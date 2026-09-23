Сендвич ичидан қуртлар чиқди? Дўкондан олинган маҳсулот видеоси тармоқда муҳокамада
Ижтимоий тармоқларда дўкондан харид қилинган қадоқланган сендвич ичидан қуртларга ўхшаш нарсалар топилгани акс этган видео тарқалиб, фойдаланувчилар орасида муҳокамага сабаб бўлмоқда.
Тарқалган маълумотларга кўра, фуқаро сендвични дўкондан харид қилган ва уни уйида истеъмол қилиш вақтида ичидан қуртларга ўхшаш нарсаларни пайқаган.
Видеода маҳсулот ичидаги ҳолат кўрсатилган бўлса-да, айнан нимадан келиб чиққани ҳозирча маълум эмас.
Муҳим жиҳат: ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий текширув ёки мутахассисларнинг якуний хулосаси эълон қилинмаган.
Маҳсулотнинг ишлаб чиқариш, ташиш ёки сақлаш жараёнларининг қайси босқичида муаммо юзага келгани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ.
Шу сабабли видеодаги ҳолат асосида маҳсулотнинг айнан қайси босқичда зарарланганига хулоса қилишга ҳали эрта. Қадоқланган озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилишда қуйидагиларни текшириш тавсия этилади:
- ишлаб чиқарилган санаси;
- яроқлилик муддати;
- қадоқнинг бутунлиги;
- сақлаш шароити;
- маҳсулотнинг ташқи кўриниши ва ҳолати.
Ҳозирча тарқалган видео бўйича якуний хулоса мавжуд эмас. Мутахассислар баҳоси ва расмий текширув натижалари эълон қилингачгина воқеанинг асл сабаби ойдинлашиши мумкин.
Изоҳлар 0
…