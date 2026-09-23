Моторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Моторола ўзининг янги авлод флагман қурилмаси — Сигнатуре 27 смартфонини тақдим этди.
- Ушбу қурилма энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 платформасида ишлайди ва маҳаллий сунъий интеллект имкониятларига эга.
- Сигнатуре 27 модели 200 мегапикселли асосий камераси, етти йиллик дастурий таъминот янгиланишлари кафолати ва Google Gemini билан интеграцияси билан ажралиб туради.
Моторола компанияси мобил бозор учун мўлжалланган янги авлод флагман қурилмаси — Сигнатуре 27 смартфонини илк бор омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур тақдимот Qualcomm томонидан ташкил этилган Snapdragon Суммит 2026 тадбири доирасида бўлиб ўтди ва технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Флагман процессор ва сунъий интеллект имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Qualcomm компаниясининг энг сўнгги ва илғор мобил платформаси — Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 базасида ишлайди. Моторола Мобилитй компаниясининг глобал маҳсулот маркетинги раҳбари Никол Хагеннинг таъкидлашича, мазкур юқори унумдор чип компания тарихида илк бор ўзининг энг юқори чўққисидаги флагман линиясига татбиқ этилмоқда.
Асосий эътибор қурилманинг маҳаллий сунъий интеллект имкониятлари ва оширилган самарадорлигига қаратилган. Snapdragon Суммит доирасида Сигнатуре 27 модели илк бор жонли равишда намойиш этилиб, мутахассисларга унинг ташқи кўриниши билан яқиндан танишиш имконини берди.
Дизайн ва илғор камера тизимиТадбирда намойиш этилган қурилма ўзига хос дизайн ечимларига эгалиги билан ажралиб туради. Смартсфоннинг орқа панели бироз қия қилиб ясалган қирраларга эга бўлиб, бу услуб унга замонавий қиёфа бахш этади. Шунингдек, орқа панелда йирик ўлчамдаги асосий камера блоки жойлашган.
Ушбу камеранинг дизайнида бешта думалоқ элемент кўзга ташланади. Уларнинг тўрттаси бевосита оптик камераларга мўлжалланган бўлса, яна бир доиравий элемент флеш вазифасини бажаради. Ҳозирча оптиканинг бошқа хусусиятлари сирлигича қолаётган бўлса-да, асосий фотосенсор нақ 200 мегапикселли аниқликка эга бўлиши расман тасдиқланди.
Дастурий таъминот ва келажакдаги янгиланишларИшлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг хавфсизлиги ва қулайлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ушбу модел учун нақ етти йиллик дастурий таъминот янгиланишларини кафолатлади. Бу эса қурилманинг узоқ йиллар давомида долзарб бўлиб қолишини таъминлайди.
Шунингдек, смартфон қутидан чиқибоқ Google Gemini сунъий интеллект хизмати билан чуқур интеграциялашган ҳолда тақдим этилади. Ҳозирча Моторола компанияси Сигнатуре 27 флагманининг тўлиқ техник тавсилотлари, сотувга чиқиш муддати ва нархи борасидаги маълумотларни ошкор этгани йўқ.
Изоҳлар 0
…