Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди

·1·Техно
Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бернстеин Ресеарч таҳлилларига кўра, Huawei Кирин 9050 Pro процессори Geekbench 6 кўп ядроли синовларида Apple A17 Pro чипидан ўзиб кетди.
  • Ушбу натижа, Кирин 9050 Pro 7-нанометрли технологияга асосланган бўлса-да, Appleнинг 3-нанометрли A17 Proъсига нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди.

Жаҳон технология бозорида жиддий бурилиш ясагач, Хитойнинг Huawei компанияси яна бир кутилмаган ютуққа эришди. ixbt.com маълумотига кўра, Бернстеин Ресеарч тадқиқот компанияси олиб борган таҳлиллар натижасида Huawei Кирин 9050 Pro процессори Geekbench синовларида Apple A17 Pro чипидан ўзиб кетгани маълум бўлди. Бу натижа кўплаб мутахассислар томонидан эътибордан четда қолган, аммо жуда муҳим технологик ютуқ сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги авлод процессори жорий йилнинг сентябрь ойи бошида уч карра букланувчи Мате ХТ 2 смартфони билан биргаликда илк бор омузга тақдим этилган эди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Huawei компанияси ўзининг ушбу чипини ишлаб чиқаришда қўлланилган аниқ техник жараён тафсилотларини расман ошкор этмаган. Бироқ мустақил тадқиқотчилар унинг имкониятларини чуқур ўрганиб чиқиб, қизиқ хулосаларга келишди.

Технологик тафовутга қарамай юқори натижа

Бернстеин Ресеарч ҳисоботига кўра, Кирин 9050 Pro асосан 7-нанометрли технологияга мос келадиган жараён асосида яратилган. Гарчи у Apple компаниясининг замонавий 3-нанометрли A17 Pro процессорига нисбатан эскича технологияга таянса-да, синтетик тестларда ўзининг юқори самарадорлигини кўрсатишга муваффақ бўлди.

Хусусан, машҳур Geekbench 6 бенчмаркининг кўп ядроли (мульти-коре) синовида Хитойда ишлаб чиқарилган ушбу чип Apple флагманидан тезроқ эканлигини намойиш этди. Маълумки, айнан кўп ядроли тестлар бир нечта ҳисоблаш ядроларининг ўзаро мувофиқлиги ва умумий самарадорлигини баҳолашда асосий мезон ҳисобланади.

Архитектура ютуқлари ва келажакдаги марралар

Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай юқори кўрсаткичларга эришишда Huawei муҳандисларининг чуқур архитектура яхшиланишлари ҳал қилувчи рол ўйнаган. Натижада, 7-нанометрли даражадаги процессор замонавийроқ 4-нанометрли синфга мансуб чиплар билан рақобат қила оладиган даражадаги унумдорликни таъминлай олмоқда.

Шунга қарамай, халқаро экспертлар холис баҳо бериб, ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўплигини таъкидлашмоқда. Хусусан, Apple компаниясининг яқинда пайдо бўладиган янада илғор 2-нанометрли A20 Pro ишланмаларигача Хитой тараққиёти ҳали қарийб 30 фоизлик ортда қолишни сақлаб қолаётгани қайд этилган.

Умуман олганда, ушбу тадқиқот натижалари Huawei санкциялар ва чекловларга қарамонавий рақобатбардош экотизимни яратишда давом этаётганини кўрсатади. Ушбу ютуқ глобал яримўтказгичлар бозорида кучлар мувозанати ўзгариб бораётганидан далолат беради.

HuaweiКирин 9050 ProApple A17 ProGeekbenchТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди12 сентябр 13:26Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди15 сентябр 15:27Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиNvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирди9 август 00:55Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечди21 сентябр 23:26Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда14 сентябр 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди