Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!

·2·Маданият
Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!

Хонанда Шаҳло Салаеванинг ўғли Мурод 23-сентябрь куни икки ёшга тўлди. Хонанда фарзандининг туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлаб, байрамдан самимий лавҳаларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида бўлишди.

Шаҳло Салаева ўғлининг янги ёши муносабати билан унга самимий тилакларини йўллади. Хонанда Муродни ҳаётининг энг қадрли инсонларидан бири сифатида таърифлаб, фарзандига соғлик, бахт ва гўзал келажак тилади.

"Янги ёшинг муборак бўлсин, жоним болам!"

Шунингдек, у ўғлининг дунёга келгани учун Аллоҳга ҳамду санолар айтиб, Муродга яхши инсон бўлиб улғайишини тилади.

Хонанда байрам жараёнидан видеоларни ҳам мухлислари билан бўлишди. Кадрларда яқинлар даврасидаги туғилган кун тантанаси акс этган.

Муродни яқинлари ҳам табриклаб, унга турли совғалар улашган. Шаҳло Салаева ушбу қувончли лаҳзаларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасига жойлаштирди. Хонанда ўз мурожаатида фарзанди билан ўтказаётган ҳар бир он унинг учун алоҳида қадрли эканини таъкидлади.

Муроднинг икки ёшга тўлиши муносабати билан Шаҳло Салаеванинг мухлислари ҳам изоҳларда кичик ёшдаги болакайга эзгу тилакларини йўлламоқда.

Шаҳло СалаеваМуродМурод 2 ёшТуғилган кун
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтдиШаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтдиКеча 13:47Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”31 июл 08:47Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)19 июл 17:38Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)20 июл 09:28Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)19 июл 05:34Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?21 июл 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ