Россиядаги вабо ҳақидаги хабарлар ортидан Қирғизистон чегара назоратини кучайтирди

·4·Дунё
Россиядаги вабо ҳақидаги хабарлар ортидан Қирғизистон чегара назоратини кучайтирди

Қирғизистон Россияда вабо касаллиги қайд этилгани ҳақида тарқалган хабарлар ортидан давлат чегарасидаги ўтказиш пунктларида санитария-карантин назоратини кучайтирди. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, барча санитария-карантин пунктлари кучайтирилган иш тартибига ўтказилган. Чегарада мутахассислар фуқаролар, транспорт воситалари ва юклар ҳаракатини назорат қилмоқда.

Вазирлик бу чоралар юқумли касалликлар, жумладан, ўта хавфли инфекцияларнинг мамлакат ҳудудига кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш мақсадида амалга оширилаётганини билдирди. Вазият санитария-эпидемиология хизмати томонидан назоратга олинган.

Вабо — асосан ифлосланган сув ёки озиқ-овқат орқали юқадиган ўткир ичак инфекцияси бўлиб, кучли сувсизланишга олиб келиши мумкин. Шу сабабли касалликнинг олдини олишда тоза ичимлик сувидан фойдаланиш ва санитария қоидаларига риоя қилиш муҳим.

Аввалроқ Россиянинг Иркутск вилоятидаги шифохонада бемор аёл вафот этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу воқеадан сўнг ижтимоий тармоқларда унинг ўлими вабо билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги ҳақида турли хабарлар пайдо бўлди. Бироқ инфекция сабаби ҳозирча расман тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.

Қирғизистон Соғлиқни сақлаш вазирлигиВабоСанитария-карантин назоратиРоссия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиСанкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташлади21 сентябр 16:01Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатдиҚирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди2 октябр 12:39«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!20 сентябр 11:34«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди11 сентябр 17:09Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқди23 июн 22:40Қирғизистон Ўзбекистон чегараси яқинида янги пост очдиҚирғизистон Ўзбекистон чегараси яқинида янги пост очди28 май 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота