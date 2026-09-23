18 ёшли спортчи “Miss Italia” тожини кийди

·18·Дунё
18 ёшли спортчи “Miss Italia” тожини кийди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Мисс Италиа" танловининг 80-финалида Лигурия вакили, 18 ёшли Сара Мария Ризеа ғолиб бўлди.
  • Сара Ризеа нафақат гўзаллик танловида, балки спортдаги ютуқлари билан ҳам ажралиб туради, у бадиий сузиш бўйича Италия терма жамоаси аъзоси.
  • Унинг спорт карерасида 2024 йилда Белградда ўтказилган Европа чемпионатида кумуш медални қўлга киритиши ва Лимада ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медални олиши каби муҳим натижалар бор.

21 сентябрь куни Рим яқинидаги Санта-Севера қалъасида “Miss Italia” танловининг 80-финали бўлиб ўтди. 16 нафар финалчи иштирок этган танловда Лигурия вакили, 18 ёшли Сара Мария Ризеа ғолибликни қўлга киритди. У финалга “Miss Liguria” унвони билан етиб келган эди.

Қизиғи, янги “Miss Italia” нафақат гўзаллик танлови, балки спортдаги ютуқлари билан ҳам эътибор қозонган. Сара Ризеа — Италия терма жамоасининг бадиий сузиш бўйича спортчиси ҳамда Fiamme Oro клуби вакили.

Унинг спортдаги энг муҳим натижаларидан бири 2024 йилда Белградда ўтказилган Европа чемпионатида қўлга киритилган кумуш медал ҳисобланади. Ризеа Филиппо Пелати билан техник аралаш дуэт баҳсида иккинчи ўринни эгаллаган. Шунингдек, ўша йили Лимада ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медалига сазовор бўлган.

Спортчининг Жаҳон кубоги мусобақаларида ҳам медаллари бор. 2024 йилда у Будапештдаги Суперфиналда бронза медални қўлга киритган, 2025 йилда эса Сомабай босқичида яна бир бронза медалга эга чиққан.

Sinxron suzuvchi suv ustida badiiy harakatlarni amalga oshirmoqda.

Сара Ризеа 2007 йил ноябрь ойида Монкалери шаҳрида туғилган. Кейинчалик оиласи билан Савона провинциясидаги Вадо-Лигуре шаҳрига кўчиб ўтган. У бадиий сузиш билан саккиз ёшидан шуғуллана бошлаган ва 2021 йилда илк бор Италия терма жамоасига чақирилган.

“Miss Italia” тожини қўлга киритганидан кейин ҳам Сара спортни тарк этмоқчи эмас. Танловдан сўнг у келажакда Олимпия ўйинларида қатнашишни орзу қилишини айтди.

Шу тариқа Сара Мария Ризеа 18 ёшида бир вақтнинг ўзида спортдаги ютуқлари ва “Miss Italia” тожини қўлга киритган ёш италияликлардан бирига айланди.

Сара Мария РизеаMiss ItaliaFiamme OroЕвропа чемпионаты
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиянинг энг гўзал эркаги аниқланди: финалда кутилмаган ном ғолиб бўлдиТуркиянинг энг гўзал эркаги аниқланди: финалда кутилмаган ном ғолиб бўлди25 июл 15:5322 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди9 сентябр 14:31Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқланди19 август 13:381000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда1000 евро маош: Словакия ўзбекистонликларни ишга чақирмоқда3 июл 15:50ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчи30 июн 12:16Экстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилдиЭкстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилди1 июн 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота