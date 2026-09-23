18 ёшли спортчи “Miss Italia” тожини кийди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Мисс Италиа" танловининг 80-финалида Лигурия вакили, 18 ёшли Сара Мария Ризеа ғолиб бўлди.
- Сара Ризеа нафақат гўзаллик танловида, балки спортдаги ютуқлари билан ҳам ажралиб туради, у бадиий сузиш бўйича Италия терма жамоаси аъзоси.
- Унинг спорт карерасида 2024 йилда Белградда ўтказилган Европа чемпионатида кумуш медални қўлга киритиши ва Лимада ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медални олиши каби муҳим натижалар бор.
21 сентябрь куни Рим яқинидаги Санта-Севера қалъасида “Miss Italia” танловининг 80-финали бўлиб ўтди. 16 нафар финалчи иштирок этган танловда Лигурия вакили, 18 ёшли Сара Мария Ризеа ғолибликни қўлга киритди. У финалга “Miss Liguria” унвони билан етиб келган эди.
Қизиғи, янги “Miss Italia” нафақат гўзаллик танлови, балки спортдаги ютуқлари билан ҳам эътибор қозонган. Сара Ризеа — Италия терма жамоасининг бадиий сузиш бўйича спортчиси ҳамда Fiamme Oro клуби вакили.
Унинг спортдаги энг муҳим натижаларидан бири 2024 йилда Белградда ўтказилган Европа чемпионатида қўлга киритилган кумуш медал ҳисобланади. Ризеа Филиппо Пелати билан техник аралаш дуэт баҳсида иккинчи ўринни эгаллаган. Шунингдек, ўша йили Лимада ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медалига сазовор бўлган.
Спортчининг Жаҳон кубоги мусобақаларида ҳам медаллари бор. 2024 йилда у Будапештдаги Суперфиналда бронза медални қўлга киритган, 2025 йилда эса Сомабай босқичида яна бир бронза медалга эга чиққан.
Сара Ризеа 2007 йил ноябрь ойида Монкалери шаҳрида туғилган. Кейинчалик оиласи билан Савона провинциясидаги Вадо-Лигуре шаҳрига кўчиб ўтган. У бадиий сузиш билан саккиз ёшидан шуғуллана бошлаган ва 2021 йилда илк бор Италия терма жамоасига чақирилган.
“Miss Italia” тожини қўлга киритганидан кейин ҳам Сара спортни тарк этмоқчи эмас. Танловдан сўнг у келажакда Олимпия ўйинларида қатнашишни орзу қилишини айтди.
Шу тариқа Сара Мария Ризеа 18 ёшида бир вақтнинг ўзида спортдаги ютуқлари ва “Miss Italia” тожини қўлга киритган ёш италияликлардан бирига айланди.
Изоҳлар 0
…