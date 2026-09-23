Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)
Тоҳир Содиқов “Божалар” концертида шогирдлари томонидан совға қилинган зар тўнлардан бирини залдаги мухлислар томон отиб, уни ким илиб олса, ўша мухлисга гитара совға қилишини айтган эди.
Кутилмаганда тўнни илиб олган мухлис шу заҳоти концерт залида эътибор марказига тушди. Дастлаб айримлар бу ҳолат концерт дастурининг бир қисми, яъни шоу учун уюштирилган эпизод деб ўйлаган. Бироқ Тоҳир Содиқов кўп ўтмай ваъдасини амалда бажарди. Хонанда ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ваъдасини бажарганини кўрсатувчи видеони эълон қилди.
Санъаткор мухлисига гитара совға қилиб, концертда айтилган гап шунчаки шоу эмас, балки ҳақиқий ваъда бўлганини кўрсатди.
“2027 йилги концертимизга шу чопон ва гитара билан кириб кетаверади. Ваъда берган эдик, айтган гапимизни бажардик”, — дея ёзган санъаткор.
Шу тариқа концертдаги кутилмаган ва қизиқарли воқеа мухлис учун эсда қоларли совға билан якунланди.
Изоҳлар 0
…