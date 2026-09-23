Amazon Лео сунъий йўлдош тизими Узтелеком кўмагида Ўзбекистонга кириб келмоқда
Ўзбекистонда телекоммуникация ва интернет хизматлари бозорида муҳим қадам ташланди: Узтелеком миллий оператори ва унинг таркибидаги УЗ-САТ компанияси Amazon Лео билан стратегик келишувга эришди. Ушбу ҳамкорлик натижасида Ўзбекистонда мазкур замонавий паст орбитали сунъий йўлдош тармоғининг расмий ва ауторизациялашган дистрибютори мақоми қўлга киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, имзоланган келишув доирасида УЗ-САТ мижозлар учун Amazon Лео тармоғи негизида юқори тезликдаги алоқа ечимларини яратади ва етказиб беради. Мазкур сунъий йўлдош инфратузилмаси мавжуд ерюстю тармоқларни самарали тўлдириб, айниқса олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда интернет қамровини кескин кенгайтиришга хизмат қилади.
Ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ва имкониятлариМамлакатнинг чекка ҳудудларида яшовчи аҳоли учун сунъий йўлдош орқали интернетга уланиш мутлақо янги уфқ очади. Фуқаролар эндиликда электрон давлат хизматларидан тўлақонли фойдаланиш, масофавий таълим олиш, онлайн тиббий маслаҳатлар олиш ҳамда замонавий мулоқот платформалари орқали ишлаш имкониятига эга бўладилар.
Шунингдек, бизнес вакиллари учун ҳам улкан қулайликлар яратилади. Анъанавий оптик толали тармоқларни тортиш имконсиз ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган ишлаб чиқариш ҳамда инфратузилма объектларини интернет билан таъминлашда Amazon Лео муҳим альтернатив воситага айланади.
Инфратузилмани бойитиш ва мавжуд тармоқларни сақлашМутахассисларнинг таъкидлашича, янги технология Узтелеком компаниясининг мавжуд анъанавий инфратузилмасини бутунлай алмаштирмайди, балки уни ўзаро тўлдиради. Бугунги кунда оператор мамлакатимиз аҳоли пунктларининг 96 фоизини алоқа билан таъминлаб келмоқда. Компания тасарруфида 378 802 километр узунликдаги фибер-оптик алоқа линиялари мавжуд бўлиб, улар билан бир қаторда мобил тармоқлар, маълумотлар марказлари ва булутли платформалар ҳам жадал ривожлантирилмоқда.
УЗ-САТ раҳбари Бахром Азимовнинг қайд этишича, сунъий йўлдош алоқаси анъанавий телекоммуникация имкониятлари чекланган ҳудудларни тармоққа улашда қўшимча самарали восита вазифасини бажаради.
Изоҳлар 0
…