокристальные системы — Snapdragon 8 Элите Ген 6 ҳамда Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 моделларини расман эълон қилди. Ушбу тақдимот мобил қурилмалар бозорида янги технологик давр бошланаётганини билдириб, юқори унумдорлик ва сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Qualcomm янги маҳсулотларини дунёдаги энг тезкор мобил процессорлар сифатида таърифлаб, асосий эътиборни маҳаллий сунъий интеллект, ўйинлар ва тасвирларни қайта ишлаш жараёнларига қаратган. Ҳар иккала платформа ҳам илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиб, ўзининг махсус Qualcomm Орён ядролари, Адрено графикаси ва Ҳехагон NPU модуллари билан жиҳозланган.

Рекорд даражадаги унумдорлик ва янги имкониятлар

Тақдим этилган платформалар орасида энг муҳим ютуқлардан бири сифатида процессор частотаси эътироф этилди. Эътиборлиси, қаторнинг энг юқори версиясида CPU частотаси мобил қурилмалар тарихида илк бор 5 ГГс чегарасидан ошиб кетди. Qualcomm тақдим этган расмий маълумотларга кўра, янги процессорларнинг умумий унумдорлиги 13 фоизга, энергия самарадорлиги 37 фоизга, тизимнинг умумий тезкорлиги ва жавоб қайтариш кўрсаткичи эса 15 фоизга ошган.

График қувват борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, янги авлод Адрено GPU ўтмишдоши билан таққослаганда 44 фоизгача юқори унумдорликни таъминлайди. Шу билан бирга, график қисмнинг энергия самарадорлиги ҳам 40 фоизга яхшилангани мобил ўйинсеварлар учун муҳим янгилик бўлди. Компания, шунингдек, анъанавий график рендерлашни сунъий интеллект имкониятлари билан уйғунлаштирувчи Адрено Неурал Фусион технологиясини намойиш этди.

Сунъий интеллект ва агентли тизимлар

Янги технология ёрдамида сунъий интеллект тасвирни шакллантириш жараёнида бевосита қатнашиб, ҳисоблаш блокларига ортиқча юклама бермаган ҳолда графика сифатини сезиларли даражада яхшилайди. Янгиланган видеокодеклар ва алоҳида пикселларни ақлли тарзда қайта ишлаш тизими саҳниларни таҳлил қилиш ҳамда фото ва видеоларни қайта ишлаш имкониятларини янада мураккаблаштирди.

Ҳехагон нейропроцессорига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, Snapdragon платформасининг навбатдаги авлоди бевосита смартфоннинг ўзида ишлайдиган ҳамда контекстни ҳисобга олган ҳолда мустақил равишда бир қатор ҳаракатларни бажаришга қодир бўлган агентли сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш мақсадида яратилган.

Ишлаб чиқарувчилар учун кенг имкониятлар

Икки хил версиядаги платформаларнинг чиқарилиши қурилма ишлаб чиқарувчиларга турли даражадаги флагман гаджетларни яратишда кенг эркинлик беради. Хусусан, Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 энг юқори имкониятларни тақдим этса, Snapdragon 8 Элите Ген 6 янги технологияларни янада кенгроқ флагманлар ассортиментида қўллаш имконини беради.

Маълум қилинишича, Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Моторола, iQOO, Honor ва Red Magic каби етакчи брендлар ўзларининг келгуси флагман моделларида айнан ушбу Qualcomm процессорларидан фойдаланишни режалаштирган. Бироқ аниқ қурилмалар, уларнинг савдога чиқиш муддатлари ва нархлари ҳақидаги маълумотларни ишлаб чиқарувчиларнинг ўзлари кейинроқ эълон қилиши кутилмоқда.

QualcommSnapdragonПроцессорСунъий интеллектТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиУчта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиБугун, 01:51Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасБугун, 00:54АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди