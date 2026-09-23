Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этди
Гавай оролларида бўлиб ўтган Snapdragon Суммит 2026 тадбирида Qualcomm компанияси келгуси авлод флагман смартфонлари учун мўлжалланган иккита янги однокристальные системы — Snapdragon 8 Элите Ген 6 ҳамда Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 моделларини расман эълон қилди. Ушбу тақдимот мобил қурилмалар бозорида янги технологик давр бошланаётганини билдириб, юқори унумдорлик ва сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Qualcomm янги маҳсулотларини дунёдаги энг тезкор мобил процессорлар сифатида таърифлаб, асосий эътиборни маҳаллий сунъий интеллект, ўйинлар ва тасвирларни қайта ишлаш жараёнларига қаратган. Ҳар иккала платформа ҳам илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиб, ўзининг махсус Qualcomm Орён ядролари, Адрено графикаси ва Ҳехагон NPU модуллари билан жиҳозланган.
Рекорд даражадаги унумдорлик ва янги имкониятларТақдим этилган платформалар орасида энг муҳим ютуқлардан бири сифатида процессор частотаси эътироф этилди. Эътиборлиси, қаторнинг энг юқори версиясида CPU частотаси мобил қурилмалар тарихида илк бор 5 ГГс чегарасидан ошиб кетди. Qualcomm тақдим этган расмий маълумотларга кўра, янги процессорларнинг умумий унумдорлиги 13 фоизга, энергия самарадорлиги 37 фоизга, тизимнинг умумий тезкорлиги ва жавоб қайтариш кўрсаткичи эса 15 фоизга ошган.
График қувват борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, янги авлод Адрено GPU ўтмишдоши билан таққослаганда 44 фоизгача юқори унумдорликни таъминлайди. Шу билан бирга, график қисмнинг энергия самарадорлиги ҳам 40 фоизга яхшилангани мобил ўйинсеварлар учун муҳим янгилик бўлди. Компания, шунингдек, анъанавий график рендерлашни сунъий интеллект имкониятлари билан уйғунлаштирувчи Адрено Неурал Фусион технологиясини намойиш этди.
Сунъий интеллект ва агентли тизимларЯнги технология ёрдамида сунъий интеллект тасвирни шакллантириш жараёнида бевосита қатнашиб, ҳисоблаш блокларига ортиқча юклама бермаган ҳолда графика сифатини сезиларли даражада яхшилайди. Янгиланган видеокодеклар ва алоҳида пикселларни ақлли тарзда қайта ишлаш тизими саҳниларни таҳлил қилиш ҳамда фото ва видеоларни қайта ишлаш имкониятларини янада мураккаблаштирди.
Ҳехагон нейропроцессорига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, Snapdragon платформасининг навбатдаги авлоди бевосита смартфоннинг ўзида ишлайдиган ҳамда контекстни ҳисобга олган ҳолда мустақил равишда бир қатор ҳаракатларни бажаришга қодир бўлган агентли сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш мақсадида яратилган.
Ишлаб чиқарувчилар учун кенг имкониятларИкки хил версиядаги платформаларнинг чиқарилиши қурилма ишлаб чиқарувчиларга турли даражадаги флагман гаджетларни яратишда кенг эркинлик беради. Хусусан, Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 энг юқори имкониятларни тақдим этса, Snapdragon 8 Элите Ген 6 янги технологияларни янада кенгроқ флагманлар ассортиментида қўллаш имконини беради.
Маълум қилинишича, Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, OnePlus, Моторола, iQOO, Honor ва Red Magic каби етакчи брендлар ўзларининг келгуси флагман моделларида айнан ушбу Qualcomm процессорларидан фойдаланишни режалаштирган. Бироқ аниқ қурилмалар, уларнинг савдога чиқиш муддатлари ва нархлари ҳақидаги маълумотларни ишлаб чиқарувчиларнинг ўзлари кейинроқ эълон қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…