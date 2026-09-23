АҚШда икки бошли тошбақа туғилди
АҚШнинг Массачусетс штатида ниҳоятда кам учрайдиган ҳолат — икки бошли тошбақа боласи дунёга келгани аниқланди.
Атиги 5,2 грамм
оғирликдаги тошбақа боласи Уэллфлит ҳудудидаги муҳофаза қилинадиган уялаш жойидан топилган. Кейинчалик у ветеринарлар назорати учун Кейп-Код ёввойи табиат марказига олиб келинган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, тошбақадаги икки бошлилик бицефалия деб аталадиган камёб ривожланиш ҳолати билан боғлиқ. Ҳозир ветеринарлар унинг ўсиши, иштаҳаси ва хатти-ҳаракатларини мунтазам кузатмоқда.
Марказ маълумотига кўра, тошбақанинг ҳар икки боши ҳам ҳозирча соғлом. Жонивор одатдагидек ҳаракатланмоқда ва озиқланмоқда.
Мутахассислар унинг кейинги ривожланишини диққат билан назорат қилиб, икки бошнинг ягона тана билан қандай уйғунлашишини ҳам ўрганмоқда.
Изоҳлар 0
…