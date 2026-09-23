Сендвич ичидан қуртлар чиқди? Дўкондан олинган маҳсулот видеоси тармоқда муҳокамада

·61·Жамият
Сендвич ичидан қуртлар чиқди? Дўкондан олинган маҳсулот видеоси тармоқда муҳокамада

Ижтимоий тармоқларда дўкондан харид қилинган қадоқланган сендвич ичидан қуртларга ўхшаш нарсалар топилгани акс этган видео тарқалиб, фойдаланувчилар орасида муҳокамага сабаб бўлмоқда.

Тарқалган маълумотларга кўра, фуқаро сендвични дўкондан харид қилган ва уни уйида истеъмол қилиш вақтида ичидан қуртларга ўхшаш нарсаларни пайқаган.

Видеода маҳсулот ичидаги ҳолат кўрсатилган бўлса-да, айнан нимадан келиб чиққани ҳозирча маълум эмас.

Муҳим жиҳат: ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий текширув ёки мутахассисларнинг якуний хулосаси эълон қилинмаган.

Маҳсулотнинг ишлаб чиқариш, ташиш ёки сақлаш жараёнларининг қайси босқичида муаммо юзага келгани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ.

Шу сабабли видеодаги ҳолат асосида маҳсулотнинг айнан қайси босқичда зарарланганига хулоса қилишга ҳали эрта. Қадоқланган озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилишда қуйидагиларни текшириш тавсия этилади:

- ишлаб чиқарилган санаси;

- яроқлилик муддати;

- қадоқнинг бутунлиги;

- сақлаш шароити;

- маҳсулотнинг ташқи кўриниши ва ҳолати.

Ҳозирча тарқалган видео бўйича якуний хулоса мавжуд эмас. Мутахассислар баҳоси ва расмий текширув натижалари эълон қилингачгина воқеанинг асл сабаби ойдинлашиши мумкин.

Қадоқланган сендвичОқшаўтОқшаўтли сендвичОқшаўтли маҳсулот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?4 август 16:57Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирди7 август 17:32Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27Андижонда тақиқланган модда сотган шахс қўлга олиндиАндижонда тақиқланган модда сотган шахс қўлга олинди30 май 13:49Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди20 август 10:16Тошкентда тунги кафеда кучли ёнғин чиқди: баланд аланга шаҳарни ларзага солдиТошкентда тунги кафеда кучли ёнғин чиқди: баланд аланга шаҳарни ларзага солдиБугун 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ