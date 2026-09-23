Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади
Хитойнинг Шанхай шаҳрида 75 ёшли аёл гўзаллик муолажалари учун йиллар давомида жамғарган маблағларидан айрилди. У салон хизматларига жами 3 миллион юань — қарийб 450 минг доллар сарфлаган.
Маълум бўлишича, аёл 2016 йилдан буён Yongqi Beauty and Hairdressing компаниясининг филиали ҳамда у билан боғлиқ тиббий эстетика марказига мунтазам бориб келган. У ерда тери таранглаштириш, ипли лифтинг, қош ва лабларга доимий пардоз каби турли муолажаларни олган.
Аёлнинг қизи онасининг жамғармалари деярли тугаб қолганини билгач, Шанхай телеканалларидан бирига мурожаат қилган. Ҳужжатларни текшириш жараёнида айрим хизматлар нархи бозордаги қийматдан 10–20 баробар юқори экани аниқланган.
Масалан, бир нечта муолажани ўз ичига олган лабга доимий пардоз процедураси учун аёлдан қарийб 39 800 юань — 6 минг доллар ундирилган. Ҳисоб-китобларда бир хил хизмат бир неча марта кўрсатилгани ҳам қайд этилган.
Шунингдек, аёлга бошқа эстетик марказда 300 минг юаньлик хизмат таклиф қилинган, аммо у муолажа амалга оширилмай, бошқа косметик процедураларга алмаштирилгани маълум бўлди. Салон вакиллари эса барча нархлар очиқ кўрсатилганини ва хизматлар мижознинг розилиги билан бажарилганини билдирган.
Якунда салон аёл билан келишувга эришиб, олдиндан тўланган маблағнинг сарфланмаган қисмининг бир қисмини қайтарган.
Изоҳлар 0
…