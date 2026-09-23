Ой иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкин

·18·Техно
Ой иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Делоитте компаниясининг ҳисоботига кўра, 2050-йилга бориб Ой иқтисодиётининг умумий ҳажми 566 миллиард долларга етиши мумкин.
  • Бу кўрсаткич Ойда инфратузилма қуриш ва янги бозорлар очишдан иборат икки асосий босқичдан ташкил топади.
  • Дастлабки босқичда транспорт, энергия, алоқа, навигация, қурилиш ва ҳаётни таъминлаш тизимлари учун 282 миллиард долларга яқин харажат қилиниши кутилмоқда, бу маблағнинг 73 фоизи транспортга йўналтирилади.

ixbt.com маълумотига кўра, дунёга машҳур Делоитте компанияси томонидан эълон қилинган янги «Буилдинг те Лунар Экономй» номли ҳисоботда келгусидаги Ой фаолиятининг глобал иқтисодий қиймати баҳоланди. Унга кўра, 2050-йилга бориб Ой иқтисодиётининг умумий ҳажми консерватив сценарий бўйича 343 миллиард долларни, тезлаштирилган ўсиш ҳолатида эса 566 миллиард долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан кўрсаткич икки асосий босқичдан иборат бўлиб, улар Ойда ишлаш учун зарур бўлган инфратузилма қиймати ҳамда ушбу пойдевор яратилгандан сўнг очиладиган янги бозорларни ўз ичига олади. Делоитте Консультинг вакили ва ҳисобот ҳаммуаллифи Ракел Бускаино бу жараённи биринчи навбатда инфратузилма тарихи сифатида баҳолаган.

Инфратузилма ва транспортнинг асосий роли

Тадқиқотга кўра, дастлабки босқич олтита асосий инфратузилма бозорини қамраб олади. Булар транспорт, энергия, алоқа ҳамда навигация, сирт ҳаракатчанлиги, қурилиш ва ҳаётни таъминлаш тизимларидир. Тезлаштирилган ўсиш шароитида уларнинг умумий қиймати 282 миллиард долларга етиши кутилмоқда.

Эътиборлиси, ушбу сумманинг нақд 73 фоизи айнан транспорт харажатлари ва имкониятлари ҳиссасига тўғри келади. Асосий қурилиш ишлари Ойнинг жанубий қутби яқинида амалга оширилиши режалаштирилган. Бу ҳудуддаги сув музи захиралари ҳамда қуёш нури узоқ тушадиган қирғоқлар узоқ муддатли операцияларни қўллаб-қувватлаш учун энг қулай жой ҳисобланади.

Янги бозорлар ва келажакдаги имкониятлар

NASA ва бошқа космик агентликлар анъанавий давлат харидлари ўрнига хизмат кўрсатиш контрактлари орқали тижорат бозорларини фаол равишда ишга туширмоқда. Тайёр пойдевор устида шаклланадиган иккинчи босқич бозорларига маълумотлар, миллий хавфсизлик иловалари, гелий-3 каби ресурслар, Ойда ишлаб чиқарилган ракета ёқилғиси ҳамда космик ҳисоб-китоблар учун ишлаб чиқариш киради.

Ушбу иккинчи босқичдаги бозорлар биргаликда яна 284 миллиард долларгача даромад келтириши мумкин. Шунингдек, ҳисоботда кенгроқ ижтимоий манфаатлар — инновациялар, илмий кашфиётлар ва илҳомлантирувчи таъсир яна 541 миллиард долларга баҳоланган.

Шу билан бирга, мутахассислар гуллаб-яшнаётган Ой иқтисодиёти ўз-ўзидан кафолатланмаганини таъкидлайдилар. Муҳандислик тўсиқлари, узун ишлаб чиқиш сикллари, тартибга солишдаги ноаниқликлар ва ҳали тўлиқ исботланмаган тижорат талаби асосий қийинчиликлар сирасига киради. Яқин истиқболда даромадлар давлат молиялашига боғлиқ бўлиб қолмоқда, бугун қабул қилинаётган инвестиция ва техник стандартлар эса келгусида кимлар бозорда қолишини белгилаб беради.

Ой иқтисодиётиДелоиттеКосмик технологияларNASAИнфратузилма
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этдиМоторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этдиБугун, 06:21Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаБугун, 03:22Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиQualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиБугун, 02:57Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиУчта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиБугун, 01:51Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди