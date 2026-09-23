Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)

·2·Маданият
Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)

Тоҳир Содиқов “Божалар” концертида шогирдлари томонидан совға қилинган зар тўнлардан бирини залдаги мухлислар томон отиб, уни ким илиб олса, ўша мухлисга гитара совға қилишини айтган эди.

Кутилмаганда тўнни илиб олган мухлис шу заҳоти концерт залида эътибор марказига тушди. Дастлаб айримлар бу ҳолат концерт дастурининг бир қисми, яъни шоу учун уюштирилган эпизод деб ўйлаган. Бироқ Тоҳир Содиқов кўп ўтмай ваъдасини амалда бажарди. Хонанда ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ваъдасини бажарганини кўрсатувчи видеони эълон қилди.

Санъаткор мухлисига гитара совға қилиб, концертда айтилган гап шунчаки шоу эмас, балки ҳақиқий ваъда бўлганини кўрсатди.

“2027 йилги концертимизга шу чопон ва гитара билан кириб кетаверади. Ваъда берган эдик, айтган гапимизни бажардик”, — дея ёзган санъаткор.

Шу тариқа концертдаги кутилмаган ва қизиқарли воқеа мухлис учун эсда қоларли совға билан якунланди.

Тоҳир СодиқовБожалар концертигитара совға2027 йилги концерт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Тоҳир Содиқов "Меҳнат шуҳрати" ордени соҳибига айландиХонанда Тоҳир Содиқов "Меҳнат шуҳрати" ордени соҳибига айланди31 май 15:46Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради22 июл 20:23Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Бугун 14:27Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиБугун 13:50Афра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиАфра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиКеча 18:00Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Кеча 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ