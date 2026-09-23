Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?

·8·Маданият
Дунёдаги энг чиройли эркаклардан бири бўлган Паинг Такҳон нима сабабдан қамалган?

"Чиройли актёр" деганда одатда кўз олдимизга маълум бир образ келади. Аммо Паинг Такҳон бу қолипга сиғмайдиган актёрлардан бири. У модель бўлди, кинода суратга тушди, буддавийлик монастирида яшади, кейинчалик эса Мянмадаги ҳарбий тўнтаришга қарши намойишда қатнашгани учун ҳибсга олинди.

Паинг Такҳон 1996 йилда Мянманинг ғарбий қисмидаги Котаун шаҳрида олти фарзандли оиланинг тўртинчи фарзанди бўлиб туғилган.

Мактабни тамомлагач, имконият излаб мамлакатнинг энг йирик шаҳри Янгон томон йўл олди. Айнан шу ерда унинг ҳаёти бутунлай бошқа йўналишга бурилди.

18 ёшида у Жон Лвиннинг моделлик мактабига ўқишга кириб, суратга тушиш ва подиумда юришни ўрганди. Кўп ўтмай, John Lwin’с Star & Model International агентлиги унга ҳамкорлик таклиф қилди.

Узун сочлари ва мушакдор қиёфаси Паинг Такҳонни бошқалардан ажратиб турарди. Реклама, мусиқий клиплар ва журналлар учун суратга тушишлар ортидан унга кино таклифлари ҳам кела бошлади.

Oq libosdagi kishi qadimiy ibodatxona oldida turibdi.

Паинг Такҳон "Ярим тун сайёҳи" фильмидаги бош роль учун кастингдан ўтиб, 2017 йилда актёр сифатида танилди. Шу билан бирга, мусиқа билан ҳам шуғуллана бошлади.

Унинг машҳурлиги тез суръатда ошиб, ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларини турли мамлакатлардан икки миллиондан ортиқ фойдаланувчи кузата бошлади. Кейинчалик Мянма ҳукумати уни маданият элчиси этиб тайинлади. Паинг Такҳоннинг ташқи кўриниши халқаро миқёсда ҳам эътибордан четда қолмади. TC Candler рейтингида у илк бор 2020 йилда 10-ўринда қайд этилди.

Аммо унинг ҳаётидаги энг катта бурилиш ҳали олдинда эди. Модель ва актёр сифатидаги машҳурликдан кейин Паинг Такҳон бутунлай бошқа сабаб билан дунё оммавий ахборот воситалари эътиборига тушди.

Унинг монастирдаги ҳаёти ва ҳарбий тўнтаришдан кейинги воқеалари эса бу ҳикоянинг энг кутилмаган қисмидир.

Паинг ТакҳонМянмаМонастирҲарбий тўнтариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)19 июл 18:08Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)Тоҳир Содиқов концерт вақтида мухлисига берган ваъдасини бажарди (видео)Бугун 15:01Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Шаҳризода Мадаминова: «Мени “актриса, модель” деб аташлари ёқмаяпти» (видео)Бугун 14:27Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиБугун 13:50Афра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиАфра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирдиКеча 18:00Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Феруза Юсупованинг қизи 1 ёшга тўлди: туғилган куни Малдивда нишонланди (видео)Кеча 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ