Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман

·21·Спорт
Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Боруссия Дортмунд ёш ҳужумчиси Самуеле Инасио, ўзини италян ҳис қилгани учун Италия терма жамоасини танлаганини маълум қилди.
  • Бразилиялик бўлишига қарамай, у ёшлар даражасидан бошлаб доимо Италия шарафини ҳимоя қилиб келган ва бу унинг учун табиий қадам бўлган.
  • Иначонинг энг катта орзуси Италия билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонишдир.

Боруссия Дортмунд ёш ҳужумчиси Самуеле Инасио Италия миллий жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйинлари учун чақирув олди ва ўзининг танлови ҳақида гапириб ўтди. Ривиста Ундиси нашрига берган интервюсида 2008 йилда туғилган футболчи нима учун айнан Италия термасини танлаганини ва келажакдаги улкан режалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Асли бразилиялик бўлиб, отаси Пиа орқали футбол оламига кириб келган й истеъдодли форвард Люксембургга қарши ўртоқлик ўйинида дебют қилган эди. Шундан сўнг уни расмий мусобақалар учун асосий таркибга жалб этишди. Иначонинг сўзларига кўра, терма жамоадан чақирув келганини эшитган заҳоти у ўз дўстлари даврасида катта хурсандчилик билан нишонлаган.

Италия термасини танлашдаги бош сабаб

Футболчи ўзининг келажаги борасида барча вариантларни диққат билан ўйлаб чиққанини таъкидлади. Бироқ якунда унинг юраги айнан апельсинрангли либосни танлади. Унинг фикрича, ўзини бу мамлакатга тегишли ҳис қилиш ҳар қандай бошқа омилдан устун туради.

«Мен барча вариантларни кўриб чиқдим, аммо Италияни танладим, чунки ўзимни кўпроқ италян деб ҳисоблайман», — дейди Самуеле Инасио. У ёшлар даражасидан бошлаб доимо ушбу мамлакат шарафини ҳимоя қилиб келганини ва бу қарор унинг учун табиий қадам бўлганини қўшимча қилди.

Жаҳон чемпионати орзуси ва янги мотивация

Иначонинг асосий мақсади жуда улкан бўлиб, у Италия терма жамоаси сафида энг нуфузли совринни қўлга киритишни истайди. Унинг таъкидлашича, сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликлар жамоа ва унинг ўзи учун қўшимча куч бахш этади.

«Менинг энг катта орзуим — Италия билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш. Саралашдаги сўнгги муваффақиятсизликлар биз учун қўшимча мотивация вазифасини ўтайди, асосий мақсадимиз — италянларга яна муҳим ҳиссиётларни қайта бошдан кечиктириш», — дейди ёш ҳужумчи.

Шунингдек, футболчи клубдаги муваффақиятлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Боруссия Дортмунд сафида Эинтрачт дарвозасига киритган илк голи унинг ҳаётидаги энг бахтли кунлардан бири бўлганини ва бундай кучли ҳиссиётни илгари ҳеч қачон бошдан кечирмаганини тан олди.

Самуеле ИнасиоБоруссия ДортмундИталия терма жамоасиФутбол янгиликлариМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиБугун, 00:55Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча, 23:51Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча, 23:51Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди