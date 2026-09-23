Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Боруссия Дортмунд ёш ҳужумчиси Самуеле Инасио, ўзини италян ҳис қилгани учун Италия терма жамоасини танлаганини маълум қилди.
- Бразилиялик бўлишига қарамай, у ёшлар даражасидан бошлаб доимо Италия шарафини ҳимоя қилиб келган ва бу унинг учун табиий қадам бўлган.
- Иначонинг энг катта орзуси Италия билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонишдир.
Боруссия Дортмунд ёш ҳужумчиси Самуеле Инасио Италия миллий жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйинлари учун чақирув олди ва ўзининг танлови ҳақида гапириб ўтди. Ривиста Ундиси нашрига берган интервюсида 2008 йилда туғилган футболчи нима учун айнан Италия термасини танлаганини ва келажакдаги улкан режалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Асли бразилиялик бўлиб, отаси Пиа орқали футбол оламига кириб келган й истеъдодли форвард Люксембургга қарши ўртоқлик ўйинида дебют қилган эди. Шундан сўнг уни расмий мусобақалар учун асосий таркибга жалб этишди. Иначонинг сўзларига кўра, терма жамоадан чақирув келганини эшитган заҳоти у ўз дўстлари даврасида катта хурсандчилик билан нишонлаган.
Италия термасини танлашдаги бош сабабФутболчи ўзининг келажаги борасида барча вариантларни диққат билан ўйлаб чиққанини таъкидлади. Бироқ якунда унинг юраги айнан апельсинрангли либосни танлади. Унинг фикрича, ўзини бу мамлакатга тегишли ҳис қилиш ҳар қандай бошқа омилдан устун туради.
«Мен барча вариантларни кўриб чиқдим, аммо Италияни танладим, чунки ўзимни кўпроқ италян деб ҳисоблайман», — дейди Самуеле Инасио. У ёшлар даражасидан бошлаб доимо ушбу мамлакат шарафини ҳимоя қилиб келганини ва бу қарор унинг учун табиий қадам бўлганини қўшимча қилди.
Жаҳон чемпионати орзуси ва янги мотивацияИначонинг асосий мақсади жуда улкан бўлиб, у Италия терма жамоаси сафида энг нуфузли совринни қўлга киритишни истайди. Унинг таъкидлашича, сўнгги йиллардаги муваффақиятсизликлар жамоа ва унинг ўзи учун қўшимча куч бахш этади.
«Менинг энг катта орзуим — Италия билан Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш. Саралашдаги сўнгги муваффақиятсизликлар биз учун қўшимча мотивация вазифасини ўтайди, асосий мақсадимиз — италянларга яна муҳим ҳиссиётларни қайта бошдан кечиктириш», — дейди ёш ҳужумчи.
Шунингдек, футболчи клубдаги муваффақиятлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Боруссия Дортмунд сафида Эинтрачт дарвозасига киритган илк голи унинг ҳаётидаги энг бахтли кунлардан бири бўлганини ва бундай кучли ҳиссиётни илгари ҳеч қачон бошдан кечирмаганини тан олди.
Изоҳлар 0
…