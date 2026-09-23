Тошкентда тунги кафеда кучли ёнғин чиқди: баланд аланга шаҳарни ларзага солди

·0·Жамият
Тошкентда тунги кафеда кучли ёнғин чиқди: баланд аланга шаҳарни ларзага солди

Тошкентнинг Чилонзор туманида тунги вақтда кафелардан бирида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса Кичик ҳалқа йўли кўчасида жойлашган кафе ҳудудида юз берган.

Шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълумотига кўра, ёнғин ҳақида хабар 22 сентябрь куни соат 23:23 да келиб тушган. Қутқарув экипажлари зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, алангани бартараф этишга киришган.

Ёнғин соат 23:54 да қуршаб олинган ва 23 сентябрь куни соат 00:10 да тўлиқ ўчирилган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда баланд аланга ва қуюқ тутун шаҳарнинг турли ҳудудларидан ҳам кўрингани акс этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.

Чилонзор туманиКичик ҳалқа йўлиКафе ёнғин22 сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)6 август 15:57Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30 август 20:07Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй бердиЖиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй берди6 июн 13:04Тошкентда даҳшатли ёнғин: «Бешқўрғон» бозорида қора тутун ичида қолди (видео)Тошкентда даҳшатли ёнғин: «Бешқўрғон» бозорида қора тутун ичида қолди (видео)5 апрел 17:08Сендвич ичидан қуртлар чиқди? Дўкондан олинган маҳсулот видеоси тармоқда муҳокамадаСендвич ичидан қуртлар чиқди? Дўкондан олинган маҳсулот видеоси тармоқда муҳокамадаБугун 14:56Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиҚашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиБугун 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ