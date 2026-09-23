Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этди
Мобил технологиялар бозори етакчиси бўлган Qualcomm компанияси йиллик Snapdragon Суммит тадбирида сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқувчи иккита илғор флагман процессорини намойиш этди. Snapdragon 8 Элите Ген 6 ҳамда Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 деб номланган мазкур чиплар фойдаланувчиларга шахсийлаштирилган сунъий интеллект агентлари билан ишлашда кенг имкониятлар яратишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод чиплари 200 миллион параметргача бўлган кичик моделларни бевосита қурилманинг ўзида ишлатиш имконини берувчи такомиллаштирилган датчиклар хаби билан жиҳозланган. Ушбу технология туфайли смартфонлар эгасининг шахсий котиби вазифасини бажариб, нутқ эгаларини бир-биридан фарқлай олади ва кундалик вазифаларни автоматлаштириш учун фойдаланиш одатларидан келиб чиққан ҳолда хотира базасини шакллантиради.
Имкониятлар ва техник хусусиятларТақдимот давомида компания вакиллари янги процессорлар тўлақонли овозли мулоқот агентларини тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида қўллаб-қувватлашини таъкидлаб ўтди. Жумладан, оддий Snapdragon 8 Элите Ген 6 модели сунъий интеллект моделларини янада самаралироқ бажаришга мўлжалланган янги акселератор элементига эга.
Энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган Эхтреме версияси эса қурилманинг ўзида 30 миллиард параметрли аралаш экспертлар моделини ишга тушириш қувватига эга. Мазкур ёндашув моделнинг умумий ҳажми катталигига қарамай, муайян вазифани бажариш учун фақатгина маълум миқдордаги параметрларни фаоллаштириш имконини беради. Таққослаш учун, Apple компанияси ўзининг июн ойидаги конференциясида 20 миллиард параметрли шунга ўхшаш моделни тақдим этган эди.
Камера ва мультимедиа имкониятлариЯнги процессорлар нафақат сунъий интеллект, балки мобил суратга олиш ва видео ёзиш технологияларида ҳам кескин ўзгаришларни олиб келади. Qualcomm процессорлари профессионал даражадаги тажрибани таъминлаш учун камераларни пиксел даражасида бошқаришни йўлга қўйган ҳамда тасвир барқарорлигини ва ҳаракатни тушуниш функцияларини яхшилаган.
Хусусан, Эхтреме версияси 8K аниқликда сониясига 60 кадр ва ультра юқори ҲД форматида 4K да сониясига 240 кадр тезликда секинлаштирилган видео ёзишни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у профессионал даражадаги ёзувлар учун мўлжалланган янги Адвансед Профессионал Видео кодекини фаоллаштиради ва қўнғироқлар вақтида шовқинни самарали равишда йўқотиш технологияларидан фойдаланади.
Тадбир доирасида Моторола компанияси Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига асосланган янги Моторола Сигнатуре 27 смартфонини намойиш этди ва уни жорий йилда сотувга чиқаришини билдирди. Бугунги кунда Qualcomm сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи 40 дан ортиқ қурилмалар устида иш олиб бормоқда, бироқ мутахассислар фойдаланувчилар келгусида ҳам сунъий интеллект имкониятлари учун махсус гаджетлардан кўра кўпроқ айнан смартфонларни афзал кўришига таянмоқда.
Изоҳлар 0
…