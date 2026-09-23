Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?
"Чиройли актёр" деганда одатда кўз олдимизга маълум бир образ келади. Аммо Паинг Такҳон бу қолипга сиғмайдиган актёрлардан бири. У модель бўлди, кинода суратга тушди, буддавийлик монастирида яшади, кейинчалик эса Мянмадаги ҳарбий тўнтаришга қарши намойишда қатнашгани учун ҳибсга олинди.
Паинг Такҳон 1996 йилда Мянманинг ғарбий қисмидаги Котаун шаҳрида олти фарзандли оиланинг тўртинчи фарзанди бўлиб туғилган.
Мактабни тамомлагач, имконият излаб мамлакатнинг энг йирик шаҳри Янгон томон йўл олди. Айнан шу ерда унинг ҳаёти бутунлай бошқа йўналишга бурилди.
18 ёшида у Жон Лвиннинг моделлик мактабига ўқишга кириб, суратга тушиш ва подиумда юришни ўрганди. Кўп ўтмай, John Lwin’с Star & Model International агентлиги унга ҳамкорлик таклиф қилди.
Узун сочлари ва мушакдор қиёфаси Паинг Такҳонни бошқалардан ажратиб турарди. Реклама, мусиқий клиплар ва журналлар учун суратга тушишлар ортидан унга кино таклифлари ҳам кела бошлади.
Паинг Такҳон "Ярим тун сайёҳи" фильмидаги бош роль учун кастингдан ўтиб, 2017 йилда актёр сифатида танилди. Шу билан бирга, мусиқа билан ҳам шуғуллана бошлади.
Унинг машҳурлиги тез суръатда ошиб, ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларини турли мамлакатлардан икки миллиондан ортиқ фойдаланувчи кузата бошлади. Кейинчалик Мянма ҳукумати уни маданият элчиси этиб тайинлади. Паинг Такҳоннинг ташқи кўриниши халқаро миқёсда ҳам эътибордан четда қолмади. TC Candler рейтингида у илк бор 2020 йилда 10-ўринда қайд этилди.
Аммо унинг ҳаётидаги энг катта бурилиш ҳали олдинда эди. Модель ва актёр сифатидаги машҳурликдан кейин Паинг Такҳон бутунлай бошқа сабаб билан дунё оммавий ахборот воситалари эътиборига тушди.
Унинг монастирдаги ҳаёти ва ҳарбий тўнтаришдан кейинги воқеалари эса бу ҳикоянинг энг кутилмаган қисмидир.
Изоҳлар 0
…