Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Янги Дурабоок Z14I-DX3 мобил стансияси учта 14 дюймли экрани, деярли 10 кг вазни ва уч каррали аккумулятор тизими билан ажралиб туради.
- Ушбу қурилма мураккаб шароитларда ишлайдиган мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, вазиятни ҳар томонлама баҳолаш ва тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.
- Дурабоок Z14I-DX3 Intel Meteor Lake процессорлари, NVIDIA RTX график карталари ва кенг уланиш имкониятларига эга, шунингдек, ҳарбий даражадаги ҳимояга эга.
Япония компанияси илмий-фантастик фильмлардаги концептларни эслатувчи, ғайриоддий тузилишга эга Дурабоок Z14I-DX3 номли янги мобиле станциясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан ноутбук ҳисобланган ушбу қурилма ўзининг учта 14 дюймли экрани, уч каррали аккумулятор тизими ҳамда деярли 10 килограмм келадиган оғирлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий дисплейга ён томонлардан яна иккита Фулл ҲД форматидаги панел қўшилган бўлиб, уларнинг барчаси биргаликда харитарлар, видеолар ва тезкор маълумотларни бир вақтнинг ўзида намойиш эта олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай ечим мураккаб шароитларда ишлайдиган мутахассисларга вазиятни ҳар томонлама баҳолаш ва тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.
Сунъий интеллект ва унумдорликМазкур қурилма нафақат оғир шароитдаги амалиётларга, балки сунъий интеллект соҳасидаги периферик ҳисоб-китобларга ҳам мўлжалланган. Ноутбук асоси сифатида унчалик янги бўлмаган, бироқ синалган Intel Meteor Lake процессорлари линияси танланган бўлиб, фойдаланувчилар Core Ultra 5 125Удан тортиб Core Ultra 7 165U моделларигача танлашлари мумкин.
Аккумуляторлар тизими ҳам қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан биридир. Ён экранларнинг ишлашини таъминлаш учун алоҳида, 14,4 В кучланишли ва 6700 мАч сиғимли батарея ажратилган. Асосий батарея 10,8 В кучланиш ва 6900 мАч сиғимга эга бўлиб, тизимга яна 4700 мАч сиғимли қўшимча аккумуляторни улаш имконияти ҳам мавжуд.
Графика ва ҳимоя даражасиИшлаш унумдорлигини ошириш мақсадида ноутбук нафақат процессорга ўрнатилган иGPU, балки дискрет графика билан ҳам таъминланиши мумкин. Бу борада харидорларга NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ада ёки энг кучли RTX 5000 Ада график карталарини танлаш имконияти тақдим этилади. Оператив хотира учун иккита слот мавжуд бўлиб, базадаги 256 GB ҳажмли SSD дискига яна иккита қўшимча хотира модулини қўшиш мумкин.
Қурилманинг уланиш имкониятлари ҳам ўта кенг бўлиб, у Тундерболт 4, иккита RJ45 порти, иккита КОМ порти, HDMI, ВГА, ЭхпрессКард 54 ҳамда бир нечта USB портларини ўз ичига олади. Тармоқ имкониятларидан Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 мавжуд, ГПС, 4G ЛТE ёки 5G технологиялари эса қўшимча опсия сифатида таклиф қилинади.
Экстремал шароитларга мўлжалланган ушбу станция ҳарбий даражадаги МИЛ-СТД-810H ва МИЛ-СТД-461G стандартлари асосида тўлиқ ҳимояланган ҳамда кенг ҳарорат диапазонларида ишлай олади. Барча техник қисмлар ва учта батареяни ўз ичига олган улкан конструкциянинг умумий оғирлиги 10 кг га яқинлашади. Ҳозирча компания ушбу ноёб қурилманинг нархини Оммага ошкор этмаган.
Изоҳлар 0
…