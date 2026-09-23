Саудия Арабистони «Трон» фильми услубидаги Ceer электрокарларини намойиш қилди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони Суверен жамғармаси (ПИФ) ва Тайваннинг Foxconn компанияси ҳамкорликда Сеер номли янги миллий электромобил брендини тақдим этди.
- Ушбу бренд остида дастлабки иккита премиум модел — футуристик Эхобот седани ҳамда ҳашаматли йўлтанламаси (СУВ) намойиш этилди.
Кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлиши мумкин, бироқ дунёнинг энг йирик нефть гиганти бўлган Саудия Арабистонининг шу кунгача ҳеч қачон шахсий миллий автомобиль бренди мавжуд бўлмаган эди. Эндиликда ушбу тарихий бўшлиққа расман барҳам берилди: Саудия Арабистони Суверен жамғармаси (PIF) ҳамда электроника саноатининг жаҳон гиганти ҳисобланган Тайваннинг Foxconn компанияси ҳамкорликда янги миллий электромобиль бренди — Ceer’ни тақдим этди. Компания тақдимот маросимидаёқ оммага ўз бренди остидаги дастлабки иккита премиум моделини расман кўрсатди. Булар — футуристик руҳдаги Exobot седани ҳамда ҳашаматли йўлтанламаси (SUV)дир.
Голливуднинг машҳур «Трон» (Tron) фантастик фильмидаги келажак техникаларини эслатувчи ушбу электрокарлар тепага қараб очилувчи «чайка қаноти» эшиклари, олд ва орқа қатор ўртасидаги марказий устунларнинг (стойка) олиб ташлангани билан ҳайратга солмоқда. Бош директор Жим ДеЛуканинг таъкидлашича, кузовнинг юқори мустаҳкамлиги инновацион материаллар ҳисобига сақлаб қолинган ва бу орқа ўриндиқларга ўтишни сезиларли даражада осонлаштирган. Салоннинг бутун кенглигини эгаллаган 48 дюймли улкан дисплей ва 2,4 сониялик супертезланиш билан қуролланган ушбу автомобиллар жаҳон автобозорини ларзага солишга шайланмоқда.
Хўш, Саудиянинг илк электрокари Tesla ва BYD каби гигантларга жиддий рақобат туғдира оладими, нархлар қандай бўлади ва ушбу технологик мўъжиза глобал бозорларга қачон чиқади?
«48 дюймли экран, «чайка қанотлари» ва 2,4 сонияли старт»: Саудия электрокарининг 5 та асосий нуқтаси
Ceer бренди тақдим этган инновацияларнинг энг шов-шувли жиҳатлари:
Илк миллий автобренд: Саудия Арабистони тарихда биринчи марта ўз миллий электромобиль ишлаб чиқарувчисига эга бўлди;
«Exobot» қатори — седан ва SUV: Компания бир йўла иккита премиум тоифадаги модель — седан ва ҳашаматли йўлтанламани намойиш қилди;
Фантастик дизайн ва устунсиз кузов: Эшиклар тепага «чайка қаноти» кўринишида очилади, олд ва орқа ўртасидаги одатий оралиқ устунлар йўқотиб ташланган;
Суперкарлар даражасидаги динамика: Дастлабки версия 100 км/соат тезликка атиги 2,4 сонияда эришади, 112 кВт·соатлик батарея эса бир қувват билан 600 км гача йўл босади;
2027 йилда сотувга чиқарилади: Дастлаб машиналар фақат қиролликнинг ички бозорида сотилади, кейинчалик дунё бўйлаб экспорт қилинади.
Саудиянинг илк электромобили: Ceer Exobot техник таснифи
Янги электрокарларнинг эълон қилинган техник ва технологик хусусиятлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Ceer Exobot (Седан)
Ceer Exobot (Йўлтанламас / SUV)
Синфи ва тоифаси
Премиум даражадаги бизнес седан
Премиум тоифадаги ҳашаматли йўлтанламас
Батарея сиғими
112 кВт·соат
112 кВт·соат
Бир қувват билан юриш масофаси
Камида 600 км
500 км дан ортиқ
Тезланиш (0–100 км/соат)
2,4 сониягача (суперкар даражаси)
Юқори динамикали старт
Қувватлаш тезлиги
30 дақиқада 80 фоизгача тезкор қувватланиш
30 дақиқада 80 фоизгача тезкор қувватланиш
Салондаги экранлар
Бутун олд панель бўйлаб 48 дюймли экран + орқада 8 дюймли дисплей
48 дюймли олд панель + орқа йўловчилар экрани
Эшиклар конструкцияси
Тепага очилувчи «чайка қаноти», ўрта устунсиз
Тепага очилувчи «чайка қаноти», ўрта устунсиз
Савдолар бошланиши
2027 йил (Саудия бозори, сўнг глобал экспорт)
2027 йил (Саудия бозори, сўнг глобал экспорт)
Автомобилсозлик ва иқтисодий стратегия экспертизаси: Нега бу Саудия учун тарихий ютуқ?
Халқаро автомуҳандислар ва иқтисодий таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Vision 2030» дастурининг ғалабаси: Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон бошчилигида мамлакатни нефть қарамлигидан қутқариш стратегияси доирасида Ceer бренди яратилди; нефть сотувчи давлатнинг илғор яшил технологиялар марказига айланиши стратегик режанинг асосий бўғинидир;
Foxconn ва Apple технологиялари уйғунлиги: Apple маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи Foxconn альянси Ceer электромобилларининг дастурий таъминоти, электрон платалари ва микрочиплари жаҳон даражасида сифатли бўлишини кафолатлайди;
Устунсиз (B-pillarless) кузов инқилоби: Автомобилсозликда олд ва орқа ўриндиқлар ўртасидаги металл устунни олиб ташлаш кузов хавфсизлигига зарба беради деб ҳисобланарди; Ceer инжиниринги эса ўта мустаҳкам қотишмалардан фойдаланиб, нафақат хавфсизликни таъминлади, балки салонга кириб-чиқишда инқилобий қулайлик яратди;
2030 йилгача 5 та янги модель: Ишлаб чиқарувчи фақат Exobot билан чекланиб қолмоқчи эмас; 2030 йилга қадар бренд қаторига яна бешта янги модель, жумладан оммабоп гибридлар ҳам қўшилади, бу эса Ceer’ни Яқин Шарқдаги энг йирик автоконцернга айлантириши мумкин.
Саудия Арабистонининг ўз электромобил саноатини ишга тушириши глобал транспорт бозорида кучлар мувозанати тубдан ўзгараётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Саудия Арабистонининг Foxconn билан биргаликда яратган Ceer Exobot электромобили бозорда Tesla, Lucid ёки Хитойнинг BYD моделлари билан рақобатда ғолиб чиқа оладими? Ушбу «чайка қанотли» ва 48 дюймли дисплейга эга футуристик машина Ўзбекистон бозорларига кириб келса, унга талаб қай даражада бўлади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва келажак автосаноатига бағишланган ушбу шов-шувли таҳлилий мақолани барча машина ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…