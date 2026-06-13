Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқда

·28·Авто
Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқда

2026-йилнинг дастлабки беш ойи якунларига кўра, Россия бозорида Европа брендларига тегишли 26,7 мингта янги енгил автомобил сотилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 104 фоизга кўпдир. Маълумот учун, ўтган йилнинг шу даврида 13,1 мингта автомобил реализация қилинган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“Автостат” агентлиги раҳбари Сергей Селиковнинг маълум қилишича, BMW бренди Европа автомобиллари орасида етакчиликни қўлга киритди. Январ-апрель ойларида россияликлар 6451 дона ушбу марка автомобилларини харид қилишган, бу эса ўтган йилга нисбатан 51 фоизга кўпдир.

Иккинчи ўринни Volkswagen эгаллади — 5659 дона автомобил ва 266 фоизлик ўсиш. Кучли учликни Audi якунлаб берди: ушбу бренд остидаги 4569 та машина сотилган бўлиб, ўсиш кўрсаткичи рекорд даражадаги 463 фоизни ташкил этди.

Премиум ва люкс сегментида ҳам Европа брендлари ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Шу билан бирга, айрим оммавий брендлар бозордаги улушини йўқотишда давом этаётгани кузатилган.

Экспертларнинг таъкидлашича, аксарият Европа ишлаб чиқарувчилари томонидан расмий етказиб беришлар тўхтатилганига қарамай, бозор муқобил (параллел) импорт схемалари ҳисобига тўйинмоқда. Айнан шу механизм, айниқса Volkswagen АГ таркибидаги брендлар савдосининг сезиларли ўсишига асосий сабаб бўлди.

АвтомобилBMWVolkswagenAudiРоссия бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларБугун, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди