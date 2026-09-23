Луис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»дан ўтган 26 ёшли Ферран Торрес «PSJ» сафида дастлабки 6 та ўйинда 7 та гол уриб, ўзини ҳақиқий гол машинасига айлантирди.
- Мураббий Луис Энрике унинг ҳужум марказидаги ҳаракатларини, айниқса бўш зоналарга очилишини алоҳида таъкидлаб, бу ҳолатни жамоанинг кучли ярим ҳимояси билан уйғунлигини қайд этди.
- Шунга қарамай, ҳужумчи порлаётганига қарамай, «PSJ»
- Лига 1da 5 турдан сўнг 8 очко билан 6-ўринда бормоқда.
Франция чемпионатида ёзги трансферлар ойнасининг энг шов-шувли харидларидан бири ўз самарасини кутилганидан ҳам тез ва даҳшатли тарзда кўрсатмоқда. Август ойида «Барселона» сафидан «ПСЖ» таркибига келиб қўшилган 26 ёшли испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес Париж клуби либосида ҳақиқий гол машинасига айланди. Янги жамоаси сафида барча мусобақаларда атиги 6 та учрашувда майдонга тушган ҳужумчи рақиблар дарвозасига нақд 7 та тўп киритишга муваффақ бўлди. Ўтган якшанба оқшомида Франциянинг бош дербиси («Ле Класико»)да «Марселььь» 2:1 ҳисобида таслим этилган драматик баҳсда ҳам айнан Торрес захирадан ўйинга қўшилиб, саноқли дақиқалар ичида ғалаба тўпини киритди.
Парижликлар бош мураббийи Луис Энрике матбуот анжуманида шогирдининг бундай ёндирувчи формасига қойил қолиб, унинг марказдаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди: «Мен барча янги ўйинчиларимиздан мамнунман — улар бизни анча кучайтирди. Ферран ажойиб формада. У айниқса ҳужум марказида кучли, доимий равишда бўш зоналарга очилади. Жамоамизда Витинья, Бералдо, Фабиан Руис, Жоау Невеш ва Заир-Эмери каби ижодкор яримҳимоячилар бўлганда бу жуда фойдали. Торрес ажойиб даражада ва у биз билан эканлигидан бахтиёрмиз». Гарчи испан ҳужумчиси фантастик самарадорлик намойиш этаётган бўлса-да, «ПСЖ» Лига 1 мусобақа жадвалида 5 турдан сўнг 8 очко билан кутилмаганда 6-ўринда бормоқда.
Хўш, Ферран Торрес «ПСЖ»ни турнир жадвали чўққисига қайтара оладими, «Барселона» ўз юлдузини сотиб катта стратегик хатога йўл қўйдими ва Луис Энрике ҳужумдаги бу қурол билан Чемпионлар Лигасини забт эта оладими?
«7 та тўп, дербидаги қаҳрамонлик ва Энрике ишончи»: Ферран Торрес парвозининг 5 та асосий нуқтаси
Париждаги янги голеадор атрофидаги энг муҳим фактлар:
Фантастик самарадорлик: Ферран Торрес Париж гранди сафидаги дастлабки 6 та учрашувдаёқ 7 та гол уриб, шахсий рекордини янгилади;
«Марселььь»га қарши жокер: Франция классикасида захирадан майдонга тушган испаниялик ҳужумчи жамоасига 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани нақд қилди;
Энрикенинг тактик мақтови: Мураббий Торреснинг марказда бўш ҳудудларга очилиш қобилияти парижликларнинг кучли ярим ҳимояси учун айни муддао эканини билдирди;
Кучли ярим ҳимоя боғлами: Витинья, Невеш, Руис ва Заир-Эмери узатмаларини айнан Ферран совуққонлик билан голга айлантирмоқда;
Жадвалдаги ноодатий ҳолат: Ҳужумчи порлаётганига қарамай, «ПСЖ» 5 та турдан сўнг 8 очко жамғариб, Лига 1 рейтингида 6-поғонани банд этиб турибди.
Ферран Торрес трансфери ва унинг «ПСЖ»даги статистикаси
Испаниялик форварднинг Франциядаги илк кўрсаткичлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Ферран Торрес («ПСЖ» сафидаги ҳолати)
Ёши ва трансфер вақти
26 ёш, август ойида «Барселона»дан ўтди
Ўтказилган ўйинлар сони
6 та расмий учрашув
Урилган голлар
7 та гол (ҳар ўйинда ўртача 1,16 тадан гол)
Ҳал қилувчи баҳс
«Марселььь»га қарши 2:1 ҳисобидаги ғалаба голи (захирадан)
Асосий позицияси
Марказий ҳужумчи (сохта тўққизлик ёки марказий форвард)
Бош мураббий баҳоси
«У доимий очилади ва жамоамизни анча кучайтирди»
Клубнинг жадвалдаги ўрни
5 ўйиндан сўнг 8 очко билан 6-ўрин
Футбол ва тактика экспертизаси: Нега Ферран Торрес Парижда бунчалик тез очилиб кетди?
Европа футболи таҳлилчилари ва скаутларининг хулосалари:
Луис Энрике факторининг ишлаши: Энрике ва Торрес Испания миллий терма жамоасида йиллар давомида бирга ишлаган; мураббий футболчининг барча кучли ва заиф томонларини мукаммал билади ва ундан «Барселона»дагидек қанотда эмас, балки айнан жарима майдони ичида эркин ҳужумчи сифатида унумли фойдаланмоқда;
Париж ярим ҳимоясининг интеллекти: «ПСЖ» ярим ҳимоясида Витинья, Жоау Невеш ва Фабиан Руис каби тўпни масофага аниқ етказиб берувчи плеймейкерлар борлиги Торреснинг бўш ҳудудларга югуриши билан мукаммал уйғунлашмоқда;
«Барселона»нинг эҳтимолий афсуси: Каталонияликлар молиявий қийинчиликлар туфайли ҳужумчини қўйиб юборган эди, бироқ унинг 6 ўйинда 7 та гол уриши «Барса»нинг ўз сафидаги муҳим ҳужум потенциалини бой берганидан далолат беради;
«ПСЖ»нинг жадвалдаги муаммоси: Торреснинг голлари жамоани қутқариб қолаётган бўлса-да, Париж клубининг 6-ўринда бораётгани ҳимоя чизиғи ва очко йўқотишлар билан боғлиқ; агар клуб мудофаани тартибга солса, Торрес бошчилигидаги ҳужум чизиғи яна чемпионликни осонлик билан қайтариб олади.
Ферран Торреснинг Франция пойтахтидаги бу шиддатли қадами уни яқин ойларда Европанинг энг хавфли тўпурарлари қаторига олиб чиқиши тайин.
Сизнингча, «Барселона» Ферран Торресни «ПСЖ»га сотиб хато қилдими ёки бу шунчаки футболчининг вақтинчалик формага кириб олишими? Торрес жорий мавсумда Франция чемпионатининг энг яхши тўпурари бўла оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи ихлосмандлари учун қизиқарли бўлган ушбу таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…