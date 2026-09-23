Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этди

·0·Техно
Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этди

Мобил технологиялар бозори етакчиси бўлган Qualcomm компанияси йиллик Snapdragon Суммит тадбирида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқувчи иккита илғор флагман процессорини намойиш этди. Snapdragon 8 Элите Ген 6 ҳамда Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 деб номланган мазкур чиплар фойдаланувчиларга шахсийлаштирилган сунъий интеллект агентлари билан ишлашда кенг имкониятлар яратишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод чиплари 200 миллион параметргача бўлган кичик моделларни бевосита қурилманинг ўзида ишлатиш имконини берувчи такомиллаштирилган датчиклар хаби билан жиҳозланган. Ушбу технология туфайли смартфонлар эгасининг шахсий котиби вазифасини бажариб, нутқ эгаларини бир-биридан фарқлай олади ва кундалик вазифаларни автоматлаштириш учун фойдаланиш одатларидан келиб чиққан ҳолда хотира базасини шакллантиради.

Имкониятлар ва техник хусусиятлар

Тақдимот давомида компания вакиллари янги процессорлар тўлақонли овозли мулоқот агентларини тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида қўллаб-қувватлашини таъкидлаб ўтди. Жумладан, оддий Snapdragon 8 Элите Ген 6 модели сунъий интеллект моделларини янада самаралироқ бажаришга мўлжалланган янги акселератор элементига эга.

Энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган Эхтреме версияси эса қурилманинг ўзида 30 миллиард параметрли аралаш экспертлар моделини ишга тушириш қувватига эга. Мазкур ёндашув моделнинг умумий ҳажми катталигига қарамай, муайян вазифани бажариш учун фақатгина маълум миқдордаги параметрларни фаоллаштириш имконини беради. Таққослаш учун, Apple компанияси ўзининг июн ойидаги конференциясида 20 миллиард параметрли шунга ўхшаш моделни тақдим этган эди.

Камера ва мультимедиа имкониятлари

Янги процессорлар нафақат сунъий интеллект, балки мобил суратга олиш ва видео ёзиш технологияларида ҳам кескин ўзгаришларни олиб келади. Qualcomm процессорлари профессионал даражадаги тажрибани таъминлаш учун камераларни пиксел даражасида бошқаришни йўлга қўйган ҳамда тасвир барқарорлигини ва ҳаракатни тушуниш функцияларини яхшилаган.

Хусусан, Эхтреме версияси 8K аниқликда сониясига 60 кадр ва ультра юқори ҲД форматида 4K да сониясига 240 кадр тезликда секинлаштирилган видео ёзишни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у профессионал даражадаги ёзувлар учун мўлжалланган янги Адвансед Профессионал Видео кодекини фаоллаштиради ва қўнғироқлар вақтида шовқинни самарали равишда йўқотиш технологияларидан фойдаланади.

Тадбир доирасида Моторола компанияси Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига асосланган янги Моторола Сигнатуре 27 смартфонини намойиш этди ва уни жорий йилда сотувга чиқаришини билдирди. Бугунги кунда Qualcomm сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи 40 дан ортиқ қурилмалар устида иш олиб бормоқда, бироқ мутахассислар фойдаланувчилар келгусида ҳам сунъий интеллект имкониятлари учун махсус гаджетлардан кўра кўпроқ айнан смартфонларни афзал кўришига таянмоқда.

QualcommSnapdragonСунъий интеллектСмартфонПроцессор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасБугун, 00:54АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56АҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаАҚШ сув таъминоти тизимлари хакерлар нишонидаКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди