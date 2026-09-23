Моторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этди

·30·Техно
Моторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Моторола ўзининг янги авлод флагман қурилмаси — Сигнатуре 27 смартфонини тақдим этди.
  • Ушбу қурилма энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 платформасида ишлайди ва маҳаллий сунъий интеллект имкониятларига эга.
  • Сигнатуре 27 модели 200 мегапикселли асосий камераси, етти йиллик дастурий таъминот янгиланишлари кафолати ва Google Gemini билан интеграцияси билан ажралиб туради.

Моторола компанияси мобил бозор учун мўлжалланган янги авлод флагман қурилмаси — Сигнатуре 27 смартфонини илк бор омма эътиборига ҳавола этди. Мазкур тақдимот Qualcomm томонидан ташкил этилган Snapdragon Суммит 2026 тадбири доирасида бўлиб ўтди ва технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Флагман процессор ва сунъий интеллект имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма Qualcomm компаниясининг энг сўнгги ва илғор мобил платформаси — Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 базасида ишлайди. Моторола Мобилитй компаниясининг глобал маҳсулот маркетинги раҳбари Никол Хагеннинг таъкидлашича, мазкур юқори унумдор чип компания тарихида илк бор ўзининг энг юқори чўққисидаги флагман линиясига татбиқ этилмоқда.

Асосий эътибор қурилманинг маҳаллий сунъий интеллект имкониятлари ва оширилган самарадорлигига қаратилган. Snapdragon Суммит доирасида Сигнатуре 27 модели илк бор жонли равишда намойиш этилиб, мутахассисларга унинг ташқи кўриниши билан яқиндан танишиш имконини берди.

Дизайн ва илғор камера тизими

Тадбирда намойиш этилган қурилма ўзига хос дизайн ечимларига эгалиги билан ажралиб туради. Смартсфоннинг орқа панели бироз қия қилиб ясалган қирраларга эга бўлиб, бу услуб унга замонавий қиёфа бахш этади. Шунингдек, орқа панелда йирик ўлчамдаги асосий камера блоки жойлашган.

Ушбу камеранинг дизайнида бешта думалоқ элемент кўзга ташланади. Уларнинг тўрттаси бевосита оптик камераларга мўлжалланган бўлса, яна бир доиравий элемент флеш вазифасини бажаради. Ҳозирча оптиканинг бошқа хусусиятлари сирлигича қолаётган бўлса-да, асосий фотосенсор нақ 200 мегапикселли аниқликка эга бўлиши расман тасдиқланди.

Дастурий таъминот ва келажакдаги янгиланишлар

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг хавфсизлиги ва қулайлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ушбу модел учун нақ етти йиллик дастурий таъминот янгиланишларини кафолатлади. Бу эса қурилманинг узоқ йиллар давомида долзарб бўлиб қолишини таъминлайди.

Шунингдек, смартфон қутидан чиқибоқ Google Gemini сунъий интеллект хизмати билан чуқур интеграциялашган ҳолда тақдим этилади. Ҳозирча Моторола компанияси Сигнатуре 27 флагманининг тўлиқ техник тавсилотлари, сотувга чиқиш муддати ва нархи борасидаги маълумотларни ошкор этгани йўқ.

МоторолаСигнатуре 27Snapdragon СуммитСмартфон200 MP камера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ой иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкинОй иқтисодиёти 2050-йилга бориб 566 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 06:54Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаБугун, 03:22Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиQualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиБугун, 02:57Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиУчта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиБугун, 01:51Qualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиQualcomm сунъий интеллектга ихтисослашган янги чип ва процессорларини тақдим этдиБугун, 01:25NASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаNASA Годдард марказидаги қисқартиришлар космик телескоплар лойиҳасига таъсир қилмоқдаБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди