Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бернстеин Ресеарч таҳлилларига кўра, Huawei Кирин 9050 Pro процессори Geekbench 6 кўп ядроли синовларида Apple A17 Pro чипидан ўзиб кетди.
- Ушбу натижа, Кирин 9050 Pro 7-нанометрли технологияга асосланган бўлса-да, Appleнинг 3-нанометрли A17 Proъсига нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди.
Жаҳон технология бозорида жиддий бурилиш ясагач, Хитойнинг Huawei компанияси яна бир кутилмаган ютуққа эришди. ixbt.com маълумотига кўра, Бернстеин Ресеарч тадқиқот компанияси олиб борган таҳлиллар натижасида Huawei Кирин 9050 Pro процессори Geekbench синовларида Apple A17 Pro чипидан ўзиб кетгани маълум бўлди. Бу натижа кўплаб мутахассислар томонидан эътибордан четда қолган, аммо жуда муҳим технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги авлод процессори жорий йилнинг сентябрь ойи бошида уч карра букланувчи Мате ХТ 2 смартфони билан биргаликда илк бор омузга тақдим этилган эди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Huawei компанияси ўзининг ушбу чипини ишлаб чиқаришда қўлланилган аниқ техник жараён тафсилотларини расман ошкор этмаган. Бироқ мустақил тадқиқотчилар унинг имкониятларини чуқур ўрганиб чиқиб, қизиқ хулосаларга келишди.
Технологик тафовутга қарамай юқори натижаБернстеин Ресеарч ҳисоботига кўра, Кирин 9050 Pro асосан 7-нанометрли технологияга мос келадиган жараён асосида яратилган. Гарчи у Apple компаниясининг замонавий 3-нанометрли A17 Pro процессорига нисбатан эскича технологияга таянса-да, синтетик тестларда ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатишга муваффақ бўлди.
Хусусан, машҳур Geekbench 6 бенчмаркининг кўп ядроли (мульти-коре) синовида Хитойда ишлаб чиқарилган ушбу чип Apple флагманидан тезроқ эканлигини намойиш этди. Маълумки, айнан кўп ядроли тестлар бир нечта ҳисоблаш ядроларининг ўзаро мувофиқлиги ва умумий самарадорлигини баҳолашда асосий мезон ҳисобланади.
Архитектура ютуқлари ва келажакдаги марраларТаҳлилчиларнинг фикрича, бундай юқори кўрсаткичларга эришишда Huawei муҳандисларининг чуқур архитектура яхшиланишлари ҳал қилувчи рол ўйнаган. Натижада, 7-нанометрли даражадаги процессор замонавийроқ 4-нанометрли синфга мансуб чиплар билан рақобат қила оладиган даражадаги унумдорликни таъминлай олмоқда.
Шунга қарамай, халқаро экспертлар холис баҳо бериб, ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўплигини таъкидлашмоқда. Хусусан, Apple компаниясининг яқинда пайдо бўладиган янада илғор 2-нанометрли A20 Pro ишланмаларигача Хитой тараққиёти ҳали қарийб 30 фоизлик ортда қолишни сақлаб қолаётгани қайд этилган.
Умуман олганда, ушбу тадқиқот натижалари Huawei санкциялар ва чекловларга қарамонавий рақобатбардош экотизимни яратишда давом этаётганини кўрсатади. Ушбу ютуқ глобал яримўтказгичлар бозорида кучлар мувозанати ўзгариб бораётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…