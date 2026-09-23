Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этди
Сундерланд ҳужумчиси Браян Бробби Манчестер Сити жамоасига қарши кечган учрашувдаги ёрқин ўйини ва BBC нашридан олган ноёб юқори баҳоси ҳақида фикр билдирди. Этиҳад стадионида кечган баҳсда унинг хет-трик қайд этгани футбол жамоатчилигининг эътиборини тортди ҳамда унинг Нидерландия миллий жамоасидаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, учрашув якунига кўра 24 ёшли ҳужумчи BBC нашри томонидан 10/10 баллик мукаммал баҳога лойиқ кўрилган. Гарчи унинг жамоаси мазкур драматик баҳсда Манчестер Сити футболчиларига 5:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Броббининг шахсий кўрсаткичлари мутахассислар томонидан юқори баҳоланди.
ESPN нашрига берган интервюсида голландиялик футболчи фаолияти давомида бундай юқори баҳоларга камдан-кам сазовор бўлганини яширмади. У ўзининг жисмоний ва тактик жиҳатдан ўсишига сабаб бўлган асосий омил сифатида индивидуал видео таҳлилларни келтириб ўтди.
Видео таҳлиллар ва шахсий мураббий ёрдамиБроббининг сўзларига кўра, у шахсий мураббийи Патрик Вёрст билан биргаликда рақиблар ҳаракатини чуқур таҳлил қилади. Мунтазам равишда ўйинлар ёзувини кўриб чиқиш майдонда тўғри позиция танлаш, кучни тежаш ва ўйинни янада ақлли ўтказиш имконини бермоқда.
"Мактабда бундай юқори баҳо олганмиман, чамамда. Бу фаолиятимдаги илк шундай баҳо бўлса керак", дея ҳазиломат тарзда таъкидлади футболчи. У ҳар доим ўз устида ишлаб, нима яхшироқ чиқаётгани ва қайси жиҳатларни яхшилаш кераклигини таҳлил қилишга ҳаракат қилишини қўшимча қилди.
Нидерландия миллий жамоасидаги янги мақсадларAjax сафидан Англия футболига кўчиб ўтганидан буён Броббий янги муҳитга тез мослашди ва халқаро майдонлардаги обрўсини янада оширди. У Зеистдаги йиғинга юқори кайфиятда етиб келиб, миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашга тайёрлигини кўрсатди.
Ҳужумчининг асосий вазифаларидан бири — тўпни қабул қилишдан олдин рақиб ҳимоячиларининг ҳаракатини олдиндан ўрганиш ва бўш зоналарни топишдан иборат. Шу орқали у фақат жисмоний курашларга таянмасдан, ақлли ҳаракатлар эвазига устунликка эришмоқда ва Нидерландия терма жамоасининг бош мураббийи Хави Фернандес қўл остида асосий ҳужумчига айланишни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…