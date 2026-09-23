Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этди

·4·Спорт
Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этди

Сундерланд ҳужумчиси Браян Бробби Манчестер Сити жамоасига қарши кечган учрашувдаги ёрқин ўйини ва BBC нашридан олган ноёб юқори баҳоси ҳақида фикр билдирди. Этиҳад стадионида кечган баҳсда унинг хет-трик қайд этгани футбол жамоатчилигининг эътиборини тортди ҳамда унинг Нидерландия миллий жамоасидаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, учрашув якунига кўра 24 ёшли ҳужумчи BBC нашри томонидан 10/10 баллик мукаммал баҳога лойиқ кўрилган. Гарчи унинг жамоаси мазкур драматик баҳсда Манчестер Сити футболчиларига 5:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Броббининг шахсий кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланди.

ESPN нашрига берган интервюсида голландиялик футболчи фаолияти давомида бундай юқори баҳоларга камдан-кам сазовор бўлганини яширмади. У ўзининг жисмоний ва тактик жиҳатдан ўсишига сабаб бўлган асосий омил сифатида индивидуал видео таҳлилларни келтириб ўтди.

Видео таҳлиллар ва шахсий мураббий ёрдами

Броббининг сўзларига кўра, у шахсий мураббийи Патрик Вёрст билан биргаликда рақиблар ҳаракатини чуқур таҳлил қилади. Мунтазам равишда ўйинлар ёзувини кўриб чиқиш майдонда тўғри позиция танлаш, кучни тежаш ва ўйинни янада ақлли ўтказиш имконини бермоқда.

"Мактабда бундай юқори баҳо олганмиман, чамамда. Бу фаолиятимдаги илк шундай баҳо бўлса керак", дея ҳазиломат тарзда таъкидлади футболчи. У ҳар доим ўз устида ишлаб, нима яхшироқ чиқаётгани ва қайси жиҳатларни яхшилаш кераклигини таҳлил қилишга ҳаракат қилишини қўшимча қилди.

Нидерландия миллий жамоасидаги янги мақсадлар

Ajax сафидан Англия футболига кўчиб ўтганидан буён Броббий янги муҳитга тез мослашди ва халқаро майдонлардаги обрўсини янада оширди. У Зеистдаги йиғинга юқори кайфиятда етиб келиб, миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашга тайёрлигини кўрсатди.

Ҳужумчининг асосий вазифаларидан бири — тўпни қабул қилишдан олдин рақиб ҳимоячиларининг ҳаракатини олдиндан ўрганиш ва бўш зоналарни топишдан иборат. Шу орқали у фақат жисмоний курашларга таянмасдан, ақлли ҳаракатлар эвазига устунликка эришмоқда ва Нидерландия терма жамоасининг бош мураббийи Хави Фернандес қўл остида асосий ҳужумчига айланишни мақсад қилган.

Браян БроббиМанчестер СитиНидерландияАнглия Премер-лигасиФутбол трансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманСамуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманБугун, 01:34Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиБугун, 00:55Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча, 23:51Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча, 23:51Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКеча, 23:37Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди