Amazon Лео сунъий йўлдош тизими Узтелеком кўмагида Ўзбекистонга кириб келмоқда

·2·Техно
Amazon Лео сунъий йўлдош тизими Узтелеком кўмагида Ўзбекистонга кириб келмоқда

Ўзбекистонда телекоммуникация ва интернет хизматлари бозорида муҳим қадам ташланди: Узтелеком миллий оператори ва унинг таркибидаги УЗ-САТ компанияси Amazon Лео билан стратегик келишувга эришди. Ушбу ҳамкорлик натижасида Ўзбекистонда мазкур замонавий паст орбитали сунъий йўлдош тармоғининг расмий ва ауторизациялашган дистрибютори мақоми қўлга киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, имзоланган келишув доирасида УЗ-САТ мижозлар учун Amazon Лео тармоғи негизида юқори тезликдаги алоқа ечимларини яратади ва етказиб беради. Мазкур сунъий йўлдош инфратузилмаси мавжуд ерюстю тармоқларни самарали тўлдириб, айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда интернет қамровини кескин кенгайтиришга хизмат қилади.

Ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ва имкониятлари

Мамлакатнинг чекка ҳудудларида яшовчи аҳоли учун сунъий йўлдош орқали интернетга уланиш мутлақо янги уфқ очади. Фуқаролар эндиликда электрон давлат хизматларидан тўлақонли фойдаланиш, масофавий таълим олиш, онлайн тиббий маслаҳатлар олиш ҳамда замонавий мулоқот платформалари орқали ишлаш имкониятига эга бўладилар.

Шунингдек, бизнес вакиллари учун ҳам улкан қулайликлар яратилади. Анъанавий оптик толали тармоқларни тортиш имконсиз ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган ишлаб чиқариш ҳамда инфратузилма объектларини интернет билан таъминлашда Amazon Лео муҳим альтернатив воситага айланади.

Инфратузилмани бойитиш ва мавжуд тармоқларни сақлаш

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги технология Узтелеком компаниясининг мавжуд анъанавий инфратузилмасини бутунлай алмаштирмайди, балки уни ўзаро тўлдиради. Бугунги кунда оператор мамлакатимиз аҳоли пунктларининг 96 фоизини алоқа билан таъминлаб келмоқда. Компания тасарруфида 378 802 километр узунликдаги фибер-оптик алоқа линиялари мавжуд бўлиб, улар билан бир қаторда мобил тармоқлар, маълумотлар марказлари ва булутли платформалар ҳам жадал ривожлантирилмоқда.

УЗ-САТ раҳбари Бахром Азимовнинг қайд этишича, сунъий йўлдош алоқаси анъанавий телекоммуникация имкониятлари чекланган ҳудудларни тармоққа улашда қўшимча самарали восита вазифасини бажаради.

Келажак истиқболлари ва рақобат муҳити

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон Рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов ўз баёнотида Amazon Лов Эарт Орбит (ЛEО) тармоғи сифати, рақобатбардошлиги ва қатор техник параметрлари бўйича ҳатто Starlink тизимидан ҳам устун келиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Бу эса мамлакатда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети бозорида жиддий ва соғлом рақобат муҳитини шакллантиради.

Amazon ЛеоУзтелекомИнтернетСунъий йўлдошТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилди8 сентябр 15:57Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум3 сентябр 14:20SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди27 август 20:29Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилди20 август 11:29Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади10 август 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди