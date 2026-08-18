Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди
Америкалик спидкубер Томми Черри 3×3×3 Кубик Рубикни кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечиб, Гиннеснинг жаҳон рекордини яна ўз номига қайтарди. 21 ёшли Черри бу натижани 2026 йил 28 июн куни АҚШнинг Ню-Жерси штатидаги Бранчбург шаҳрида ўтказилган Мид-Атлантик Қуиет Чампионшип 2026 мусобақасида қайд этди. У австралиялик Чарли Эггинснинг 2026 йил 10 январ куни Сиднейдаги мусобақада ўрнатган 11,67 сониялик рекордини янгилади.
Америкалик спидкубер Томми Черри Кубик Рубикни кўзи боғланган ҳолда атиги 11,56 сонияда ечиб, Гиннеснинг жаҳон рекордини яна ўз номига қайтарди.
21 ёшли Черри ушбу натижани 2026 йил 28 июнь куни АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги Бранчбург шаҳрида ўтказилган Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 мусобақасида қайд этди. У 3×3×3 ўлчамдаги Кубик Рубикни кўзи боғлиқ ҳолда ечиш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Черри бу натижа билан австралиялик Чарли Эггинсга тегишли бўлган аввалги рекордни янгилади. Эггинс 2026 йил 10 январь куни Сиднейдаги мусобақада Кубик Рубикни 11,67 сонияда ечиб, рекорд ўрнатган эди.
Қизиғи, америкалик спидкубер жаҳон рекордини илк бор 2021 йилда қайд этган. Ўша вақтда у кўзи боғланган ҳолда Кубик Рубикни 15,27 сонияда ечган. Кейинги йилларда Черри натижаларини мунтазам равишда яхшилаб, рекорд вақтини бир неча бор қисқартириб борди.
Черри ва Чарли Эггинс кўзи боғланган ҳолда 3×3×3 Кубик Рубикни ечиш бўйича энг тез ўртача натижа рекордини ҳам биргаликда ушлаб турибди. Уларнинг ўртача натижаси 14,05 сонияни ташкил этади.
Янги рекордидан сўнг Томми Черри ўз натижасидан мамнунлигини билдирди. У жаҳон рекордини яна қайтариб олганидан хурсанд эканини айтиб, бу 2024 йилдан кейинги биринчи рекорди эканини таъкидлади.
Спортчи келгусида ҳам натижаларини янада яхшилашга ва ушбу рекордни узоқ йиллар давомида сақлаб қолишга умид қилмоқда.
…