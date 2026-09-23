Африкадаги ғайриоддий анъана: эркаклар аёлларнинг эътиборини тортиш учун ўзларини безатишади

·9·Дунё
Африкадаги ғайриоддий анъана: эркаклар аёлларнинг эътиборини тортиш учун ўзларини безатишади

Ғарбий Африканинг Саҳел минтақасида яшовчи Wodaabe қабиласи ҳар йили ёмғирли мавсум якунлангач, Gerewol деб аталадиган ўзига хос маросимни ўтказади. Унда мусиқа, рақс, юз бўёқлари ва танишув анъаналари бирлашади.

Gerewol'нинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — унда эркаклар ўз қиёфасига алоҳида эътибор қаратишидир. Улар юзларига турли нақшлар чизади, ёрқин кийимлар ва безаклар тақади.

Мақсад — имкон қадар жозибали кўриниш ва аёллар эътиборини тортиш.

Рақс ва қўшиқлар давомида иштирокчилар ўзларининг ташқи кўриниши, ҳаракати ва чидамлилигини намойиш этади. Кўзларнинг оқи ва тишларни янада ажратиб кўрсатишга ҳам алоҳида урғу берилади.

Маросим давомида эркаклар соатлаб қўшиқ айтиб, рақсга тушиши мумкин. Аёллар эса уларнинг чиқишларини кузатиб, ташқи кўриниши ва ўзини тутишига эътибор беради.

Шу жиҳатдан Gerewol оддий байрамдан кўра кенгроқ маънога эга. Gerewol Wodaabe халқининг маданий ҳаётидаги муҳим тадбирлардан бири бўлиб, унда жамоавий байрам, санъат ва танишув анъаналари уйғунлашади.

Энг эътиборли жиҳати эса — бу маросимда эркакларнинг ташқи кўриниши аёллар томонидан баҳоланишидир.

ВодаабеГереволСаҳел АфрикаВодаабе маросими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқда15 август 10:50Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Кеча 09:25Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди8 сентябр 22:09Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилди28 июл 15:48Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиҲиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилди14 август 12:443400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди25 август 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота