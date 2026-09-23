Африкадаги ғайриоддий анъана: эркаклар аёлларнинг эътиборини тортиш учун ўзларини безатишади
Ғарбий Африканинг Саҳел минтақасида яшовчи Wodaabe қабиласи ҳар йили ёмғирли мавсум якунлангач, Gerewol деб аталадиган ўзига хос маросимни ўтказади. Унда мусиқа, рақс, юз бўёқлари ва танишув анъаналари бирлашади.
Gerewol'нинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — унда эркаклар ўз қиёфасига алоҳида эътибор қаратишидир. Улар юзларига турли нақшлар чизади, ёрқин кийимлар ва безаклар тақади.
Мақсад — имкон қадар жозибали кўриниш ва аёллар эътиборини тортиш.
Рақс ва қўшиқлар давомида иштирокчилар ўзларининг ташқи кўриниши, ҳаракати ва чидамлилигини намойиш этади. Кўзларнинг оқи ва тишларни янада ажратиб кўрсатишга ҳам алоҳида урғу берилади.
Маросим давомида эркаклар соатлаб қўшиқ айтиб, рақсга тушиши мумкин. Аёллар эса уларнинг чиқишларини кузатиб, ташқи кўриниши ва ўзини тутишига эътибор беради.
Шу жиҳатдан Gerewol оддий байрамдан кўра кенгроқ маънога эга. Gerewol Wodaabe халқининг маданий ҳаётидаги муҳим тадбирлардан бири бўлиб, унда жамоавий байрам, санъат ва танишув анъаналари уйғунлашади.
Энг эътиборли жиҳати эса — бу маросимда эркакларнинг ташқи кўриниши аёллар томонидан баҳоланишидир.
Изоҳлар 0
…