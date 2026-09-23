Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилди

·11·Техно
Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги Дурабоок Z14I-DX3 мобил стансияси учта 14 дюймли экрани, деярли 10 кг вазни ва уч каррали аккумулятор тизими билан ажралиб туради.
  • Ушбу қурилма мураккаб шароитларда ишлайдиган мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, вазиятни ҳар томонлама баҳолаш ва тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.
  • Дурабоок Z14I-DX3 Intel Meteor Lake процессорлари, NVIDIA RTX график карталари ва кенг уланиш имкониятларига эга, шунингдек, ҳарбий даражадаги ҳимояга эга.

Япония компанияси илмий-фантастик фильмлардаги концептларни эслатувчи, ғайриоддий тузилишга эга Дурабоок Z14I-DX3 номли янги мобиле станциясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан ноутбук ҳисобланган ушбу қурилма ўзининг учта 14 дюймли экрани, уч каррали аккумулятор тизими ҳамда деярли 10 килограмм келадиган оғирлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий дисплейга ён томонлардан яна иккита Фулл ҲД форматидаги панел қўшилган бўлиб, уларнинг барчаси биргаликда харитарлар, видеолар ва тезкор маълумотларни бир вақтнинг ўзида намойиш эта олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай ечим мураккаб шароитларда ишлайдиган мутахассисларга вазиятни ҳар томонлама баҳолаш ва тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Сунъий интеллект ва унумдорлик

Мазкур қурилма нафақат оғир шароитдаги амалиётларга, балки сунъий интеллект соҳасидаги периферик ҳисоб-китобларга ҳам мўлжалланган. Ноутбук асоси сифатида унчалик янги бўлмаган, бироқ синалган Intel Meteor Lake процессорлари линияси танланган бўлиб, фойдаланувчилар Core Ultra 5 125Удан тортиб Core Ultra 7 165U моделларигача танлашлари мумкин.

Аккумуляторлар тизими ҳам қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан биридир. Ён экранларнинг ишлашини таъминлаш учун алоҳида, 14,4 В кучланишли ва 6700 мАч сиғимли батарея ажратилган. Асосий батарея 10,8 В кучланиш ва 6900 мАч сиғимга эга бўлиб, тизимга яна 4700 мАч сиғимли қўшимча аккумуляторни улаш имконияти ҳам мавжуд.

Графика ва ҳимоя даражаси

Ишлаш унумдорлигини ошириш мақсадида ноутбук нафақат процессорга ўрнатилган иGPU, балки дискрет графика билан ҳам таъминланиши мумкин. Бу борада харидорларга NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ада ёки энг кучли RTX 5000 Ада график карталарини танлаш имконияти тақдим этилади. Оператив хотира учун иккита слот мавжуд бўлиб, базадаги 256 GB ҳажмли SSD дискига яна иккита қўшимча хотира модулини қўшиш мумкин.

Қурилманинг уланиш имкониятлари ҳам ўта кенг бўлиб, у Тундерболт 4, иккита RJ45 порти, иккита КОМ порти, HDMI, ВГА, ЭхпрессКард 54 ҳамда бир нечта USB портларини ўз ичига олади. Тармоқ имкониятларидан Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 мавжуд, ГПС, 4G ЛТE ёки 5G технологиялари эса қўшимча опсия сифатида таклиф қилинади.

Экстремал шароитларга мўлжалланган ушбу станция ҳарбий даражадаги МИЛ-СТД-810H ва МИЛ-СТД-461G стандартлари асосида тўлиқ ҳимояланган ҳамда кенг ҳарорат диапазонларида ишлай олади. Барча техник қисмлар ва учта батареяни ўз ичига олган улкан конструкциянинг умумий оғирлиги 10 кг га яқинлашади. Ҳозирча компания ушбу ноёб қурилманинг нархини Оммага ошкор этмаган.

ДурабоокНоутбукТехнологияСунъий интеллектГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24Роскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасРоскосмос Soyuz-2.1a ракетасидан воз кечиш ниятида эмасБугун, 00:54АҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиАҚШ Ҳиндистонга ой базаси лойиҳасида қатнашишни таклиф қилдиБугун, 00:26Apple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаApple компанияси Whoop билан рақобатлашувчи гаджет устида ишламоқдаБугун, 00:23Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди