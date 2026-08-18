Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди

·7·Дунё
Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди
Қисқача

Америкалик спидкубер Томми Черри 3×3×3 Кубик Рубикни кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечиб, Гиннеснинг жаҳон рекордини яна ўз номига қайтарди. 21 ёшли Черри бу натижани 2026 йил 28 июн куни АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги Бранчбург шаҳрида ўтказилган Мид-Атлантик Қуиет Чампионшип 2026 мусобақасида қайд этди. У австралиялик Чарли Эггинснинг 2026 йил 10 январ куни Сиднейдаги мусобақада ўрнатган 11,67 сониялик рекордини янгилади.

Америкалик спидкубер Томми Черри Кубик Рубикни кўзи боғланган ҳолда атиги 11,56 сонияда ечиб, Гиннеснинг жаҳон рекордини яна ўз номига қайтарди.

21 ёшли Черри ушбу натижани 2026 йил 28 июнь куни АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги Бранчбург шаҳрида ўтказилган Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 мусобақасида қайд этди. У 3×3×3 ўлчамдаги Кубик Рубикни кўзи боғлиқ ҳолда ечиш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Черри бу натижа билан австралиялик Чарли Эггинсга тегишли бўлган аввалги рекордни янгилади. Эггинс 2026 йил 10 январь куни Сиднейдаги мусобақада Кубик Рубикни 11,67 сонияда ечиб, рекорд ўрнатган эди.

Қизиғи, америкалик спидкубер жаҳон рекордини илк бор 2021 йилда қайд этган. Ўша вақтда у кўзи боғланган ҳолда Кубик Рубикни 15,27 сонияда ечган. Кейинги йилларда Черри натижаларини мунтазам равишда яхшилаб, рекорд вақтини бир неча бор қисқартириб борди.

Черри ва Чарли Эггинс кўзи боғланган ҳолда 3×3×3 Кубик Рубикни ечиш бўйича энг тез ўртача натижа рекордини ҳам биргаликда ушлаб турибди. Уларнинг ўртача натижаси 14,05 сонияни ташкил этади.

Янги рекордидан сўнг Томми Черри ўз натижасидан мамнунлигини билдирди. У жаҳон рекордини яна қайтариб олганидан хурсанд эканини айтиб, бу 2024 йилдан кейинги биринчи рекорди эканини таъкидлади.

Спортчи келгусида ҳам натижаларини янада яхшилашга ва ушбу рекордни узоқ йиллар давомида сақлаб қолишга умид қилмоқда.

Томми ЧерриРубик кубигиГиннес рекордлар китобиЧарли ЭггинсНью-Жерси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиКолумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиБугун, 09:27Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Бугун, 08:0013 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олдиБугун, 02:0213 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошладиБугун, 01:34Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиБугун, 00:07Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди